شم روائح معينة عند التعرق.. ينذر بهذه الأمراض

التعرق يعد وظيفة طبيعية للجسم ويحدث عادة عند ممارسة الرياضة أو عند الشعور بالحرارة، فيفرز الجسم العرق حتى يبرّد نفسه. عند التعرق، لا يكون للعرق رائحة معينة. لكن بعد فترة تتجمع البكتيريا المكونة للرائحة، مما قد يتسبب في ظهور رائحة كريهة. لكن عندما تميل هذه الرائحة إلى رائحة تشبه رائحة البول، قد يكون ذلك بسبب وجود مشاكل في الكلى وقد يتوجب زيارة الطبيب بشكل عاجل.

عندما تتوقف الكلى عن العمل بشكل صحيح، تفزر"اليوريا" وبعض معززات التمثيل الغذائي الأخرى من الكلى عبر الجلد. مما يجعل الشخص ينضح برائحة الأمونيا أو البول. قد يكون البول الرغوي عند التبول أيضاً مؤشراً على وجود كلية مريضة.

عندما تفشل الكلى في أداء مهامها

أمراض أخرى وراء رائحة العرق!

إذا لاحظت واحداً أو أكثر من هذه الأعراض أيضاً، مثل الرغبة المتكررة في التبول ليلاً، الإعياء والغثيان، عليك مراجعة الطبيب على وجه السرعة وإجراء فحص للدم أو البول. وفق الشركة الأمريكية للأدوية (MSD)، تتراجع وظائف الكلى ببطء على مدى شهور إلى سنوات، وتستمر قدرة الكلى على تصفية الفضلات الأيضية من الدم في التدهور تدريجياً. والأسباب الأكثر شيوعاً لأمراض الكلى المزمنة، هي مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. كلا المرضين يضران الأوعية الدموية الصغيرة في الكلى.

قد تكون رائحة العرق أيضاً من بين الأعراض الشائعة لأمراض أخرى، وفق ما أشار موقع "فوكوس" الألماني. عند ملاحظة رائحة نفاذة للعرق تميل إلى الأمونيا أو بالأحرى قد تذكر برائحة صبغة الشعر ومواد التنظيف القوية، فقد يكون ذلك مؤشراً على وجود خلل في الكبد.

عندما لا تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، يتباطأ التمثيل الغذائي بوتيرة جد بطيئة و تتراكم الأحماض في الجسم وتنتقل عبر العرق على شكل رائحة تشبه رائحة الخل. في هذه الحالة، ينصح بزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

إ.م