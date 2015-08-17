باستيان شفاينشتايغر يعتبر من النجوم البارزين في كرة القدم الألمانية. أحرز مع منتخب بلاده لقب كأس العالم 2014. كما توج مع ناديه السابق بايرن ميونيخ بألقاب عدة، منها دوري أبطال أوروبا 2013.

انتقل باستيان شفاينشتايغر إلى نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي في صيف 2015، بعد مسيرة حافلة بالنجاح مع نادي بايرن ميونيخ، فاز فيها مع الفريق بكل الألقاب الممكنة. لعب "شفايني"، كما يلقبه عشاقه، في مركز خط الوسط. كان أحد الأعمدة الرئيسية التي ساهمت في تتويج ألمانيا بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل. ولد شفاينشتايغر في الأول من أغسطس/ آب 1984.