منذ سقوط نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي يجري الحديث عن تقسيم ليبيا إلى دويلات أبرزها ولاية برقة التي تشغل شرق ليبيا وتضم بنغازي وطبرق ومدن أخرى إضافة إلى أهم منابع النفط.

كانت برقة أو الجزء الشرقي من ليبيا إحدى الأقاليم التابعة للإغريق ثم الدولتين البيزنطية والرومانية لاحقا. في عام 1911 احتل البريطانيون برقة التي أصبحت لاحقا إحدى أقاليم المملكة الليبية إلى جانب إقليمي طرابلس وفزان. استمرت الملكية في ليبيا حتى عام 1969 عندما قام القذافي بانقلابه وحكم البلاد على أساس مركزي- استبدادي حتى سقوطه في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.