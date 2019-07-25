شركة تأمين صحي تنصح بـ"العادة السرية" للتغلب على حر الصيف!

تعيش القارة الأوروبية هذه الأيام على وقع موجة حر غير مسبوقة، فقد تجاوزت الحرارة حاجز الـ 40 درجة مئوية في أكثر من بلد أوروبي، ما أثر بشكل سلبي على الصحة العامة وحركة القطارات والعطل الصيفية وغيرها.

وأمام هذا الارتفاع الحالي الكبير في درجات الحرارة، يجد كذلك عدد كبير من الناس صعوبة بالغة في الحصول على قسط وافر من النوم. بيد أن شركة للتأمين الصحي في ألمانيا، اقترحت فكرة خارجة عن المعتاد للنوم في الليل، وهو ما لفت الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما أشار إليه موقع مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

أما عن هذه الفكرة، فهي أن شركة التأمين الصحي "بارمر" ( (BARMER، نصحت الرجال والنساء بممارسة "العادة السرية" من أجل النوم. وكتبت الشركة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلة "العادة السرية تساعد على النوم، فإذا لم تتمكن من النوم يمكنك اللجوء إلى العادة السرية... وهو ما يساعدك على النوم بسهولة".

ونقل موقع صحيفة "دي فيلت" الألماني عن دانييل فرودينريش المتحدث باسم شركة التأمين الصحي "بارمر" قوله "هناك مواضيع لا يتم الحديث عنها، وذلك رغم أنها تلمس معظم الناس". وأضاف: "أردنا فقط عبر ما نشرنا على حسابنا في "فيسبوك"، الإشارة باقتضاب إلى أحد هذه الموضوعات".

وليس معلوما لماذا نصحت الشركة بممارسة "العادة السرية" وليس بممارسة الجنس بدلا من ذلك.

وفي وقت وجيز، تجاوز منشور شركة التأمين على "فيسبوك" أكثر من 3000 تعليق وحوالي 2700 مشاركة، إذ تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع المنشور.

وبنوع من السخرية، علق حساب امرأة تدعى فراوكه إيكه على منشور شركة التأمين في "فيسبوك" قائلة: "نعم، أنا في شركة التأمين الصحيحة!"، فيما قال حساب آخر لرجل يدعى مارتين أنغيلوف "شكراً! الآن أستطيع النوم مثل الرضيع".

في المقابل، لم يتردد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه انتقادات لاذعة إلى شركة التأمين الصحي، وقال حساب شخص يدعى ميكائيل كومرمير، إن منشور الشركة الداعي للممارسة العادية السرية، من أجل النوم لم يحترم الحياة الخاصة للأشخاص.

وأضاف حساب امرأة تدعى أنجيليكا ستارك، أنه من الأفضل أن تركز شركة التأمين الصحي جهودها أكثر على الاعتناء بالأشخاص المرضى، وكذلك أولئك الذين لا يستطيعون النوم في الليل من الآلام.

ر.م/ع.ج.م