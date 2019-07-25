 شركة تأمين صحي تنصح بـ″العادة السرية″ للتغلب على حر الصيف! | عالم المنوعات | DW | 26.07.2019

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منوعات

شركة تأمين صحي تنصح بـ"العادة السرية" للتغلب على حر الصيف!

للتغلب على الأجواء الخانقة بسبب موجة الحر الشديدة التي تجتاح أوروبا نصحت شركة تأمين صحي ألمانية الرجال والنساء بممارسة العادة السرية من أجل التمتع بنوم هادئ. نصيحة الشركة لاقت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي.

Symbolbild Schlaflosigkeit (Colourbox)

صورة رمزية.

تعيش القارة الأوروبية هذه الأيام على وقع موجة حر غير مسبوقة، فقد تجاوزت الحرارة حاجز الـ 40 درجة مئوية في أكثر من بلد أوروبي، ما أثر بشكل سلبي على الصحة العامة وحركة القطارات والعطل الصيفية وغيرها.

وأمام هذا الارتفاع الحالي الكبير في درجات الحرارة، يجد كذلك عدد كبير من الناس صعوبة بالغة في الحصول على قسط وافر من النوم. بيد أن شركة للتأمين الصحي في ألمانيا، اقترحت فكرة خارجة عن المعتاد للنوم في الليل، وهو ما لفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما أشار إليه موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

أما عن هذه الفكرة، فهي أن شركة التأمين الصحي "بارمر" ( (BARMER، نصحت الرجال والنساء بممارسة "العادة السرية" من أجل النوم. وكتبت الشركة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة "العادة السرية تساعد على النوم، فإذا لم تتمكن من النوم يمكنك اللجوء إلى العادة السرية... وهو ما يساعدك على النوم بسهولة".

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ونقل موقع صحيفة "دي فيلت" الألماني عن دانييل فرودينريش المتحدث باسم شركة التأمين الصحي "بارمر" قوله "هناك مواضيع لا يتم الحديث عنها، وذلك رغم أنها تلمس معظم الناس". وأضاف: "أردنا فقط عبر ما نشرنا على حسابنا في "فيسبوك"، الإشارة باقتضاب إلى أحد هذه الموضوعات".

وليس معلوما لماذا نصحت الشركة بممارسة "العادة السرية" وليس بممارسة الجنس بدلا من ذلك.

وفي وقت وجيز، تجاوز منشور شركة التأمين على "فيسبوك" أكثر من 3000 تعليق وحوالي 2700 مشاركة، إذ تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع المنشور.

وبنوع من السخرية، علق حساب امرأة تدعى فراوكه إيكه على منشور شركة التأمين في "فيسبوك" قائلة: "نعم، أنا في شركة التأمين الصحيحة!"، فيما قال حساب آخر لرجل يدعى مارتين أنغيلوف "شكراً! الآن أستطيع النوم مثل الرضيع".

في المقابل، لم يتردد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه انتقادات لاذعة إلى شركة التأمين الصحي، وقال حساب شخص يدعى ميكائيل كومرمير، إن منشور الشركة الداعي للممارسة العادية السرية، من أجل النوم لم يحترم الحياة الخاصة للأشخاص.

وأضاف حساب امرأة تدعى أنجيليكا ستارك، أنه من الأفضل أن تركز شركة التأمين الصحي جهودها أكثر على الاعتناء بالأشخاص المرضى، وكذلك أولئك الذين لا يستطيعون النوم في الليل من الآلام.

ر.م/ع.ج.م

  • Symbolbild: Nackt schlafen (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم

    يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.

  • Wohnung lueften Fenster öffnen (picture-alliance/dpa/C.Klose)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    غلق الشبابيك وإسدال الستائر

    إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Arbeitsplatz Ventilator (picture-alliance/dpa/V. Myllynen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    استخدام المرواح ومكيفات الهواء

    استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.

  • Junge Frau trinkt Wasser aus einer Flasche (picture-alliance/dpa/W.Kumm)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم

    أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.

  • Symbolbild - Schnarchen (picture-alliance/BSIP/Chassenet)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    وجبات خفيفة للعشاء

    تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".

  • Mann unter der Dusche (picture-alliance/dpa/M. Wuestenhagen)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاغتسال بالماء قبل النوم

    أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.

  • Gestörter Schlaf (Colourbox)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    الاسترخاء قبل النوم

    إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.

  • Waldspaziergang (Monkey Business Images)

    نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر

    "في الحركة بركة"

    المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

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