 شقيقة الناشط المصري علاء عبد الفتاح ″محبطة″ بعد لقائها بساسة ألمان! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.07.2022

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سياسة واقتصاد

شقيقة الناشط المصري علاء عبد الفتاح "محبطة" بعد لقائها بساسة ألمان!

خلال وجودها في ألمانيا مؤخراً، تحدثت سناء سيف، شقيقة علاء عبد الفتاح أحد أشهر النشطاء السياسيين في مصر، مع DW. تطرق الحوار إلى إضراب شقيقها عن الطعام ومعايير أوروبا المزدوجة وحقوق الإنسان في مصر.

الناشط السياسي المصري - البريطاني علاء عبد الفتاح

تقول سناء إنه في الوقت الذي كانت تلتقي فيه بساسة ألمان خلف أبواب مغلقة، كان السيسي يلتقي بنظيره الألماني علانية.

خلال جولتها في عدة دول للتعريف بقضية أخيها الناشط السياسي المصري البارز علاء عبد الفتاح والمعتقل في أحد السجون المصرية، أكدت سناء سيف أنها غير مسموح لها بالكشف عن أسماء جميع السياسيين الذين التقت بهم في ألمانيا مؤخراً، إذ أراد بعض البرلمانيين إبقاء الاجتماعات معها في إطار السرية.

مختارات

قضت محكمة مصرية بالسجن 5 سنوات بحق الناشط علاء عبد الفتاح و4 سنوات لاثنين آخرين بتهمة بـ"نشر أخبار كاذبة". وكانت ألمانيا قالت إن الحكم سيكون بمثابة إشارة على وضع حقوق الإنسان في مصر، وهو الأمر الذي رفضته القاهرة.

أحالت النيابة المصرية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وآخرين إلى محكمة جنح أمن دولة طوارئ "محكمة استثنائية" لتبدأ محاكمتهم في قضية منع المحامون من الإطلاع على أوراقها.

هذه الواقعة تنبئ بالكثير، تشرح الناشطة السياسية المصرية/البريطانية والبالغة من العمر 28 عاماً، والتي قامت مؤخراً بجولة في أوروبا والولايات المتحدة، وتدافع عن شقيقها علاء عبد الفتاح، وتروج لكتابه المنشور مؤخراً.

"ليس من المنطقي بالنسبة لي أن أرى السياسيين الألمان يخجلون من الحديث عن حقوق الإنسان"، بحسب ما قالت سناء لـDW، وتضيف: "يبدو الأمر كما لو أنهم لا يريدون أن يحدثوا أدنى قدر من الجلبة أو لفت الانتباه".

سجين رفيع المستوى

وعلاء عبد الفتاح، هو أحد أشهر المعارضين في مصر وربما أحد أبرز السجناء السياسيين في العالم العربي. يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره رمزا لثورة 25 يناير التي اندلعت في مصر عام 2011، وقد تم اعتقاله مجدداً في عام 2014 بزعم مشاركته في احتجاج غير مصرح به، ومنذ ذلك الحين قضى أغلب السنوات اللاحقة في السجن. وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات أخرى خلال أداء فترة المراقبة ما بعد تنفيذ الحكم السابق بسبب منشور قديم على موقع فيسبوك.

وصف معلقون كتابه الصادر في أبريل/ نيسان 2022، "أنت لم تُهزم بعد"، بأنه "مجموعة قوية من المقالات... التي تتعقب الانحدار المأساوي للآمال والطموحات التي حدثت له بوجه خاص أو لمصر بوجه عام وذلك منذ أحداث 2011 وصولاً إلى الديكتاتورية العسكرية الوحشية".

يذكر أن علاء عبد الفتاح مضرب عن الطعام حالياً.

سناء سيف شقيقة الناشط السياسي المصري - البريطاني علاء عبد الفتاح

أكدت سناء أنها غير مصرح لها بالكشف عن أسماء السياسيين الألمان الذين التقت بهم، إذ أراد بعضهم إبقاء الاجتماعات معها سرية

في غضون ذلك، تطالب شقيقتاه منى وسناء بنقله إلى سجن في بريطانيا. تمكن شقيقهما، مثلما تمكنتا، من أن يصبح مواطناً بريطانياً إلى جانب حمله للجنسية المصرية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي لأن والدتهم ولدت في بريطانيا.

"سيكون من باب حفظ ماء الوجه أن تقوم السلطات المصرية بترحيله كمجرم". توضح سناء: "لكن بالطبع في لندن لن نعتبر مجرمين". لكن حتى تنجح هذه الخطة، يجب أن يكون هناك ضغط على النظام المصري من جانب المجتمع الدولي، كما قالت لـ DW.

ألمانيا لن تحرك المياه الراكدة

لهذا السبب سافرت سناء إلى عدة دول حول العالم خلال الأشهر القليلة الماضية. وهذا هو أيضاً سبب خيبة أملها، لأن بعض السياسيين الألمان الذين التقت بهم أثناء وجودها في برلين في منتصف شهر يوليو/ تموز أرادوا إبقاء اجتماعاتهم معها سرية.

وتقول سناء تعليقاً على ذلك: "إما أنهم ليسوا على علم بمدى النفوذ الذي يتمتعون به (الساسة الألمان) بالفعل في مصر، أو أنهم لا يريدون تغيير الوضع".. كانت سناء نفسها قد قضت وقتاً في السجن في مصر مؤخراً بعد إدانتها بنشر ما زعمت السلطات المحلية أنها أخبار كاذبة عن انتشار كوفيد-19 في السجون المصرية.

وأشارت إلى أنها في الوقت الذي كانت تلتقي فيه بأعضاء البرلمان الألماني خلف أبواب مغلقة، كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي بنظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار الألماني أولاف شولتس علانية.

السيسي قال في مؤتمر صحفي في ألمانيا عقب الاجتماعات رفيعة المستوى للصحفيين إن "الغاز المنتج في شرق البحر المتوسط ​​يمكن نقله وتصديره إلى أوروبا عبر مصر".

الناشط والمدون والمبرمج المصري علاء عبد الفتاح

يصر النظام المصري على تكرار مقولة أنه ليس لديه سجناء سياسيين وأن من في السجون هم ممن خالفوا القوانين

تقول سناء سيف لـ DW: "على الرغم من أنه لم يتم إخباري بذلك بشكل صريح، إلا أنني شعرت دائماً أن سبب القلق والتوتر [أثناء الاجتماعات] هو مشكلة الغاز (التي تعاني منها ألمانيا وأوروبا)"، وتضيف: "ولهذا السبب أشعر بخيبة أمل." وقالت إن علاقة ألمانيا بمصر لا يجب أن تكون "أسود وأبيض".

وأضافت شقيقة الناشط المصري: "لا يزال بإمكانك إنشاء شراكات قوية بالفعل مع أنظمة قمعية كالنظام المصري"، "لكن عليك أن تفعل ذلك بشكل مختلف، وتضع حقوق الإنسان في قلب العلاقة معه".

في هذا السياق، قال كل من شولتس والسيسي إنهما ناقشا أيضاً مسالة حقوق الإنسان خلال اجتماعهما في برلين، لكن لم يخض أي منهما في أي تفاصيل بشأن السجناء السياسيين.

ومؤخراً، نفت الحكومة المصرية وجود أي سجناء سياسيين في البلاد على الإطلاق. وفي يونيو/حزيران نفت السلطات المصرية أن يكون علاء عبد الفتاح مضربا عن الطعام.

"مشاكل الطاقة أهم من حقوق الإنسان"

تعارض مجموعات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش مثل هذه المزاعم التي يطلقها النظام المصري، قائلة إن مصر "تمر حالياً بواحدة من أسوأ أزماتها الحقوقية منذ عقود"، وإن "عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة، بمن فيهم صحفيون ونشطاء سلميون ومدافعون عن حقوق الإنسان، لا يزالون خلف القضبان".

وأشارت سيف إلى أن "السير على غير هدى في علاقة غير صحية مع الطرف الآخر يعني أن السياسيين في [الاتحاد الأوروبي] لم يتعلموا شيئًا من الحرب في أوكرانيا.. إنها سياسة قصيرة النظر للغاية". "في البداية كان التضامن مع الشعب الأوكراني ملهماً للغاية. ولكن الآن ومع اقتراب فصل الشتاء، يبدو أن الجميع قلقون ويجعلون من أزمة [الطاقة] أولوية. هذا أمر مخيف للجميع".

وعندما سُئلت عن سبب اعتقادها بأن هذا الأمر مخيف، أوضحت أن الناس في الشرق الأوسط معتادون على المعايير المزدوجة من جيرانهم الغربيين. على سبيل المثال، انتقد كثيرون الحفاوة التي تم بها استقبال اللاجئين الأوكرانيين في أوروبا، مقارنة بالطريقة التي يعامل بها طالبو اللجوء من الدول ذات الأغلبية العربية.

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شخصيات فاعلة في ثورة 25 يناير.. أين انتهى بها المطاف؟

وقالت: "كعربية، ليس من المفاجئ بالنسبة أن تكون هناك معايير مزدوجة"، "ولكن ما يثير القلق حقًا هو حقيقة أنه إذا لم تُظهر تضامنًا إلا مع الأشخاص الآخرين الذين يشبهونك، فما هي الفرصة التي لدينا نحن العرب؟ هذا أمر مخيف للناس في جميع أنحاء العالم".

وتعتبر عائلة الشابة المصرية بأكملها من النشطاء المعروفين، فوالدها كان أحد أشهر محامي حقوق الإنسان في مصر، ووالدتها استاذة جامعية وعالمة رياضيات وناشطة في مجال حقوق المرأة.

مؤتمر المناخ..فرصة أخيرة؟

رغم كل هذا ، لا يزال لدى سناء سيف بعض الأمل. وهي تعتقد سناء أن مؤتمر المناخ المقبل COP27  والمقرر عقده في مصر، يمكن أن يوفر فرصة لدفع مسألة حقوق الإنسان للأمام ولإحداث تغيير في مصر.

وحالياً، تجري استعدادات كبيرة على قدم وساق في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، حيث من المقرر عقد المؤتمر، وسط عدد كبير من الإنشاءات الجديدة.

وقالت سيف لـ DW: "الأمر يشبه إلى حد كبير كأس العالم [لكرة القدم] بالنسبة للسيسي". وتعتقد أن السيسي "يريد لحظة العلاقات العامة هذه لأنها طريقة لاكتساب الشرعية على المسرح العالمي.. وبدلاً من مجرد السير بلا هدى، يمكن لقادة العالم أن يشترطوا المشاركة في المؤتمر مقابل بعض التنازلات المصرية المتعلقة بحقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، التقى مؤخراً نشطاء البيئة. وتساءلت متعجبة: "هو لا يلتقي أبداً مع أي ناشطين آخرين من أي نوع!". وربما كان هذا هو السبب في أن نشطاء البيئة الذين سيصلون إلى مصر لديهم فرصة أيضاً لتسليط الضوء على سجل مصر السيء في مجال حقوق الإنسان، بحسب ما ترى سناء سيف.

أما عن عائلتها، فقالت إنها "تحاول البقاء" بعد سنوات من استهدافها من قبل الحكومة المصرية. واعترفت قائلة: "نحن من حركة هزمت"، في إشارة إلى الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، خلال ما يسمى بالربيع العربي عام 2011 ، وتضيف: "نعلم ذلك جيداً.. لسنا سذج حيال هذا الأمر".

واختتمت سناء، التي تسعى إلى حشد الدعم الدولي للإفراج عن شقيقها، قائلة: "نحن الآن ننظر إلى الأمر من وجهة نظر براغماتية للغاية". "أنا شخصياً ما زلت آمل في حدوث الأفضل لعائلتي. أيا كان ما سيحدث بعد ذلك، فما زلت في انتظار الوصول إلى نهاية لكل ما يحدث، حيث يمكن لم شملنا كعائلة."

أجرت اللقاء: كاثرين شاير

تحرير: آن توماس

  • وائل غنيم

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    وائل غنيم (40 عاماً)

    مهندس حاسوب مصري، شغل منصب المدير الإقليمي لشركة غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعد أحد أبرز مفجري الثورة من خلال تأسيس صفحة "كلنا خالد سعيد"، التي لعبت دوراً رئيسياً في تعبئة الشباب المصري للتظاهر ضد نظام مبارك. يقيم منذ عام 2014 في الولايات المتحدة. وبعد غياب طويل، عاد إلى الظهور عام 2019 من خلال فيديوهات مثيرة للجدل ظهر فيها حليق الرأس والوجه تماماً وبدا فيها يائساً بسبب الأوضاع في بلده.

  • ماهينور المصري

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    ماهينور المصري (35 عاماً)

    محامية مدافعة عن حقوق الإنسان. كانت من أوائل النشطاء الذين كشفوا عن وقائع مقتل خالد سعيد، وهو الحدث الذي أشعل ثورة يناير. حكم عليها بالسجن لمدة عام في 2013، ثم لعامين في 2014، ونالت جائزة "لودوفيك تراريو" الفرنسية الدولية في 2014. وفي أيلول/سبتمبر عام 2019 اعتقلت من قبل السلطات المصرية ولاتزال تقبع في السجن.

  • علاء عبدالفتاح

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    علاء عبدالفتاح (39 عاماً)

    مدون ومبرمج وناشط حقوقي مصري. يعد من أبرز وجوه ثورة يناير. عُرف بنشاطه عبر مدونة "دلو معلومات منال وعلاء" التي أطلقها مع زوجته عام 2004 لدعم الصحافة المحلية. اعتقل في عهد مبارك قبل اندلاع الثورة، كما تم توقيفه في عهد مرسي. وفي عهد السيسي اعتقل عام 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، لم يكد يخرج منه حتى أعتقل ثانية في عام 2019. ويقبع منذ ذلك الحين في سجن طرة، حيث يتعرض للتعذيب، بحسب العفو الدولية.

  • أحمد ماهر

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أحمد ماهر (40 عاماً)

    ناشط سياسي ومهندس مصري. أسس حركة "6 أبريل" المعارضة التي كان لها دور رئيسي في تنظيم المظاهرات. وشغل منصب المنسق العام لها حتى عام 2013. اعتقل ثلاث مرات في عهد مبارك ومرة في عهد مرسي. وفي نهاية عام 2013 حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة "التحريض ومخالفة قانون التظاهر". وتم إطلاق سراحه عام 2017، مع المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات أخرى.

  • إسراء عبدالفتاح

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    إسراء عبدالفتاح (43 عاماً)

    صحفية وناشطة مصرية، من أبرز الرموز النسائية لثورة يناير، وهي من مؤسسي حركة "6 إبريل" المعارضة الداعية للمظاهرات. اعتقلت عدة مرات قبل اندلاع الثورة، ثم أصبحت من أشد المعارضين لحكم الإخوان. وبعد الإطاحة بمرسي، ابتعدت عن النشاط السياسي، لتعود إلى دائرة الضوء مؤخراً بعد اعتقالها في 2019.

  • أحمد دومة

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أحمد دومة (35 عاماً)

    صحفي وناشط سياسي مصري، ومتحدث سابق باسم "ائتلاف شباب الثورة"، إحدى الحركات الشبابية التي ظهرت بعد ثورة يناير. اُعتقل وسجن عدة مرات، في عهد مبارك وفي فترة حكم المجلس العسكري وفي عهد مرسي. أدين بالسجن المشدد 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه (330 ألف دولار) في قضية التعدي على مبان حكومية ومنها مبنى مجلس الوزراء.

  • أسماء محفوظ

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أسماء محفوظ (35 عاماً)

    ناشطة سياسية مصرية لمع نجمها إبان ثورة يناير. وهي عضو مؤسس في حركة 6 أبريل. في عام 2011، كانت أسماء ضمن خمسة من ناشطي الثورات العربية الذين فازوا بجائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يمنحها الاتحاد الأوروبي. لاتزال أسماء تقيم في مصر، وتقول إنها ممنوعة من السفر منذ ست سنوات.

  • محمد البرادعي

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    محمد البرادعي (78 عاماً)

    دبلوماسي وسياسي حصل على جائزة نوبل للسلام 2005 بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عمله مديرا لها. عاد إلى مصر في 2010 وأصبح رئيس الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة التي شاركت في الدعوة لإسقاط نظام مبارك. في عام 2012 أسس حزب الدستور الذي انضوى تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلت المعارضة الرئيسية ضد مرسي. عُيِّن بعدها نائباً للرئيس المؤقت للشؤون الخارجية، لكنه استقال وغادر إلى فيينا.

  • محمد البلتاجي

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    محمد البلتاجي (58 عاماً)

    طبيب مصري وعضو سابق في مجلس الشعب المصري وأحد قادة الإخوان البارزين. يصفه الإخوان بـ"القائد الميداني الأول" لثورة يناير، عبر مشاركته في المظاهرات. اعتقل بعد الإطاحة بمرسي، وصدرت بحقه عدة أحكام بينها الإعدام والمؤبد، ولايزال في السجن. إعداد: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


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