شركة بافارية تعقد انتقال ساني وقرار البايرن يثير التكهنات

أيأتي أم لا يأتي؟ تستمر التكهنات حول انتقال النجم الألماني الدولي ليروي ساني من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونيخ الذي يضعه على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم استعداداً للموسم المقبل.

ورغم إعلان النادي الإنجليزي بأنه لا يبدي أي اهتمام ببيع جناحه ليروي سانيه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن مسؤولي بايرن يطلقون بين الفينة والأخرى تصريحات لإنعاش آمال مشجعي النادي بإمكانية إجراء الصفقة قبل إغلاق الميركاتو في بريطانيا يوم الثامن من آب/ أغسطس 2019.

لكن يبدو أن الصفقة تزداد تعقيداً مع تدخل المزيد من الأطراف بين جنباتها، فبعد أن أُعلن أمس الاثنين (39 تموز/ يوليو 2019) أن انتقال ساني إلى البايرن يمكن أن يفشل بسبب شركة بافارية رياضية هي الأخرى.

فمع بداية هذا الصيف أصبحت شركة بوما للتجهيزات الرياضية التي تتخذ من مدينة هيرتسوغن آوراخ البافارية مقراً لها، راعياً رسمياً لمانشستر سيتي. وبحسب تقرير لصحيفة "إيفيينغ نيوز" فقد لوحت الشركة بمنح مكافأة مالية للدولي الألماني مقدارها 1.1 مليون يورو مقابل رعاية حذائه، إذا ما قرر البقاء في إستاد الاتحاد.

بيد أن ذلك لا يزعزع إيمان إدارة البافاري في الفوز بتوقيع ساني، فقد كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الثلاثاء (30 تموز/ يوليو 2019) عن إشارة قد تكون حاسمة عن سير المحادثات بين الفريقين خلف الكواليس، إذ قرر بطل الدوري الألماني تأجيل موعد التقاط الصورة الرسمية للفريق استعداداً للموسم المقبل.

وبحسب الصحيفة الألمانية فإن الموعد الجديد لالتقاط الصورة سيكون مطلع أيلول/ سبتمبر 2019 أي قبل يوم من إغلاق نافذة الانتقالات رسمياً في ألمانيا في الثاني من أيلول/ سبتمبر. ورجحت الصحيفة أن تكون خلفية هذا القرار هو آمال بايرن بإتمام بعض صفقات الانتقال ومنها انتقال ساني، التي قال عنها مدرب الفريق نيكو كوفاتش مؤخراً: "اعتقد أننا قادرون على الحصول على خدمات ساني في نهاية المطاف".

يُذكر أن صاحب الرقم القياسي في الفوز بلقب الدوري الألماني "بوندسليغا" بات في حاجة ماسة لتعزيز صفوفه بلاعبين قادرين على صنع الفارق في الخط الأمامي إثر رحيل الثنائي المخضرم فرانك ريبري واريين روبن نهاية الموسم المنصرم بعد أن تركا بصمات واضحة على طريقة لعب النادي البافاري لسنوات طويلة.

ع.غ