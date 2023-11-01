شمال إفريقيا

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تقارير وتحليلات

حفل افتتاح الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش (14/11/2023)

مهرجان مراكش الدولي للفيلم يستهل فعالياته بـ"قاتل مستأجر"

مهرجان مراكش الدولي للفيلم يستهل فعالياته بـ"قاتل مستأجر"

انطلقت فعاليات الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش بعرض الفيلم الأمريكي "قاتل مستأجر".
منوعات٢٥ نوفمبر ٢٠٢٣
المستشار الألماني أولاف شولتس يتحدث مع مختصين شباب في مقهى ماتي بالهند

هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا.. قواعد جديدة وتسهيلات مغرية

هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا.. قواعد جديدة وتسهيلات مغرية

لتسهيل وتخفيف شروط هجرة واستقدام الأيدي العاملة الماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي، وضعت ألمانيا قواعد جديدة. فمتى ستطبق؟
الهجرة٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣
بذلت ألمانيا جهودا كبيرة لأجل التوصل إلى اتفاقية هجرة مع المغرب لجذب العمالة الماهرة والحد من الهجرة غير القانونية

هل يُسهل الاتفاق المغربي الألماني إجراءات جلب اليد العاملة؟

هل يُسهل الاتفاق المغربي الألماني إجراءات جلب اليد العاملة؟

أعداد الشباب المغاربة المهتمين بالهجرة نحو ألمانيا في ارتفاع مستمر، فقد صار الإقبال على اللغة الألمانية قويا.
مجتمع١٨ نوفمبر ٢٠٢٣
بيدرو سانشيز يتوسط ملك المغرب محمد السادس ورئيس الجزائر عبد المجيد تبون - أرشيف

إسبانيا والعلاقة مع المغرب والجزائر.. عودة إلى "التوازن"؟

إسبانيا والعلاقة مع المغرب والجزائر.. عودة إلى "التوازن"؟

الحكومة الإسبانية بعثت مؤخراً إشارات برغبتها في عودة العلاقات مع الجزائر لوضع طبيعي، مع استمرار شراكتها مع المغرب.
سياسة١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
Kairo | Auslosung afrikanische Champions League 2023

كاف يكشف عن القوائم النهائية للمرشحين لنيل جوائزه

كاف يكشف عن القوائم النهائية للمرشحين لنيل جوائزه

كاف يعلن عن قوائمه النهائية لمرشحيه للفوز بجوائز هذا العام، وحضور قوي للاعبي صاحب المركز الرابع في مونيال قطر 2022.
عالم الرياضة١٧ نوفمبر ٢٠٢٣
إيرينا دانيلوفيتش، جو شيراب جياتسو، سليمان الريسوني (المغرب) وماريا كريستينا جاريدو رودريغيز في كوبا.

"يوم الكاتب المسجون": حين تتعرض الكلمة الحرة للتهديد

"يوم الكاتب المسجون": حين تتعرض الكلمة الحرة للتهديد

في "يوم الكاتب المسجون" الذي يصادف 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، يطالب نادي القلم الدولي بالإفراج عن الكتّاب المحتجزين.
حقوق الإنسان١٥ نوفمبر ٢٠٢٣
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بانوراما

منتخب المغرب تحت 17 عاما

مونديال الناشئين..ما هي حظوظ المغرب للتأهل إلى الدور الثاني؟

ممثل العرب الوحيد في مونديال الناشئين يحمل كل الحظوظ للتأهل إلى الدور الثاني. لكن إمكانية الإقصاء قائمة.
عالم الرياضة١٥ نوفمبر ٢٠٢٣