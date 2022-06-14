شركة تعرض المال مقابل إطلاق صراصير في المنزل

ذكر موقع قناة "كولد نيوز 13" الأمريكية أن شركة "ذا بيست إنفورمر" ستدفع مبلغ 2000 دولار لأصحاب بعض المنازل من أجل السماح لها بإطلاق 100 صرصور في منازلهم، وأضاف أن هدف هذه الشركة الواقعة في ولاية كارولينا الشمالية هو اختبار تقنية جديدة لمكافحة الآفات والتعرف على مدى فعاليتها.

وأوضح موقع "فيسنشافت" الألماني أن شركة "ذا بيست إنفورمر" تبحث عن 7 منازل لاختبار تقنيتها الجديدة، مضيفاً أن مدة الدراسة ستبلغ 30 يوماً، كما أن علاجات الصراصير المستخدمة آمنة للأسرة والحيوانات الأليفة.

شروط المشاركة

ووضعت الشركة مجموعة من الشروط الواجب تلبيتها من أجل المشاركة، وفق ما أشار إليه موقع الشركة على الإنترنت. ومن بين هذه الشروط:

- امتلاك منزل أو موافقة خطية من صاحب المنزل.

- الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن يكون العمر 21 عاماً أو أكثر.

- عدم تجربة أي علاجات إضافية للصراصير خلال مدة الدراسة البالغة 30 يوماً.

إذا لم يتم القضاء على انتشار الصراصير، فإن الشركة ستستخدم خيارات العلاج التقليدية ودون أي تكلفة على المشارك.

آلاف الطلبات للمشاركة في التجربة

ومن جانبه قال ديفيد فلويد، مؤسس الشركة، إنه حتى أمس الاثنين (13 يونيو/ حزيران) سجل 2200 شخصا أنفسهم للمشاركة في التجربة عبر استمارة خاصة على موقع الشركة. وأضاف أن فترة التسجيل ممتدة إلى نهاية شهر يوليو/ تموز وبعدها سيتم اختيار من 5 وحتى 7 منازل للمشاركة في التجربة، بحسب ما نقل موقع "نردسواير" الألماني.

الصراصير الأمريكية

وأفاد موقع "فيسنشافت" الألماني أن الصراصير من الحشرات الشائعة جداً في مختلف أرجاء العالم وهناك أكثر من 4000 نوع منها، مضيفاً أن الصراصير الأمريكية يصعب التخلص منها.

وتابع نفس المصدر أن للصراصير الأمريكية قشرة صلبة وتميل إلى التكاثر بشكل كبير للغاية، ما يعني أنه بمجرد التخلص من البعض منها، يظهر مجدداً البعض الآخر. وأردف أن الصراصير ليست قذرة فحسب بل أيضاً مخيفة عند النظر إليها.

ر.م/ص.ش