 شم روائح معينة عند التعرق.. ينذر بهذه الأمراض | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 28.05.2023

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صحة

شم روائح معينة عند التعرق.. ينذر بهذه الأمراض

هناك العديد من الأعراض التي تشير إلى أمراض معينة؛ رائحة عرقك واحدة منها. إذا كانت رائحة العرق تشبه رائحة البول، قد يكون ذلك بسبب وجود مشاكل في الكلى. رائحة العرق قد تخفي أمراضا أخرى.

تحول رائحة العرق إلى روائح معينة قد ينذر بمشاكل صحية!

تحول رائحة العرق إلى روائح معينة قد ينذر بمشاكل صحية!

التعرق يعد وظيفة طبيعية للجسم ويحدث عادة عند ممارسة الرياضة أو عند الشعور بالحرارة، فيفرز الجسم العرق حتى يبرّد نفسه. عند التعرق، لا يكون للعرق رائحة معينة. لكن بعد فترة تتجمع البكتيريا المكونة للرائحة، مما قد يتسبب في ظهور رائحة كريهة. لكن عندما تميل هذه الرائحة إلى رائحة تشبه رائحة البول، قد يكون ذلك بسبب وجود مشاكل في الكلى وقد يتوجب زيارة الطبيب بشكل عاجل.

عندما تتوقف الكلى عن العمل بشكل صحيح، تفزر"اليوريا" وبعض معززات التمثيل الغذائي الأخرى من الكلى عبر الجلد. مما يجعل الشخص ينضح برائحة الأمونيا أو البول. قد يكون البول الرغوي عند التبول أيضاً مؤشراً على وجود كلية مريضة.

عندما تفشل الكلى في أداء مهامها

 

أمراض أخرى وراء رائحة العرق!

إذا لاحظت واحداً أو أكثر من هذه الأعراض أيضاً، مثل الرغبة المتكررة في التبول ليلاً، الإعياء والغثيان، عليك مراجعة الطبيب على وجه السرعة وإجراء فحص للدم أو البول. وفق الشركة الأمريكية للأدوية (MSD)، تتراجع وظائف الكلى ببطء على مدى شهور إلى سنوات، وتستمر قدرة الكلى على تصفية الفضلات الأيضية من الدم في التدهور تدريجياً. والأسباب الأكثر شيوعاً لأمراض الكلى المزمنة، هي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. كلا المرضين يضران الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى.

قد تكون رائحة العرق أيضاً من بين الأعراض الشائعة لأمراض أخرى، وفق ما أشار موقع "فوكوس" الألماني. عند ملاحظة رائحة نفاذة للعرق تميل إلى الأمونيا أو بالأحرى قد تذكر برائحة صبغة الشعر ومواد التنظيف القوية، فقد يكون ذلك مؤشراً على وجود خلل في الكبد.

عندما لا تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، يتباطأ التمثيل الغذائي بوتيرة جد بطيئة و تتراكم الأحماض في الجسم وتنتقل عبر العرق على شكل رائحة تشبه رائحة الخل. في هذه الحالة، ينصح بزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

إ.م

  • Körpergeruch Junge Frau ekelt sich vor Achselgeruch (Imago/Steinach)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    رائحة مزعجة

    يصح هذا الأمر جزئياً فقط، ففي الواقع فإن الدراسات العلمية تقول إن عرق الإنسان لا رائحه له. أما الرائحة النفاذة غير المقبولة فتأتي بعد مرور بعض الوقت على التعرق، عندما تبدأ البكتيريا في تكسير الأحماض الدهنية طويلة السلسلة إلى الحمض الزبدي (حمض البوتيريك) أو حمض الفورميك. وأفضل مزيل للعرق هو تبليل الإبط بالماء وتركه يجف! إضافة إلى غسل الملابس بانتظام بطبيعة الحال.

  • Basketballer beim Schwitzen (picture-alliance/Lajos-Eric Balogh)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    الرياضيون يتعرقون بشكل أقل

    العكس هو الصحيح، إذ يتعرق الرياضيون أكثر من غيرهم. وكلما كانت أجسامهم مدربة رياضياً بشكل أفضل، كانت أكثر فاعلية، وعليه تعمل غدده العرقية على نحو أكبر من سواها. وتعمل الغدد العرقية بمثابة جهاز تكييف لجسم الإنسان، إذ يبرد العرق أجسامنا بعد بذل مجهود عضلي.

  • auf der Waage stehen (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    التعرق يقلل الوزن

    للأسف فإن هذه المعلومة غير صحيحة. فعلى الرغم من فقداننا لبعض الوزن بالتعرق أو التنفس لكننا سرعان ما نستعيده مع أول قدح ماء. أما الدهون والمواد الأخرى المهمة في تقليل الوزن فلا يفقدها الإنسان بالتعرق. تقليل الوزن يتم من خلال زيادة النشاط البدني وتقليل السعرات الحرارية.

  • Symbolbild Lesen Entspannung Relaxen (Fotolia/Eisenhans)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    أكثر الغدد العرَقَية موجودة في باطن القدم

    معلومة قد تبدو غريبة، لكنها صحيحة، فمعظم معظم الغدد العرقية التي يتراوح عددها بين مليونين وأربعة ملايين، موجودة في باطن قدميّنا. وفي كل سنتيمتر مربع واحد منها يوجد حوالي 370 غدة. أما في راحة اليد فعددها 360 في السنتيمتر المربع. وفي الإبطين لا يوجد سوى 120-160 غدة في كل سنتميتر مربع. ويعود ذلك إلى أن رطوبة جلد القدمين تزيد ثباتهما على الأرض، حين كان الإنسان يسير دون أحذية أو جوارب.

  • Verschwitze, junge Frau beim Sport - (picture-alliance/Bildagentur-online/Begsteiger)

    خمس خرافات متداولة عن عَرَق الإنسان

    المشروبات الباردة تقلل التعرق

    من المنعش حقاً أن تشرب شيئاً بارداً في يوم حار ورطب. لكنه لا يقلل العرق أو يوقفه، بل على الكعس من ذلك فإن الجسم يستقبل الإشارة التالية: الجو بارد! فيعمل على زيادة درجة حرارته، ما يزيد من تدفق العرق. لذلك يُنصح بالمشروبات الفاترة أو المعتدلة الحرارة. لكن المهم هنا هو شرب ما يكفي من الماء في الأيام الحارة.