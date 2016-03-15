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شلل الأطفال

شلل الأطفال هو أحد الأمراض الفيروسية المعدية التي تهاجم الخلايا العصبية في النخاع الشوكي ويمكن أن تؤدي حتى إلى الموت. وتنتشر أكثر الإصابات بهذا المرض في صفوف الأطفال ونادراً ما يتأثر بها البالغون.

تنتقل عدوى فيروس شلل الأطفال من شخص إلى آخر عن طريق الفم أو الأنف، ويدخل الفيروس إلى الأمعاء وينتقل عبر الأوعية الدموية إلى الخلايا العصبية. ومعظم الأشخاص الذين يصابون بعدوى فيروس شلل الأطفال لا تظهر عليهم أعراض واضحة. وإذا وصلت الفيروسات إلى النظام العصبي المركزي فإن ذلك قد يؤدي إلى أضرار كبيرة، مثل التهاب حاد للسحايا وهي الأغشية المغلفة للدماغ والحبل الشوكي.