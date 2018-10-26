شقيق إيدين هازارد يكشف تفاصيل انتقاله إلى الريال

مجددا يتم ربط اسم نجم المنتخب البلجيكي إيدن هازارد بقوة بنادي ريال مدريد لكرة القدم، فبعد أن فشلت صفقة انتقاله إلى الملكي الأبيض الصيف الماضي، ترجح العديد من التقارير الإعلامية حاليا اقتراب موعد رحيل نجم تشيلسي عن ناديه الحالي باتجاه العاصمة الإسبانية مدريد.

اليوم، دخل على الخط أحد أكثر المقربين إلى إيدن ويتعلق الأمر بشقيقه تورغان هازارد، الذي فند جميع التسريبات التي أشارت الى صفقة وشيكة في الميركاتو الشتوي.

يذكر أن رئيس "الميرينغي" فلورنتينو بيريز كان يرى في إيدين هازارد الخلف اللائق لـ"الدون" كريستيانو رونالدو، وقام بالعديد من الجهود لضمه، لكن رغبته هذه اصطدمت بعناد تشيلسي الذي بقي متشبثا بهازارد.

وردّا على سؤال قناة (HLN) الرياضية الخاصة التابعة لقناة (سي ان ان) الأمريكية حول ما إذا كان من الوارد انتقال شقيقه الذي بات ينظر إليه بعد مونديال روسيا 2018 على أنه من بين أفضل اللاعبين حاليا في العالم، في الأسابيع القادمة إلى ريال مدريد ردّ تورغان أن هذا مستبعدا جدا، فإيدين "سينتظر إلى غاية نهاية الموسم"، يقول شقيقه.

وتابع "ريال مدريد يمر حاليا بمرحلة عصيبة. المدرب أقيل واللاعبون الأساسيون رحلوا وعلى النادي الآن إعادة تشكيل فريق جديد".

وحسب شقيق إيدن هازارد فإن الأخير "لن يتسرع"، وإنما سيراقب تطورات الأمور في سفينة الملكي قبل اتخاذ أي قرار، رغم أن نجم بلجيكا أعلنها صراحة وفي أكثر من مناسبات أن حلمه الكبير هو اللعب لصالح "ميرينغي".

من جهة أخرى أكد تورغان أن شقيقه سيقوم بكل ما بوسعه لدعم تشيلسي إلى آخر مباراة هذا الموسم، لكونه "لا يريد الاصطدام" مع النادي اللندني وإنهاء مشواره هناك بكل سلاسة.

و.ب/ ع.خ