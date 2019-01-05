شريحة "اللحم الذهبية" تكلف ريبري ثمنا باهظا

بعد الشتائم التي وجهها نجم بايرن ميونيخ، فرانك ريبيري لمنتقديه عبر تغريده على تويتر، عاقبه النادي البافاري بفرض غرامة مالية كبيرة عليه.

وقال حسن صالح حميدزيتش، مدير الكرة في بايرن اليوم الأحد (السادس من كانون الثاني/ يناير) على هامش معسكر الفريق في الدوحة "لقد استخدم كلمات لا يمكننا أن نقبلها في بايرن ميونخ، فرانك كقدوة ولاعب في بايرن ميونخ لا يجوز له استخدامها". وأضاف "خضت نقاشا طويلا مع فرانك بالأمس وقلت له أنه تلقى غرامة مالية كبيرة، وقد تقبل العقاب". ولم يكشف صالح حميدزيتش عن قيمة الغرامة المالية لكنه أكد أنها كبيرة للغاية.

وظهرت منشورات تحتوي على شتائم وبذاءات أمس السبت على حسابات ريبيري لاعب نادي بايرن ميونيخ عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد أن تعرض الجناح الفرنسي لانتقادات بسبب طلبه شريحة لحم مغطاة بالذهب في أحد المطاعم في دبي.

وهاجم منشوران على حساب ريبيري على موقع تويتر "الحاسدين" و "الكارهين" والإعلام، غير أنّه لم يتضح ما إذا كان ريبيري كتبهما بنفسه. وكانت حسابات ريبيري عبر الإنترنت قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يظهر تقديم شريحة لحم مغطاة بالذهب تردد أن ثمنها حوالي 1400 دولار له، مما أثار الانتقادات ضده.

وكان ريبيري (35 عاما) قد نشر الخميس شريطا قصيرا عبر حساباته على مواقع التواصل، على هامش زيارته لمطعم الطاهي التركي نصرت غوكشيه الملقب "سالت باي"، حيث وضع الأخير أمامه شريحة لحم مغلفة بورق الذهب، قبل أن يقوم بتقطيعها ويفسح المجال أمام ريبيري لرش الملح عليها، وهي الحركة التي عرف بها الطاهي الشهير عبر مواقع التواصل.

ع.ج/ م.س (د ب أ)