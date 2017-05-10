شرط جديد لـ"دي خيا" للبقاء مع مانشستر يونايتد

على الرغم من أن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا (28 عاما)، سعيد في فريقه الحالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي انتقل إليه في عام 2011 قادما من أتليكيتو مدريد، إلا أن صحيفة "ميرور" البريطانية كشفت أن الحارس الإسباني لا يريد التوقيع على عقد جديد مع "الشياطين الحمر" إلا بعد معرفة مصير المدرب البرتغالي مورينيو مع الفريق.

ويسعى مانشستر يونايتد لتمديد عقده الحالي مع دي خيا، الذي ينتهي الصيف القادم، لمدة عام واحد ينتهي في يونيو/ حزيران 2020، غير أن المحادثات بين الجانبين لم تسفر للآن عن شيء. وقالت ميرور في تقرير حصري "ديفيد دي خيا يريد أن يعرف ما إذا كان جوزيه مورينيو سيكون مسؤولا عن (تدريب) مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، قبل أن يوقع عقداً جديداً".

وإضافة إلى مصير مورينيو، فإن هناك نقطة أخرى تجعل دي خيا لا يريد التوقيع، ألا وهي الراتب الأسبوعي للاعب. وتقول الصحيفة البريطانية إن "من المفهوم أن دي خيا" رفض عرضًا مُحسَّنًا من "يونايتيد" يبلغ حوالي 275 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع".

يذكر أن أليكسيس سانشيز، مهاجم تشيلي، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من أرسنال في يناير/ كانون الأول هذا العام، يحصل إجمالا على 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

أما دي خيا فقد كان أفضل لاعب بالشياطين الحمر خلال مواسمه الثمانية في "أولد ترافورد" ويريد الحارس الإسباني أجراً يعكس ذلك التالق. وكانت صحيفة "دي ميل"، كشفت أنه يريد الحصول على 350 ألف جنيه أسترليني في الأسبوع، وعقد لمدة خمسة أعوام.

ص.ش/ع.ج.م