شرط جديد لـ"دي خيا" للبقاء مع مانشستر يونايتد

على الرغم من أن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا (28 عاما)، سعيد في فريقه الحالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي انتقل إليه في عام 2011 قادما من أتليكيتو مدريد، إلا أن صحيفة "ميرور" البريطانية كشفت أن الحارس الإسباني لا يريد التوقيع على عقد جديد مع "الشياطين الحمر" إلا بعد معرفة مصير المدرب البرتغالي مورينيو مع الفريق.
ويسعى مانشستر يونايتد لتمديد عقده الحالي مع دي خيا، الذي ينتهي الصيف القادم، لمدة عام واحد ينتهي في يونيو/ حزيران 2020، غير أن المحادثات بين الجانبين لم تسفر للآن عن شيء. وقالت ميرور في تقرير حصري "ديفيد دي خيا يريد أن يعرف ما إذا كان جوزيه مورينيو سيكون مسؤولا عن (تدريب) مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، قبل أن يوقع عقداً جديداً".
وإضافة إلى مصير مورينيو، فإن هناك نقطة أخرى تجعل دي خيا لا يريد التوقيع، ألا وهي الراتب الأسبوعي للاعب. وتقول الصحيفة البريطانية إن "من المفهوم أن دي خيا" رفض عرضًا مُحسَّنًا من "يونايتيد" يبلغ حوالي 275 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع".
يذكر أن أليكسيس سانشيز، مهاجم تشيلي، الذي انتقل إلى مانشستر يونايتد قادما من أرسنال في يناير/ كانون الأول هذا العام، يحصل إجمالا على 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
أما دي خيا فقد كان أفضل لاعب بالشياطين الحمر خلال مواسمه الثمانية في "أولد ترافورد" ويريد الحارس الإسباني أجراً يعكس ذلك التالق. وكانت صحيفة "دي ميل"، كشفت أنه يريد الحصول على 350 ألف جنيه أسترليني في الأسبوع، وعقد لمدة خمسة أعوام.
ص.ش/ع.ج.م
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في صور... أفضل حراس مرمى في عام 2013
مانويل نوير أفضل حارس مرمى
نال الألماني مانويل نوير لقب أفضل حارس مرمى لموسم 2013/2012، بعد أن حصل على 211 صوتاً في الاقتراع الذي شارك فيه خبراء وصحفيون من 70 بلداً. وجاء هذا التتويج نتيجة التألق الذي أظهره نوير، البالغ من العمر 27 عاماً، بعد أن فاز مع ناديه بايرن ميونخ بخمسة ألقاب عام 2013 وساعد منتخب بلاده على التأهل لمونديال البرازيل.
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في صور... أفضل حراس مرمى في عام 2013
جيانلويجي بوفون: تألق لا يعرف الحدود
احتل قائد المنتخب الإيطالي وفريق يوفنتوس، جانلويجي بوفون، المركز الثاني في قائمة أفضل حراس مرمى لموسم 2012/ 2013 بـ78 صوتاً. ويقدم بوفون رغم بلوغه 35 عاماً مستوى جيداً جداً، إذ يرجع له الكثير من الفضل في تصدر فريقه للدوري الإيطالي هذا الموسم وتأهل المنتخب الإيطالي لكأس العالم بالبرازيل. وقد سبق لبوفون أن فاز بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم أربع مرات.
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في صور... أفضل حراس مرمى في عام 2013
بيتر تشيك، صاحب واقية رأس
المركز الثالث في قائمة أفضل حراس مرمى لعام 2013 كان من نصيب حارس نادي تشيلسي الإنجليزي والمنتخب التشيكي بيتر تشيك. وقد سبق لتشيك أن أحرز لقب أفضل حارس مرمى في أوروبا عام 2005. تعرض تشيك إلى كسر في الجمجمة إثر تدخل عنيف من أحد المهاجمين في بطولة كأس إنجلترا عام 2006 ولهذا السبب يرتدي واقياً للرأس في كل مباراة يخوضها، والذي بات علامة مميزة له.
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في صور... أفضل حراس مرمى في عام 2013
تيبو كورتوا والتألق مع أتلتيكو مدريد
كان للحارس البلجيكي تيبو كورتوا فضل كبير في احتلال فريقه أتلتيكو مدريد للمركز الثالث في الدوري الإسباني الموسم الماضي وتأهله لدوري أبطال أوروبا. وقد انتقل كورتوا على سبيل الإعارة إلى أتلتيكو مدريد عام 2011 من فريق تشيلسي. كورتوا اختير رابع أحسن حارس مرمى عام 2013 وحصل على 54 نقطة.
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في صور... أفضل حراس مرمى في عام 2013
فيكتور فالديز: حارس برشلونة
حامي العرين الكاتالوني فيكتور فالديز جاء في المركز الخامس ضمن قائمة أفضل حراس المرمى لموسم 2013 بحصوله على 53 نقطة. فالديز معروف ببراعته الفائقة في التصدي للكثير من التسديدات الخطيرة على مرماه وقد سبق له أن اختير أيضاً في موسم 2005/ 2006 كأفضل حارس في الدوري.
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في صور... أفضل حراس مرمى في عام 2013
إيكر كاسياس: المجد الضائع
يعتبر حارس مرمى نادي ريال مدريد، إيكر كاسياس، الخاسر الأكبر في الترتيب الأحدث لأفضل حراس مرمى في العالم، إذ احتل المركز السادس وحصل على 23 نقطة فقط. وكان كاسياس قد احتكر هذا اللقب طيلة الخمس سنوات الماضية قبل أن يتنازل عن عرش أفضل حراس المرمى في العالم للألماني نوير.
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في صور... أفضل حراس مرمى في عام 2013
سالفاتوري سيريغو: يحلق عاليا في سماء باريس
نجح سالفاتوري سيريغو في قيادة فريقه باريس سان جيرمان للفوز بلقب الدوري الفرنسي الموسم الماضي وهو ما أهل هذا الحارس الإيطالي البالغ من العمر 27 عاماً للفت أنظار المتابعين وضمن له مكاناً في قائمة أفضل عشرة حراس مرمى في العالم عام 2013. سيريغو احتل المركز السابع بخمس نقاط.
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في صور... أفضل حراس مرمى في عام 2013
ديغو لوبيز: الحارس العملاق
الطول الفارع للحارس الإسباني دييغو لوبز، البالغ 1.96 متراً يحعل منه حارساً مميزاً. تألق لوبيز، الذي أصبح منذ مدة منافساً شديداً لإيكر كاسياس، ما سمح له بنيل ثقة مدرب ريال مدريد الجديد كارلو أنشيلوتي، والذي بات يعتمد عليه في الكثير من المباريات. هذا ما جعله يخطف الأضواء ويسجل اسمه ضمن خانة أفضل حراس المرمى في العالم.
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في صور... أفضل حراس مرمى في عام 2013
كريستيان أبياتي: نضج كبير
رغم سنه المتقدم نسبياً والبالغ 36 عاماً، فإن حارس مرمى نادي ميلانو الإيطالي، كريستيان أبياتي، يعد واحداً من أبرز حراس المرمى في العالم. وقد كان لهذا الحارس دور كبير في احتلال فريقه المركز الثالث في الدوري الإيطالي لموسم 2012/ 2013 والتأهل لدوري أبطال أوروبا.
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في صور... أفضل حراس مرمى في عام 2013
بيبي رينا: إسباني يبدع في الكالتشيو
ارتبط اسم الحارس بيبي رينا بفريق ليفربول الإنجليزي، الذي لعب معه ثمانية مواسم من 2005 إلى 2012، قبل ان ينتقل على سبيل الإعارة إلى فريق نابولي الإيطالي. يقدم رينا مستوى متميزاً مع "البارتينوبي" في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ استقبل مرماه 14 هدفاً فقط خلال 14 مباراة.