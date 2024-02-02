شريحة الدماغ من نيورالينك..علاج مستقبلي يطرح تساؤلات أخلاقية

يرى خبراء أن زرع شرائح ذكية بالدماغ يمكن أن يكون له تأثير إيجابي للغاية على صحة الإنسان، وذلك بعد زرع تلك الشريحة التي أنتجتها شركة نيورالينك في دماغ بشري. لكن التقنية تطرح أيضاً تساؤلات أخلاقية معقدة.

هل يمكن أن يكون لزرع شرائح ذكية في الدماغ تأثير على صحة الإنسان؟ وما طبيعة هذا التأثير؟ عاد هذا السؤال ليبرز من جديد بعد قيام شركة نيورالينك بزرع شريحة ذكية في دماغ بشري.

وبعد تجارب على الحيوانات، قامت شركة نيورالينك Neuralink - وهي شركة للتكنولوجيا العصبية تعمل على تطوير واجهات دماغية حاسوبية قابلة للزرع - بزرع أول شريحة ذكية من نوع (BCI) "واجهة بين الدماغ والحاسوب" brain-computer interface" داخل دماغ بشري، وفقًا للملياردير الأمريكي إيلون ماسك المؤسس المشارك في نيورالينك.

وفي 29 يناير، كتب ماسك على منصته للتواصل الاجتماعي اكس، أن النتائج كانت "واعدة".

ومنذ تأسيسها في عام 2016 عملت الشركة على تطوير شريحة كمبيوتر مصممة ليتم زرعها في الدماغ، بهدف مراقبة نشاط آلاف الخلايا العصبية.

وتتكون الشريحة – التي تسمى تيليباثي Telepathy – من مسبار صغير يحتوي على 1024 قطبًا كهربائيًا، متصلة بخيوط مرنة أرق من شعرة الإنسان. ويسجل كل واحد من هذه الأسلاك الصغيرة النشاط الكهربائي للخلايا العصبية في الدماغ، لكنه لا "يتحكم" في الخلايا العصبية.

وقالت شركة نيورالينك إنها تهدف إلى مساعدة المرضى في التغلب على الحالات العصبية مثل العمى والشلل.

خيال علمي أم حقيقة؟

ولكن هل يمكن بالفعل تنفيذ أي فكرة من أفكار الخيال العلمي التي طرحها ماسك ممكنة؟ الإجابة باختصار: لا.

يقول جياكومو فالي، مهندس الأعصاب في جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة، إن كمية المعلومات التي يمكننا فك تشفيرها من الدماغ محدودة للغاية.. "نحن لا نستطيع قراءة أفكار الناس".

ويتفق مع هذا الرأي خوان ألفارو غاليغو، الباحث في واجهة الدماغ والحاسوب BCIs في إمبريال كوليدج لندن، قائلًا إنه من الصعب أن نتخيل أن هذه الأجهزة يمكنها قراءة عقول البشر، وأضاف: "المشكلة الأساسية هي أننا لا نعرف حقًا أين أو كيف يتم تخزين الأفكار في الدماغ. لا يمكننا قراءة الأفكار إذا لم نفهم علم الأعصاب الذي يقف وراءها".

تخيل إيلون ماسك أشخاصاً يتصل دماغهم بالحاسوب عبر أجهزة نيورالينك، كما هو الحال في فيلم "ذا ماتريكس". صورة من: Jean-Christophe Bott/dpa/picture alliance

أهداف أخرى

ومع ذلك، تحدث ماسك عن أهداف أخرى لشريحة الدماغ تذكرنا بقصص وأفلام الخيال العلمي. قال ماسك في عام 2020 إن "المستقبل سيكون غريبًا".

بالإضافة إلى معالجة المشكلات الصحية، قال ماسك إنه يريد ربط الدماغ بأجهزة الكمبيوتر للسماح بتنزيل المعلومات والذكريات من أعماق العقل، كما حدث في فيلم الخيال العلمي "The Matrix". وقال ماسك أيضًا إنه يريد تزويد البشر بـ "رؤية خارقة" وتحقيق التخاطر البشري، وهو ما قال إنه سيساعد البشرية على الانتصار في الحرب ضد الذكاء الاصطناعي.

وعرض ماسك تقنية نيورالينك لأول مرة في عام 2019، حيث قدم خنزيرًا بشريحة ذكية أنتجتها الشركة مزروعة في دماغه، كما أظهر مقطع فيديو قرد يتحكم في لعبة الفيديو Pong بعقله. لكن إمكانات BCIs تتجاوز بكثير ممارسة الحيوانات للألعاب.

أظهر مقطع فيديو قرد يتحكم في لعبة الفيديو Pong بعقله. صورة من: Youtube.com/Neuralink

وقال غاليغو إن التكنولوجيا تم تطويرها لأول مرة لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل بسبب إصابات العمود الفقري أو حالات مثل متلازمة المُنحَبِس locked-in syndrome، وفيها يكون المريض واعيًا تمامًا ولكن لا يستطيع تحريك أي جزء من الجسم باستثناء العينين، وبهذا يمكن للشريحة مساعدته على التواصل. وأضاف: "إذا تمكنت من ترجمة الإشارات العصبية الداخلية إلى كلمات على جهاز كمبيوتر، فسوف يغير ذلك حياتهم".

في هذه الأنواع من الحالات، تم تصميم واجهات التواصل بين الدماغ (BCI) لتسجيل الإشارات الكهربائية من الخلايا العصبية في "القشرة الحركية"، ثم إرسال الإشارات إلى جهاز كمبيوتر حيث يتم عرضها كنص. ولا يُعتقد عادةً أن القشرة الحركية تشارك في عمليات التفكير، وإنما يتم إرسال تعليمات الحركة إلى الجسم، مثل حركات اللسان وعضلات الفك اللازمة للكلام.

والواقع أن ما تسجله الأقطاب الكهربائية هو خطة حركية، وبشكل أكثر دقة، النتيجة النهائية لجميع العمليات في أجزاء مختلفة من الدماغ (الحسية واللغوية والمعرفية) المطلوبة للتحرك أو التحدث. "لذا فإن أجهزة BCI لا تسجل الأفكار حقًا، بل هي خطة الدماغ لتحريك إصبع هنا، أو ساق هناك، أو فتح فم لإصدار صوت".

وقال غاليغو: "أظهر العلماء أيضًا أنهم يستطيعون قراءة نية القشرة الحركية لرسم أو كتابة حرف".. "باستخدام النمذجة المعقدة [مع الكمبيوتر المتصل بالدماغ]، سمح هذا للمشاركين المصابين بالشلل بكتابة 90 حرفًا في الدقيقة، وهو ما كان بمثابة تقدم كبير".

ألعاب الكومبيوتر وعمل الدماغ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

المساعدة على الشعور والمشي مرة أخرى

وفي عام 2016 حدث تقدم آخر عندما صافح باراك أوباما، الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، يد ناثان كوبلاند الآلية. وشعر كوبلاند، الذي أصيب بالشلل بعد تعرضه لحادث سيارة، بمصافحة أوباما كما لو أنهما يلامسان جلد بعضهما بالفعل.

وقال غاليغو: "لقد أظهر هذا الأمر قدرة مختلفة لواجهات التواصل بين الدماغ والكومبيوتر(BCIs)." وأضاف أنه "بدلاً من استخدام الأقطاب الكهربائية للتسجيل من الدماغ وتفسير الحركات المقصودة، قام العلماء بدلاً من ذلك بتحفيز الدماغ بتيارات صغيرة لإنتاج الإحساس".

في حالة كوبلاند، تم زرع جهاز BCI يسمى "مصفوفة يوتاه" في دماغه لتحسين أداء الجزء المعاق من جهازه العصبي. تم زرع الجهاز - الذي أنتجته شركة منافسة لشركة نيورالينك - في قشرته الحسية وتم توصيله بأجهزة استشعار في نهاية يده الآلية.

عندما صافح كوبلاند أوباما، أرسلت تلك المستشعرات إشارات تسبب شحنات كهربائية في القشرة الحسية لتحفيز منطقة التحكم في "اليد" في الدماغ، مما سمح لكوبلاند "بالشعور" بيد الرئيس.

وفي الآونة الأخيرة، تم تزويد مريض يعاني من إصابة في النخاع الشوكي ناجمة عن حادث دراجة بواجهة الكترونية بين الدماغ والعمود الفقري مما مكنه من المشي بشكل طبيعي مرة أخرى.

وقد مكن الجهاز إشارات أصدرها من الدماغ من الاتصال بالمناطق الحركية في الحبل الشوكي تحت مستوى الضرر، وبالتالي تجاوز الإصابة.

وتمثل هذه الإمكانات الجديدة لواجهات الدماغ المعرفية الجيل التالي من التحفيز العميق للدماغ، وهو علاج يتضمن زرع أقطاب كهربائية في مناطق الدماغ لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الحركة.

وقال غاليغو : "لقد كانت هذه التقنيات موجودة منذ فترة، فيما يستخدم التحفيز العميق للدماغ لمساعدة آلاف الأشخاص المصابين بمرض باركنسون منذ التسعينيات".

جراحة الدماغ للجميع؟

في الوقت الحالي، يتم استخدام واجهات التواصل بين الدماغ (BCIs) مثل نيورالينك ومصفوفة يوتاه Utah فقط في حالات خاصة ولمرة واحدة. وقال جياكومو فالي من جامعة شيكاغو إن "جميع التطبيقات السريرية لـ BCIs لا تزال في مرحلة البحث ولم يتم تنفيذها في الممارسة السريرية بعد".

وحاولت شركة نيورالينك الحصول على موافقة من جهات تنظيم تداول الأدوية الفيدرالية في الولايات المتحدة لاختبار تقنيتها في التجارب البشرية العام الماضي، لكنها تعرضت لضربة عندما رفضت السلطات الطلب، مشيرة إلى مخاوف كبيرة تتعلق بالسلامة. تم منح موافقة إدارة الغذاء والدواء أخيرًا في مايو 2023.

ويتكون الجهاز من 96 مسبارًا صغيرًا ومرنًا يجب إدخاله في الدماغ. لكن جراحة الدماغ ليست أمراً هيناً، فحتى لو سارت العملية الجراحية المطلوبة لتوصيل جهاز BCI إلى الدماغ بشكل جيد، فإن احتمال الإصابة بالعدوى أو "الرفض" المناعي للجهاز يظل قائماً لفترة طويلة بعد عملية الزرع.

مخاوف أخلاقية

ومنذ خرجت BCI إلى النور أثار الأمر مجموعة متنوعة من المخاوف الأخلاقية التي يجب أخذها في الاعتبار بعناية من قبل الباحثين والشركات ووكالات التمويل والمنظمين وحتى المستخدمين أنفسهم.

ويفتح استخدام هذه التقنية مجالًا جديدًا للبحث في المسألة الأخلاقية كما يطلق تعريفاً جديداً تحت مسمى "الأخلاق العصبية"، وهنا تتحول المناقشات إلى المزيد من الخيال العلمي.

على سبيل المثال، ما هي عواقب انتهاكات الخصوصية عندما تكون البيانات المعنية مرتبطة بأفكار الناس؟ وكيف يمكننا التأكد من أن عدم القدرة على الوصول إلى مثل هذه الشريحة لا يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة المجتمعية؟ وماذا يحدث عندما يمكن إدخال هذه المعلومات مباشرة إلى الدماغ؟" بحسب ما قال فالي.

كما تصاعدت التحذيرات بشأن مسألة المراقبة والسيطرة التكنولوجية والتي طرحت من قبل في روايات صدرت أوائل القرن العشرين، مثل "عالم جديد شجاع" و"1984".

وفي ورقة بحثية بعنوان "إعلان بشأن أخلاقيات واجهات الدماغ والحاسوب والذكاء المعزز"، قال الباحثون إن الغرض من استخدام مثل هذه التقنيات هو زيادة الذكاء البشري والقدرة المعرفية كتقنية مساعدة، وليس استبدال ما لدى البشر بشكل طبيعي، كما يجب أن يكون أحد الأهداف الأصلية لـ BCIs وتكنولوجيا الذكاء المعزز هو مساعدة المرضى الذين يعانون من خلل في العصب الحركي.

كما حذر الباحثون من تطور هذه التقنيات بدرجة قد تسمح بقراءة الأفكار المختلفة واستخدامها في أهداف أخرى، وبالتالي يكاد يكون من المستحيل على الأفراد الحفاظ على خصوصية أفكارهم، الأمر الذي سيؤدي إلى تحدي كبير للخصوصية الشخصية والفاعلية البشرية.

وقال الباحثون إنه ليس من العدل لن يتمكن الأغنياء فقط من توسيع ذاكرتهم وتعلمهم أو توسيع مهاراتهم الحركية الجسدية دون غيرهم، كما يطرح الأمر تساؤلات بشأن طريقة التعامل في المستقبل مع أشخاص لديهم قدرات ذهنية وبدنية خارقة وغيرها من التساؤلات.