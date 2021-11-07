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شرق ليبيا

منذ سقوط نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي يجري الحديث عن تقسيم ليبيا إلى دويلات أبرزها ولاية برقة التي تشغل شرق ليبيا وتضم بنغازي وطبرق ومدن أخرى إضافة إلى أهم منابع النفط.

كانت برقة أو الجزء الشرقي من ليبيا إحدى الأقاليم التابعة للإغريق ثم الدولتين البيزنطية والرومانية لاحقا. في عام 1911 احتل البريطانيون برقة التي أصبحت لاحقا إحدى أقاليم المملكة الليبية إلى جانب إقليمي طرابلس وفزان. استمرت الملكية في ليبيا حتى عام 1969 عندما قام القذافي بانقلابه وحكم البلاد على أساس مركزي- استبدادي حتى سقوطه في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

09/03/2021 SIRTE, LIBYA - MARCH 9: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - Libyan Government of National Accord / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Dbeibeh speaks as LibyaÄôs House of Representatives (parliament) resumed its session in the coastal city of Sirte, Libya to debate giving confidence to the new government of Dbeibeh, on March 9, 2021. Government of National Accord/Handout / Anadolu Agency

وسط تزايد الخلافات.. الدبيبة يعتزم الترشح لرئاسة ليبيا! 07.11.2021

وسط إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، كشف مصدر حكومي ليبي عن نية رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة للترشح، في قرار قد يزيد من الخلافات السياسية في البلاد.
FILE PHOTO: Libyans are seen through a Kingdom of Libya flag during a celebration rally in front of the residence of Muammar Gaddafi at the Bab al-Aziziyah complex in Tripoli September 13, 2011. REUTERS/Suhaib Salem/File Photo

ليبيا- انتخابات مؤجلة وأجواء من فقدان الثقة.. إلى أين تتجه البلاد؟ 06.10.2021

قوانين مثيرة للجدل بشأن الانتخابات، وتأجيل للانتخابات البرلمانية إلى مطلع العام المقبل، وثقة مفقودة بين الأطراف السياسية في البلاد، وضغوط أوروبية لإتمام الانتخابات بأي ثمن.. فإلى أين تتجه ليبيا؟
13.06.2019 TOPSHOT - Fighters loyal to the internationally-recognised Government of National Accord (GNA) open fire from their position in the al-Sawani area south of the Libyan capital Tripoli during clashes with forces loyal to strongman Khalifa Haftar, on June 13, 2019. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

الأمم المتحدة: أدلة على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا 04.10.2021

خلص خبراء في الأمم المتحدة إلى وجود أدلة على حدوث جرائم حرب في ليبيا منذ العام 2016، وشددوا على أن "ثمة أسباب تدفع للظن بأن جرائم حرب وعنف  ارتكبت في السجون في ليبيا وفي حق المهاجرين قد ترقى إلى جرائم ضد الانسانية".
FILE PHOTO: Libyan commander Khalifa Haftar at the Parliament in Athens, Greece, January 17, 2020. REUTERS/Costas Baltas/File Photo

حفتر "يستعد" للترشح وألمانيا تدعو لإجراء الانتخابات بموعدها 22.09.2021

كلف خليفة حفتر الفريق عبد الرزاق الناظوري بقيادة الجيش الليبي خلفا له ولمدة ثلاثة أشهر، فيما يبدو إشارة إلى نيته الترشح للرئاسة. هذا في وقت جدد وزير خارجية ألمانيا دعوته إلى إجراء الانتخابات في موعدها ومغادرة المرتزقة.
Libya's new interim prime minister Abdul Hamid Dbeibah speaks after being sworn in the eastern Libyan city of Tobruk on March 15, 2021 to lead the war-torn country's transition to elections in December, after years of chaos and division. - More than 1,000 kilometres (630 miles) from the capital Tripoli in the west, Tobruk has been the seat of Libya's elected parliament since 2014. The North African nation descended into conflict after dictator Moamer Kadhafi was toppled and killed in a NATO-backed uprising in 2011, resulting in multiple forces vying for power. (Photo by Mohammed El SHAIKHY / AFP) (Photo by MOHAMMED EL SHAIKHY/AFP via Getty Images)

ضربة للسلام.. البرلمان الليبي يسحب الثقة من حكومة الوحدة 21.09.2021

في خطوة تعد تقويضاً للجهود الأممية في سبيل إرساء السلام في ليبيا، برلمان طبرق يسحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، قبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الانتخابات.

ARCHIV - 17.01.2020, Griechenland, Athen: Chalifa Haftar, General in Libyen, steht im griechischen Außenministerium vor seinem Treffen mit dem griechischen Außenminister Dendias. Die selbst ernannte Libysche Nationalarmee (LNA) von Haftar bezweifelt die Aufrichtigkeit des Waffenstillstands, den die international anerkannten Regierung Libyens ausgerufen hat. (zu dpa: «Haftars Armee zweifelt an neuem Waffenstillstand in Libyen») Foto: Thanassis Stavrakis/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

قانون رئاسيات ليبيا.. بند مفصل على مقاس خليفة حفتر؟ 15.09.2021

يعوّل الليبيون على الانتخابات الرئاسية لأجل الاستمرار في وقف القتال ونهاية الانقسام السياسي الحاد. غير أن القانون المنظم للانتخابات يثير انقسامات ويرى البعض أنه قد فصل على مقاس رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر. كيف ذلك؟
FILE PHOTO: Libyans are seen through a Kingdom of Libya flag during a celebration rally in front of the residence of Muammar Gaddafi at the Bab al-Aziziyah complex in Tripoli September 13, 2011. REUTERS/Suhaib Salem/File Photo

فشل الاتفاق بشأن الانتخابات يعيد الملف الليبي للمربع الأول 07.07.2021

فشل الليبيون في محادثات جنيف التي رعتها الأمم المتحدة، في الاتفاق على أجندة الانتخابات المزمع إجراؤها أواخر هذا العام. ما يعيد الملف الليبي للمربع الأول في مشهد تتضارب فيه مصالح القوى الفاعلة سواء في الداخل أوالخارج.
TRIPOLI, LIBYA - JANUARY 17: People gather at the Martyrs' Square to stage a protest against the attacks of Libya's renegade Gen. Khalifa Haftar's troops in Tripoli, Libya on January 17, 2020. Hazem Turkia / Anadolu Agency

الليبيون يتفقون على خطوات التعيين في  المناصب السيادية 23.01.2021

الفرقاء الليبيون يعلنون من المغرب اتفاقهم على اتخاذ إجراءات بشأن المناصب السيادية الشاغرة وتشكيل فرق عمل تتولى الخطوات الإجرائية المرتبطة بشغل هذه المناصب. ودعم دولي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.
11.09.2020 *** UN acting envoy to Libya Stephanie Williams listens during a press conference in the Tunisian capital Tunis on November 11, 2020, following 2 days of talks on the Libyan conflict. - The UN is hosting talks on Libya in its latest push to end almost a decade of violence in the North African country. The meetings in Tunisia aim to create a temporary government to prepare for elections. After years of conflict sparked by a 2011 NATO-backed uprising, Libya has two rival administrations backed by various armed groups and foreign powers. (Photo by Fethi Belaid / AFP)

اختراق جديد في المفاوضات الليبية واتفاق على استفتاء دستوري 20.01.2021

اتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في مدينة الغردقة المصرية على إجراء استفتاء حول الدستور، قبل الانتخابات المقرر تنظيمها أواخر العام الجاري، استكمالا لسلسلة الاتفاقات التي تم التوصل لها مؤخرا.
A member of the Libyan National Army (LNA) commanded by Khalifa Haftar stands on a military vehicle at one of their sites in west of Sirte, Libya August 19, 2020. Picture taken August 19, 2020. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori

تركيا تحذر قوات شرق ليبيا بعد احتجاز إحدى سفنها 08.12.2020

تركيا تتوعد بعمل انتقامي محتمل، إن لم يتم إطلاق سفينتها التي احتجزتها قوات شرق ليبيا. السفينة التي كانت متجهة إلى ميناء مصراتة، تم إيقافها قبالة سواحل رأس الهلال.
(200624) -- TARHUNA, June 24, 2020 () -- A team of experts work at the site of the mass graves in Tarhuna, some 90 km south of Tripoli, Libya, on June 23, 2020. Lutfi Al-Misurati, director of the Department of Search for Remains of the Libyan General Authority for Research and Identification of Missing Persons, on Tuesday said that 10 unidentified bodies have been found inside mass graves in the city of Tarhuna. TO GO WITH 10 bodies found in mass graves in Libya's Tarhuna: official (Photo by Hamza Turkia/) |

ترهونة في ليبيا.. العثور على مقابر جماعية جديدة بعد انسحاب حفتر 28.10.2020

بعد اكتشاف مقابر جماعية بعد سيطرة قوات الوفاق الليبية على مدينة ترهونة قبل أشهر، عثر محققون ليبيون على أربع مقابر جماعية أخرى في المدينة. وتظهر على الجثث التي تم العثور عليها حديثاً علامات عنف، بحسب المحققين.
HANDOUT - 05.05.2020, Libyen, Tripolis: Ein Kämpfer der von den Vereinten Nationen unterstützten libyschen Regierung des Nationalen Abkommens(GNA) steht in der Nähe des Luftwaffenstützpunktes Watya, etwa 140 km südwestlich der libyschen Hauptstadt Tripolis, auf dem Dach eines Militärfahrzeugs und blickt durch ein Fernglas. In Libyen kämpfen unzählige Milizen um Macht und Einfluss. Mit seiner sogenannten «Libyschen Nationalarmee» hatte der Militär Haftar im vergangenen Jahr vom Osten Libyens aus eine Offensive auf Tripolis im Westen des Landes begonnen. Dessen Einheiten haben inzwischen einen Großteil des ölreichen Landes unter Kontrolle gebracht. Die von den UN unterstützte Regierung in Tripolis kontrolliert nur kleine Teile des Landes rund um die Hauptstadt. Foto: Hamza Turkia/XinHua/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

ألمانيا تنظم مؤتمرا جديدا حول ليبيا لتسريع وقف إطلاق النار 03.10.2020

تضغط ألمانيا في اتجاه "تسريع الجهود" لحلّ الصراع في ليبيا، وتسعى في اجتماع تنظمه الاثنين إلى حثّ أطراف النزاع على الالتزام بمخرجات مؤتمر برلين، وفي مقدمتها آليات لوقف إطلاق النار.
04.06.2020, Türkei, Ankara: Fayiz Al-Sarradsch, Ministerpräsident der libyschen Übergangsregierung Government of National Accord (GNA) spricht während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Streitkräfte, die mit der von den Vereinten Nationen unterstützten Regierung in Libyen verbündet sind, gaben am Donnerstag bekannt, dass sie die Kontrolle über alle Ausgänge der Hauptstadt wiedererlangt haben und die Außenbezirke der Hauptstadt Tripolis mit einem wichtigen Flughafen kontrollieren, sagte ein Sprecher der Regierungstruppen. Foto: Uncredited/Turkish Presidency/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ليبيا.. السراج يعلن رغبته في تسليم مهامه نهاية أكتوبر 16.09.2020

بعد أيام من استقالة الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا عبد الله الثني، أعلن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس أنه يرغب في تسليم مهامه بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
ARCHIV: Libya's internationally recognized Prime Minister Abdullah al-Thinni speaks during an interview with Reuters in Bayda, in this February 15, 2015 file picture. Libya's internationally recognised Prime Minister Abdullah al-Thinni said in a television interview that he would resign. I officially resign and I will submit my resignation to the House of Representatives on Sunday, he told Libya channel, a private TV station in an interview broadcast late on August 11, 2015. REUTERS/Esam Omran Al-Fetori/Files

حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني تقدم استقالتها لعقيلة صالح 13.09.2020

أضرم متظاهرون النار في مقر الحكومة المؤقتة بشرق ليبيا. وتستمر التظاهرات لليوم الرابع في بنغازي وبعض مدن شرق ليبيا للمطالبة بتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية. بينما قدمت حكومة شرق ليبيا برئاسة الثني استقالتها لعقيلة صالح.
June 5, 2020*** Fighters loyal to Libya's UN-recognised Government of National Accord (GNA), pose for a group picture as they celebrate in the town of Tarhouna, about 65 kilometres southeast of the capital Tripoli on June 5, 2020, after the area was taken over by pro-GNA forces following clashes with rival forces loyal to strongman Khalifa Haftar. - The GNA said on June 5 that it was back in full control of Tarhouna, the last stronghold of the forces of eastern strongman Khalifa Haftar. The UN-recognised government had announced the day before that they were also in full control of the capital Tripoli and its surroundings. (Photo by Mahmud TURKIA / AFP) (Photo by MAHMUD TURKIA/AFP via Getty Images)

ليبيا – حفتر خارج اتفاق وقف إطلاق النار فكيف يحسم الموقف؟ 24.08.2020

فيما رحب المجتمع الدولي والعالم العربي باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، بدا الموقف ضبابياً بغياب خليفة حفتر عن "الأخبار السارة" التي يتناقلها الجميع. تبدل المواقف قد يضع رجل شرق ليبيا القوي خارج المشهد!
A Libyan street vendor sells corn on the roadside by the waterfront promenade in the eastern port city of Benghazi on June 22, 2020. (Photo by Abdullah DOMA / AFP) (Photo by ABDULLAH DOMA/AFP via Getty Images)

قوات شرق ليبيا ترفض إعلان حكومة الوفاق الوطني وقف إطلاق النار 23.08.2020

رفضت قوات شرق ليبيا إعلان السلطات في العاصمة طرابلس وقف إطلاق النار ووصفته بأنه "مبادرة للتسويق الإعلامي"، وقالت إن القوات المنافسة تواصل التعبئة حول خطوط الجبهة في وسط البلاد.
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