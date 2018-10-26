 شقيق إيدين هازارد يكشف تفاصيل انتقاله إلى الريال | عالم الرياضة | DW | 05.11.2018

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عالم الرياضة

شقيق إيدين هازارد يكشف تفاصيل انتقاله إلى الريال

إيدين هازارد وريال مدريد، قصة عشق متبادل لم تكتمل، غير أن كثيرا من التوقعات تفيد أن نهاية سعيدة تلوح في الأفق. شقيق اللاعب يؤكد ذلك ويكشف عن تفاصيل مهمة تتعلق في توقيت وظروف ارتباط النجم البلجيكي مع النادي الملكي.

Fußball Champions League Chelsea Maribor (Reuters/Andrew Winning)

مجددا يتم ربط اسم نجم المنتخب البلجيكي إيدن هازارد بقوة بنادي ريال مدريد لكرة القدم، فبعد أن فشلت صفقة انتقاله إلى الملكي الأبيض الصيف الماضي، ترجح العديد من التقارير الإعلامية حاليا اقتراب موعد رحيل نجم تشيلسي عن ناديه الحالي باتجاه العاصمة الإسبانية مدريد.

مختارات

تقارير صحفية تتحدث عن أن نجم الريال غاريث بيل من أكثر اللاعبين، الذين سببوا المشاكل وخيبة الأمل لمدربي "الميرنغي" في السنوات الأخيرة، فيما يبدو أن علاقة الدولي الويلزي مع المدرب المؤقت سولاري لن تخرج عن هذه "القاعدة". (03.11.2018)

بينما يُواصل النجم البلجيكي إدين هازارد تألقه اللافت هذا الموسم برفقة ناديه تشيلسي، أوضح مدرب "البلوز" ماوريسيو ساري أن هازارد ينقصه شيء واحد فقط حتى يصبح لاعباً متكاملاً ويفوز بالعديد من الجوائز الفردية والجماعية. (06.10.2018)

اليوم، دخل على الخط أحد أكثر المقربين إلى إيدن ويتعلق الأمر بشقيقه تورغان هازارد، الذي فند جميع التسريبات التي أشارت الى صفقة وشيكة في الميركاتو الشتوي.

يذكر أن رئيس "الميرينغي" فلورنتينو بيريز كان يرى في إيدين هازارد الخلف اللائق لـ"الدون" كريستيانو رونالدو، وقام بالعديد من الجهود لضمه، لكن رغبته هذه اصطدمت بعناد تشيلسي الذي بقي متشبثا بهازارد. 

وردّا على سؤال قناة (HLN) الرياضية الخاصة التابعة لقناة (سي ان ان) الأمريكية حول ما إذا كان من الوارد انتقال شقيقه  الذي بات ينظر إليه بعد مونديال روسيا 2018 على أنه من بين أفضل اللاعبين حاليا في العالم، في الأسابيع القادمة إلى ريال مدريد ردّ تورغان أن هذا مستبعدا جدا، فإيدين "سينتظر إلى غاية نهاية الموسم"، يقول شقيقه.

وتابع "ريال مدريد يمر حاليا بمرحلة عصيبة. المدرب أقيل واللاعبون الأساسيون رحلوا وعلى النادي الآن إعادة تشكيل فريق  جديد".

وحسب شقيق إيدن هازارد فإن الأخير "لن يتسرع"، وإنما سيراقب تطورات الأمور في سفينة الملكي قبل اتخاذ أي قرار، رغم أن نجم بلجيكا أعلنها صراحة وفي أكثر من مناسبات أن حلمه الكبير هو اللعب لصالح "ميرينغي".

من جهة أخرى أكد تورغان أن شقيقه سيقوم بكل ما بوسعه لدعم تشيلسي إلى آخر مباراة هذا الموسم، لكونه "لا يريد الاصطدام" مع النادي اللندني وإنهاء مشواره هناك بكل سلاسة.

و.ب/ ع.خ

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    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

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  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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