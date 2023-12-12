شركة "بوما" تنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم

أعلنت شركة الملابس الرياضية الألمانية "بوما" أنها ستنهي عقد رعايتها للمنتخب الوطني الإسرائيلي لكرة القدم العام المقبل. كان الاتفاق مع إسرائيل، الذي تم توقيعه في عام 2018، قد أثار دعوات لمقاطعة الشركة.

قالت متحدثة باسم شركة الملابس الرياضية "بوما" اليوم (الثلاثاء 12 ديسمبر/ كانون الأول / 2023) إن الشركة الألمانية ستنهي رعايتها للمنتخب الوطني الإسرائيلي لكرة القدم العام المقبل في قرار اتخذته قبل هجوم حماس الإرهابي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت المتحدثة في بيان عبر البريد الإلكتروني: "بينما سيتم الإعلان عن فريقين وطنيين وقعا معنا حديثاً - بينهما فريق جديد- ستنتهي عقود بعض الاتحادات الوطنية مثل صربيا وإسرائيل في عام 2024".

وأضافت المتحدثة أنه تم اتخاذ القرار في عام 2022 كجزء من "استراتيجية بوما الجديدة "أقل - أكبر - أفضل" بما يتماشى مع الجداول الزمنية العادية لتصميم وتطوير قمصان الفريق. وأعلنت صحيفة "فاينانشيال تايمز" في البداية هذا القرار.

وأثار الاتفاق مع إسرائيل، الذي تم توقيعه في عام 2018، دعوات لمقاطعة العلامة التجارية للملابس الرياضية. واتهم نشطاء شركة "بوما" بتأييد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، وذلك من خلال اتفاقها مع الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم والذي يضم أيضاً فرقاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) والتي يقودها فلسطينيون قد دعت إلى مقاطعة شركة الملابس الرياضية قبل هجوم 7 أكتوبر بسبب رعايتها للفريق الإسرائيلي.

وازدادت دعوات المقاطعة قوة وتوسعت لتشمل المزيد من الشركات والمنتجات في أعقاب الرد العسكري الإسرائيلي على حماس في قطاع غزة .

ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ع.ح./ح.ز. (رويترز، أ ف ب)