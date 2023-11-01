You need to enable JavaScript to run this app.
تخطي إلى المحتوى
تخطي إلى القائمة الرئيسية
تخطي إلى المزيد من صفحات DW
فيديوهات
ملفات صوتية
مناطق
الشرق الأوسط
شمال إفريقيا
ألمانيا
أوروبا
محاور
بيئة ومناخ
صحة
هجرة ولجوء
حقوق الإنسان
أبواب
سياسة واقتصاد
علوم وتكنولوجيا
رياضة
ثقافة ومجتمع
منوعات
بث مباشر
ملفات صوتية
فيديوهات
قضايا راهنة
الحرب بين إسرائيل وحماس
غزو أوكرانيا
التغيرات المناخية
شمال إفريقيا
تخطي إلى الجزء التالي تقارير وتحليلات
تقارير وتحليلات
مهرجان مراكش الدولي للفيلم يستهل فعالياته بـ"قاتل مستأجر"
مهرجان مراكش الدولي للفيلم يستهل فعالياته بـ"قاتل مستأجر"
انطلقت فعاليات الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش بعرض الفيلم الأمريكي "قاتل مستأجر".
منوعات
2023/11/25
٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا.. قواعد جديدة وتسهيلات مغرية
هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا.. قواعد جديدة وتسهيلات مغرية
لتسهيل وتخفيف شروط هجرة واستقدام الأيدي العاملة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، وضعت ألمانيا قواعد جديدة. فمتى ستطبق؟
الهجرة
2023/11/22
٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣
هل يُسهل الاتفاق المغربي الألماني إجراءات جلب اليد العاملة؟
هل يُسهل الاتفاق المغربي الألماني إجراءات جلب اليد العاملة؟
أعداد الشباب المغاربة المهتمين بالهجرة نحو ألمانيا في ارتفاع مستمر، فقد صار الإقبال على اللغة الألمانية قويا.
مجتمع
2023/11/18
١٨ نوفمبر ٢٠٢٣
إسبانيا والعلاقة مع المغرب والجزائر.. عودة إلى "التوازن"؟
إسبانيا والعلاقة مع المغرب والجزائر.. عودة إلى "التوازن"؟
الحكومة الإسبانية بعثت مؤخراً إشارات برغبتها في عودة العلاقات مع الجزائر لوضع طبيعي، مع استمرار شراكتها مع المغرب.
سياسة
2023/11/17
١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
كاف يكشف عن القوائم النهائية للمرشحين لنيل جوائزه
كاف يكشف عن القوائم النهائية للمرشحين لنيل جوائزه
كاف يعلن عن قوائمه النهائية لمرشحيه للفوز بجوائز هذا العام، وحضور قوي للاعبي صاحب المركز الرابع في مونيال قطر 2022.
عالم الرياضة
2023/11/17
١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
"يوم الكاتب المسجون": حين تتعرض الكلمة الحرة للتهديد
"يوم الكاتب المسجون": حين تتعرض الكلمة الحرة للتهديد
في "يوم الكاتب المسجون" الذي يصادف 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، يطالب نادي القلم الدولي بالإفراج عن الكتّاب المحتجزين.
حقوق الإنسان
2023/11/15
١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
اظهار المزيد
إعلان
تخطي إلى الجزء التالي بانوراما
بانوراما
مونديال الناشئين..ما هي حظوظ المغرب للتأهل إلى الدور الثاني؟
ممثل العرب الوحيد في مونديال الناشئين يحمل كل الحظوظ للتأهل إلى الدور الثاني. لكن إمكانية الإقصاء قائمة.
عالم الرياضة
2023/11/15
١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
إعلان