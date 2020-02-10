شركة طيران قد تدفع تعويضاً لكلب مقابل إلغاء رحلته

قال رئيس هيئة النقل الجوي الدنماركية لوكالة الأنباء الألمانية إن شركة طيران إقليمية دنماركية قد تدفع تعويضاً لكلب بعدما جرى إلغاء رحلته القصيرة في إيطاليا. وكان قد تم حجز رحلة طيران في الصباح الباكر للكلب الذي يدعى جاك من باليرمو بصقلية إلى جزيرة لامبيدوسا في 14 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وألغيت الرحلة لأسباب فنية وقدم مالكا الكلب طلباً للحصول على تعويض. وكان مالكا الكلب قد حصلا بالفعل على 250 يورو (273 دولاراً) لكل منهما- إذ يبلغ التعويض ما يقارب 10 أضعاف سعر التذكرة- وهو المبلغ المسموح به بموجب القواعد الأوروبية للمسافات أقل من 1500 كيلومتر.
والآن يطالبان بنفس المبلغ للكلب الذي تبلغ تكلفة تذكرته الأصلية 27 يورو. ولا يحدد قانون الاتحاد الأوروبي الذي يحكم التعويضات للركاب الذين تتم إلغاء رحلاتهم أو تأجيلها ما إذا كان البشر فقط هم الذين يستحقون الحصول على تعويض. وقال غاسبر رونغهولم الرئيس التنفيذي لهيئة النقل الجوي الدنماركية: "إن الأمر جنوني مثلما يبدو.. ولكن القصة حقيقة"، واصفاً قواعد الاتحاد الأوروبي بأنها مثيرة للجدل بشدة. وأضاف رونغهولم إنه تلقى مشورة بدفع تعويض للكلب. وقال: "ولكن الكلب ملكية، ولا يمكن المطالبة بتعويض لملكية". وتابع أن شركة الطيران لم ترفض الطلب ولكنها تسعى حالياً لحل.
وقالت مونتسيرات باريغا، رئيسة رابطة طيران المناطق الأوروبية، في تغريدة إنه في حال حصل "جاك" على تعويض ،فإنه سوف يصبح أول كلب يحصل على تعويض بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي. وأضافت: "هذا دليل آخر على رغبة البعض في إلحاق الضرر بشركات الطيران":
ويذكر أن موقع "أيروتيليغراف" المعني بأخبار الطيران كان أول من نشر هذه القضية.
ر.ض
-
شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الخطوط الجوية الاسترالية
يزيَن رسم حيوان الكنغر ذيل طائرات الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" التي اتخذت من صورة هذا الحيوان شعارا لها. وهو الأمر الذي يسّهل على المتابع تحديد بلد هذه الشركة، لأن الكنغر موجود فقط في أستراليا. الجدير ذكره أن الكنغر أصبح ايضا رمزا وطنيا في هذا البلد وتظهر صورته أيضا على وجه عملتها.
-
شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الخطوط الجوية الهولندية
على العكس من نظيرتها شركة الخطوط الأسترالية، فإن شعار الخطوط الجوية للمملكة الهولندية أكثر واقعيىة وضوحا. يظم الشعار الى جانب صورة التاج الملكي الأحرف الثلاثة ك ل م/ KLM . وبهذا لايترك أي مجال للشك بشأن بلد الطائرة. وهذا ما تريد إظهاره كافة الشعارات.
-
شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الطائرالغامبي
تعد دولة غامبيا الواقعة في غرب إفريقيا جنة حقيقية لمحبي الطيور، إذ يعيش فيها أكثر من 500 نوع منها. أما السياح فلا يحتاجون حتى إلى القيام برحلات للتمتع بالطيور التي تجتذبها حدائق النزل السياحية ايضا. ولهذا ليس بالأمر الغريب أن شركة الطيران الغامبية اتخذت الطائر الغامبي كشعار لها عندما تأسست في عام 2012. غير أنها وللأسف توقفت عن العمل في عام 2014.
-
شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الخطوط الجوية آلاسكا
أثبتت شركة طيران ألاسكا التي مقرها في سياتل بالولايات المتحدة إبداعها في عدة مناسبات تخللت مشوارها منذ تأسيسها قبل 90 سنة. كانت هذه الخطوط في مقدمة الشركات التي تداولت عملية بيع التذاكر عبر الإنترنيت والقيام بعمليات الحجز بشكل سلس. وكما هو اسمها، يشير شعار الشركة إلى ألاسكا وسكانها الأصليين الأسكيمو.
-
شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
إيران للطيران
أدى الحظر التجاري والتوترات السياسية بين عامي 1980 و 2016 إلى صعوبة تحديث طائرات الخطوط الجوية الإيرانية التي تتخذ من مطار مهرأباد بطهران مقرا لها. لكن، وربما كان لطائر "الحوما"، الأسطوري المعتمد كشعار للشركة الفضل في بقائها على قيد الحياة، فهو حسب الأساطير الفارسية طير جالب للحظ والسعادة.
-
شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الخطوط الجوية التنزانية
على مر سنوات واجهت الخطوط الجوية التنزانية العديد من التحديات. في بعض الأحيان حلق أسطولها في السماء، وأحيانا أخرى توقف عن التحليق. كما تعاقب على ملكيتها جهات عديدة. وهذا بالطبع ليس بسبب شعار الزرافة، الحيوان الجذاب والودود. وعلى ضوء ذلك لا يعقل رد دعوة على متن إحدى طائراتها في رحلة فوق جبل كليمنجارو.
-
شعارات شركات الطيران: موضوعية وملوّنة وصارخة
الإقلاع نحو المستقبل
اعتمدت شركة الطيران الألمانية/ لوفتهانزا طائر الكركي شعارا لها. الشركة الألمانية العريقة تنطلق الآن بتصميم جديد نحو المستقبل. بهذا التصميم استبدلت الشركة اللونين الأصفر والرمادي بالأبيض والأزرق. الجدير ذكره أن لوفتهانزا ليست الوحيدة التي تعتمد طائر كبير مثل الكركي شعارا لها. كوني باول/ فريدة تشامقجي