شركة "إيرباص" تعلن وقف إنتاج طائرة "إيه 380" العملاقة

قررت شركة "إيرباص" الألمانية الفرنسية وقف انتاج طائراتها من طراز "إيه 380" العملاقة، وذلك بعد أن خفّضت شركة الطيران الإماراتية الزبون الأساسي للشركة، حجم طلبياتها من الطائرات العملاقة. وسيتم تسليم آخر نوع من هذه الطائرات في عام 2021، كما جاء في بيان صادر عن المجموعة الخميس (14 شباط/ فبراير 2019).

وبذلك تكون الشركة الأوروبية العملاقة قد تخلت عن حلمها في الهيمنة على السماوات بطائرة كبيرة للقرن الحادي والعشرين بعد سنوات من ضعف المبيعات.

وصُممت أكبر طائرة في العالم بطابقين ومقصورات فسيحة ومقاعد تسع 544 شخصاً في التصميم الأساسي بهدف تحدي الطائرة 747 من بوينغ لكنها أخفقت في كسب موطئ قدم، إذ أصبحت شركات الطيران تدعم جيلاً جديداً من الطائرات الأصغر والأسرع.



وكانت مجموعة طيران الإمارات قد طلبت بدلاً من طائرات "إيه 380"، شراء أربعين طائرة "إيه 330-نيو" وثلاثين "إيه 350". ولم تذكر "إيرباص" قيمة طلبية الشراء التي تشكل تعويضاً، معلنة "بدء نقاشات مع شركائها التجاريين في الأسابيع المقبلة بشأن ما بين ثلاثة آلاف و3500 وظيفة يمكن أن تتأثر بهذا القرار في السنوات الثلاث المقبلة".

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لكنها أكدت أن "تزايد وتيرة (إنتاج طائرات) إيه 320 والطلبية الجديدة للإمارات للطائرات الكبيرة ستؤمن إمكانيات عديدة لتحرك داخل المجموعة".

وأقرت المجموعة في بيانها المذكور بأن توقف إنتاج "إيه 380" سيترجم "بتأثير سلبي يبلغ 463 مليون يورو في أرباحها قبل الرسوم والفوائد". كما أوضحت أن مشاريعها للعام 2019 تتضمن تسليم بين 880 و890 طائرة تجارية، لكنها اضطرت لدفع تمويل إضافي لبرنامجها لطائرة النقل العسكري "إيه 400-ام".

و.ب/ ع.غ (أ ف ب، رويترز)