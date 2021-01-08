 شركة أمريكية تطوّر لقاحا من جرعة واحدة بنسبة فعالية متفاوتة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.01.2021

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أخبار

شركة أمريكية تطوّر لقاحا من جرعة واحدة بنسبة فعالية متفاوتة

بعد إصدار لقاحات تحتاج إلى جرعتين حتى يكون لها مفعول للوقاية من فيروس كورونا، توصلت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية أن لقاحها المتكون من جرعة واحدة تصل فعاليته العامة إلى 66 بالمئة، غير أن اللقاح يعاني من نواقص.

لقاح شركة شركة جونسون أند جونسون الأمريكية

لقاح شركة شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية

أعلنت شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية أنها طورت لقاحا من جرعة واحدة ضد كوفيد19- بلغت نسبة فعاليته  72% في الولايات المتحدة ونسبة فعالية عامة 66 % في الحماية من الحالات الإصابة بشكل عام بفيروس كورونا، و85 % للوقاية من الأشكال الحادة للمرض بهذا الفيروس، وفق تجربة سريرية واسعة.

مختارات

في الوقت الذي تسير فيه الدول المتقدمة نحو تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا، لا تزال دول عربية تجاهد للحصول على كميات كافية من اللقاحات. كيف يرى المواطنون هذا التخبط من قبل حكوماتهم؟ وهل تنكرت أوروبا لوعودها للدول الفقيرة؟

تلقت ممرضة في نيويورك أول لقاح مضاد لكوفيد-19 في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد في العالم. وسارع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وحاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إلى تقديم التهاني.

غير أن اللقاح يظهر أنه أقلّ فعالية لمواجهة النسخة المتحورة من الفيروس المرصودة في جنوب إفريقيا. وذلك بعد أن اشتملت الدراسات على حالات من السلالات سريعة الانتشار من كوفيد19- التي ظهرت مؤخرا في بعض البلدان.

وسوف تطلب الشركة من مؤسسة "المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض  والوقاية منها" تصريحا للاستخدام الطارئ بحلول شباط/فبراير، وترمي إلى أن تكون التطعيمات جاهزة للشحن بعد ذلك فترة قصيرة. ويُستعمل في البلاد حاليا لقاحا موديرنا وبيونتيك/فايزر ضد كوفيد-19.

ويأتي احتمال إضافة لقاح ثالث في وقت تسعى الولايات المتحدة إلى تسريع نسق التحصين للوصول إلى مليون ونصف مليون جرعة يوميا، وهو الهدف الذي حدده الرئيس الجديد جو بايدن.

وتعهدت الشركة بتسليم 100 مليون جرعة للولايات المتحدة قبل نهاية حزيران/يونيو، ونحو 200 مليون جرعة للاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام (تسلم أول الشحنات في نيسان/ابريل)، وقرابة 200 مليون جرعة إلى دول نامية (يبدأ تسليم الجرعات بعد حزيران/يونيو).

ويمكن تخزين لقاح جونسون أند جونسون في درجات حرارة الثلاجات العادية، ما يسهل عملية توزيعه.

إ.ع/ه.د (د ب أ، أ ف ب)

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