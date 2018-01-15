شركة "إيرباص" تعلن وقف إنتاج طائرة "إيه 380" العملاقة

قررت شركة "إيرباص" الألمانية الفرنسية وقف انتاج طائراتها من طراز "إيه 380" العملاقة، وذلك بعد أن خفّضت شركة الطيران الإماراتية الزبون الأساسي للشركة، حجم طلبياتها من الطائرات العملاقة. وسيتم تسليم آخر نوع من هذه الطائرات في عام 2021، كما جاء في بيان صادر عن المجموعة الخميس (14 شباط/ فبراير 2019).
وبذلك تكون الشركة الأوروبية العملاقة قد تخلت عن حلمها في الهيمنة على السماوات بطائرة كبيرة للقرن الحادي والعشرين بعد سنوات من ضعف المبيعات.
وصُممت أكبر طائرة في العالم بطابقين ومقصورات فسيحة ومقاعد تسع 544 شخصاً في التصميم الأساسي بهدف تحدي الطائرة 747 من بوينغ لكنها أخفقت في كسب موطئ قدم، إذ أصبحت شركات الطيران تدعم جيلاً جديداً من الطائرات الأصغر والأسرع.
وكانت مجموعة طيران الإمارات قد طلبت بدلاً من طائرات "إيه 380"، شراء أربعين طائرة "إيه 330-نيو" وثلاثين "إيه 350". ولم تذكر "إيرباص" قيمة طلبية الشراء التي تشكل تعويضاً، معلنة "بدء نقاشات مع شركائها التجاريين في الأسابيع المقبلة بشأن ما بين ثلاثة آلاف و3500 وظيفة يمكن أن تتأثر بهذا القرار في السنوات الثلاث المقبلة".
لكنها أكدت أن "تزايد وتيرة (إنتاج طائرات) إيه 320 والطلبية الجديدة للإمارات للطائرات الكبيرة ستؤمن إمكانيات عديدة لتحرك داخل المجموعة".
وأقرت المجموعة في بيانها المذكور بأن توقف إنتاج "إيه 380" سيترجم "بتأثير سلبي يبلغ 463 مليون يورو في أرباحها قبل الرسوم والفوائد". كما أوضحت أن مشاريعها للعام 2019 تتضمن تسليم بين 880 و890 طائرة تجارية، لكنها اضطرت لدفع تمويل إضافي لبرنامجها لطائرة النقل العسكري "إيه 400-ام".
و.ب/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
تقترب الخطوط الجوية البريطانية من مطار هيثرو بالقرب من لندن. ويظهر في هذه الصورة السبب وراء تسمية طائرة بوينغ 747 رسمياً باسم "طائرة جامبو" بعد وقت قصير من إطلاقها في السوق منذ 50 عاماً. فهي ببساطة طائرة ضخمة ذات أربع محركات.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
تجمع هذه الصورة رئيس شركة بوينغ بيل ألين (يسار)، ورئيس شركة الطيران الأمريكية بان آم، خوان تريبي، في 9 شباط/ فبراير 1968 بعد انطلاق أول رحلة لطائرة بوينغ747 إذ ربطتهما صداقة لوقت طويل. ويقال أن تريبي قد اقترب من ألين، حيث كان تصميم الطائرة على وشك الانتهاء، وقال له : "إن صعنتها، سأشتريها"، وأجابه ألين :"إذا كنت ستشتريها، سأصعنها".
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
لم تكتسب بوينغ 747 الجديدة شعبيتها لتقنياتها العالية فحسب، بل ولفخامتها أيضاً. مع صالة تقدم الكوكتيلات، تعد بتجربة سفر أنيقة ومريحة. يبلغ طولها أكثر من 70 متراً (230 قدماً) ويصل طول جناحيها 60 متراً تقريباً، حيث تستوعب مساحتها بين 366 و 550 راكباً، تبعاً لطريقة ترتيب المقاعد.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
لسوء الحظ، لم تسلم الطائرة من الحوادث المأساوية. إذ تحطمت طائرة لوفتهانزا في عام 1974 بعد وقت قصير من إقلاعها في نيروبي وتسببت بمقتل 59 شخصاً. وفي عام 1977، اصطدمت طائرتان "جامبو" في مطار في تينيريفي، حيث لقي 583 شخصاً مصرعهم في ذلك الحادث. وفي عام 1988، قتل 270 شخصاً في تحطم جامبو فوق بلدة لوكربي الصغيرة بإسكتلندا بتفجير قنبلة إرهابي على متن الطائرة.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
تشتهر طائرة الجامبو بوجود سنام عملاق - السطح العلوي، حيث توجد قمرة القيادة وأشياء أخرى. يسمح هذا التصميم بهذه النسخة بوجود باب متحرك لشحن الكثير من البضائع. واليوم، تبيع بوينغ الطائرات ذات الأربع محركات في نسخة الشحن فقط لأنها تستهلك كمية كبيرة من الوقود، نظراً للمنافسة.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
المكوك الفضائي الأمريكي ديسكفري محمولاً على ظهر الطائرة جامبو (في الصورة ) من عام 2012. وأطلق اسم الطائرة الحاملة للمكوك على طائرتين من طراز بوينغ 747-100 عدلتا لتكونا قادرتين على نقل مكوك الفضاء إلى وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. كانت تستخدم عادة لإعادة المكوك الفضائي إلى مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
من أصل 1548 طائرة جامبو، هناك عدد قليل فقط "اير فورس وان". وقد أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بناء الطائرة الرئاسية المقبلة على طراز 747. كما يستخدم إمبراطور اليابان، وسلطان بروناي "ملكة السماء" كطائرة حكومية رسمية.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
وصلت فرقة الميتال البريطانية "أيرون ميدن" في أيار/ مايو 2016 بطائرة من طراز بوينغ 747 في مطار دوسلدورف، حيث تجمع الناس لمشاهدة الطائرة.
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بوينغ 747: نصف قرن في السماء
مثل طائرة "إيرباص" A380 الضخمة (في المقدمة)، بوينغ 747 لم تعد تفي بالمتطلبات الاقتصادية لشركات الطيران التي تفضل الطائرات ذات المحرك المزدوج طويلة المدى مثل A350 أو بوينغ 777 و 787. إذ انخفض الطلب بشكل ملحوظ على طائرة 747 جامبو في العام الماضي.