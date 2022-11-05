 شرم الشيخ: ألمانيا تدق ناقوس الخطر بشأن تحديات المناخ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.11.2022

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شرم الشيخ: ألمانيا تدق ناقوس الخطر بشأن تحديات المناخ

تلتقي حوالي 200 دولة في شرم الشيخ في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته. وحذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من أن لاالعالم يتجه نحو الهاوية بشأن الاحتباس الحراري وتداعياته الكارثية.

انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ العالمي كوب 27 في شرم الشيخ المصرية

انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ العالمي كوب 27 في شرم الشيخ المصرية

 وصفت الحكومة الألمانية في مستهل مؤتمر المناخ العالمي COP 27 الذي ينطلق اليوم الأحد (السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) في مصر احتواء أزمة المناخ بأنه أولوية قصوى. وفي شرم الشيخ، أعلنت الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة ووزارة التنمية ووزارة البيئة الاتحادية في برلين أنها ستوحد جهودها لتعزيز الحماية الدولية للمناخ.

وانطلقت اليوم الأحد أعمال مؤتمر المناخ الحيوي الذي تنظمه الأمم المتحدة في مصر اليوم الأحد وسط توترات جيوسياسية ومجموعة من الأزمات المتشابكة، مما يقلل من التوقعات بحدوث تقدم باهر. ومن من المقرر أيضا أن يجتمع زعماء العالم في قمة للمناخ ضمن فعاليات المؤتمر تستمر يومين في شرم الشيخ، ابتداء من يوم غد الاثنين.

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قمع المجتمع المدني والأهداف المناخية "المخيبة للآمال" وأشياء خرى لا يتم الحديث عنها علنا في مصر التي تستضيف المؤتمر العالمي للمناخ. لكن رغم ذلك يطالب النقاد بحرية التعبير والتحول بشكل أسرع إلى مصادر الطاقة المتجددة.

تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية لاستضافة قمة المناخ المعروفة اختصارا بـ "كوب 27" والتي توصف بـ "كوب أفريقيا". وإزاء ذلك، تساؤلات حيال أبرز الملفات التي ستتطرق إليها القمة خاصة مع تفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي.

من مدينة كيوتو اليابانية التي ارتبط اسمها بأول التزام دولي للحد من الانبعاثات الغازية، شدد الرئيس الألماني شتاينماير على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لتغير المناخ كاشفا عما ينتظره من قمة كوب 27 في شرم الشيخ بمصر.

من المقرر أن تعرض مصر رؤيتها الجديدة بشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر المناخ الذي يُعقد في منتجع شرم الشيخ في نوفمبر / تشرين الثاني. ويقول الخبراء إن هذه المشروعات من شأنها أن تعزز مكانة مصر الجيوسياسية.

ويعقد التجمع الذي يستمر أسبوعين، والمعروف باسم كوب 27، في منتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر على خلفية الحرب الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

ويأتي المؤتمر أيضا بعد أن تسببت الكوارث المناخية في خسائر فادحة في الأرواح وسبل العيش في أنحاء عديدة من العالم.

وسيجتمع ممثلون من حوالي 200 دولة لبحث كيفية احتواء ظاهرة الاحتباس الحراري وكيف يمكن تمويل الأضرار المناخية.

وقبل وقت قصير من انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ العالمي كوب 27 في مصر، وصفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحد من الاحتباس الحراري بأنه أولوية قصوى. وقالت بيربوك اليوم الأحد: "البشرية تتجه نحو الهاوية، نحو احتباس حراري بما يزيد على 2.5 درجة مئوية، يصحبه تأثيرات مروعة على حياتنا وعلى الكوكب الوحيد الذي نمتلكه". وأضافت بيربوك أن العالم لديه "كل الأدوات اللازمة في يده من أجل الحد من أزمة المناخ وذلك بالاستغناء عن مصادر الوقود الأحفوري والتوجه صوب مصادر الطاقة المتجددة في أسرع وقت ممكن."

من جهته، أكد وزير الاقتصاد وشؤون حماية المناخ الألماني روبرت هابيك ضرورة اتخاذ تدابير لمكافحة الاحتباس الحراري.  وقال هابيك في رسالة عبر فيديو نُشرت على "تويتر" أمس السبت: "المجتمع الدولي لا يتحرك بالسرعة الكافية نحو الحياد المناخي"، مضيفا أن الاتجاه هو "بالأحرى الارتجاف ببطء حقا من حجم المهمة".  وأكد هابيك أن حماية المناخ لا تتعلق بحماية المناخ نفسه، بل تتعلق ببقاء الجنس البشري، وقال: "حماية المناخ هي حماية البشرية - ولا أعتقد أن الجميع يفهم مدى إلحاح المسألة".

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