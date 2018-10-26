شقيق إيدين هازارد يكشف تفاصيل انتقاله إلى الريال

مجددا يتم ربط اسم نجم المنتخب البلجيكي إيدن هازارد بقوة بنادي ريال مدريد لكرة القدم، فبعد أن فشلت صفقة انتقاله إلى الملكي الأبيض الصيف الماضي، ترجح العديد من التقارير الإعلامية حاليا اقتراب موعد رحيل نجم تشيلسي عن ناديه الحالي باتجاه العاصمة الإسبانية مدريد.
اليوم، دخل على الخط أحد أكثر المقربين إلى إيدن ويتعلق الأمر بشقيقه تورغان هازارد، الذي فند جميع التسريبات التي أشارت الى صفقة وشيكة في الميركاتو الشتوي.
يذكر أن رئيس "الميرينغي" فلورنتينو بيريز كان يرى في إيدين هازارد الخلف اللائق لـ"الدون" كريستيانو رونالدو، وقام بالعديد من الجهود لضمه، لكن رغبته هذه اصطدمت بعناد تشيلسي الذي بقي متشبثا بهازارد.
وردّا على سؤال قناة (HLN) الرياضية الخاصة التابعة لقناة (سي ان ان) الأمريكية حول ما إذا كان من الوارد انتقال شقيقه الذي بات ينظر إليه بعد مونديال روسيا 2018 على أنه من بين أفضل اللاعبين حاليا في العالم، في الأسابيع القادمة إلى ريال مدريد ردّ تورغان أن هذا مستبعدا جدا، فإيدين "سينتظر إلى غاية نهاية الموسم"، يقول شقيقه.
وتابع "ريال مدريد يمر حاليا بمرحلة عصيبة. المدرب أقيل واللاعبون الأساسيون رحلوا وعلى النادي الآن إعادة تشكيل فريق جديد".
وحسب شقيق إيدن هازارد فإن الأخير "لن يتسرع"، وإنما سيراقب تطورات الأمور في سفينة الملكي قبل اتخاذ أي قرار، رغم أن نجم بلجيكا أعلنها صراحة وفي أكثر من مناسبات أن حلمه الكبير هو اللعب لصالح "ميرينغي".
من جهة أخرى أكد تورغان أن شقيقه سيقوم بكل ما بوسعه لدعم تشيلسي إلى آخر مباراة هذا الموسم، لكونه "لا يريد الاصطدام" مع النادي اللندني وإنهاء مشواره هناك بكل سلاسة.
و.ب/ ع.خ
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري