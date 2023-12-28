شقيق بكنباور: أخي يعاني صحياً وبسبب آثار فضيحة المونديال

أكد شقيق أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بكنباور أن نجم منتخب ألمانيا السابق يعاني من مشاكل صحية وحالة من عدم الاستقرار، ومن أثار فضيحة الفساد الخاصة بكأس العالم 2006.

أكد شقيق أسطورة كرة القدم الألمانية فرانز بكنباور، أن شقيقه يعاني من مشاكل صحية، ومن أثار فضيحة الفساد الخاصة بكأس العالم .2006

ومن المقرر أن تبث محطة "أيه آر دي" الألمانية الشهر المقبل فيلماً وثائقياً عن بيكنباور، الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 1974، يتناول مسيرته الرياضية ومناقبه، وأيضاً فضيحة الفساد التي تلاحقه.

ووجهت لبيكنباور (78 عاماً) اتهامات باستغلال نفوذه في مساعدة ألمانيا على شراء أصوات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل الفوز بحق استضافة كأس العالم 2006، ولم يتم إثبات مثل هذه الإدعاءت، لكن بيكنباور انسحب من الحياة العامة، ويعيش الآن في النمسا.

ويقول فالتر بيكنباور في الفيلم الوثائقي "إذا قلت الآن أنه بخير، سأكون كاذباً، لا أحب الكذب، هو ليس بخير، حالة مستمرة من عدم الاستقرار".

ودافع عدد من رجال السياسة البارزين في ألمانيا، وبينهم فولفغانغ شويبله وزير الداخلية، ووزيرالمالية السابق ، والذي توفى أمس الأربعاء عن 81 عاما، عن بيكنباور عبر الفيلم الوثائقي.

انسحب بيكنباور من الحياة العامة، ويعيش الآن في النمسا. صورة من: Horstmüller/IMAGO

وقال شويبله: "بالنسبة لي، تبدو الفضيحة التي نتحدث عنها اليوم مبالغا فيها إلى حد ما. بالطبع، ارتكب (بكنباور) أخطاء، أعني لا يفعل الجميع كل شئ بشكل صحيح. وفي هذا الصدد، هو بشر".

من جانبه قال يوشكا فيشر، وزير الخارجية الأسبق في الفيلم الوثائقي: "أراد الألمان كأس العالم، بما فيهم أنا، وكنا سعداء بأن لدينا فرانز بكنباور. في هذا الصدد، هناك نوع من النفاق إلى حد ما. علينا أن نتهم أنفسنا أيضا".

وأضاف فيشر: "لا استطيع أن استوعب كيف أعطى الناس ظهورهم له، وكيف أصبح بيكنباور فجأة البعبع، رغم أنه قام بأمور عظيمة لبلادنا."

ع.ح.، ح.ز. (د.ب.أ)