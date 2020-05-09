شرطة برلين.. 400 حملة ضد عائلات إجرامية في عام 2019

شنت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين العام الماضي نحو 400 حملة أمنية للتصدي لعائلات إجرامية. وجاء في التقرير السنوي لشرطة برلين، الذي نشرته وزارة الداخلية المحلية للولاية اليوم الاثنين (25 مايو/ ايار 2020) أن الشرطة فتشت خلال هذه الحملات أكثر من 700 عقار، من بينها أكثر من 300 مقهى وحانة ونحو 200 مقهى للشيشة ومكاتب مراهنات وأماكن للترفيه وصالونات حلاقة ومتاجر مجوهرات.

وبحسب البيانات، تم رصد الكثير من المخالفات القانونية خلال هذه الحملات، كما تم إصدار نحو ألف بلاغ جنائي وأكثر من 5900 بلاغ بشأن مخالفات إدارية. ووفقا للتقرير، صادرت الشرطة خلال هذه الحملات نحو 35 ألف يورو من جرائم الاتجار بالمخدرات، ونحو 970 وحدة لبيع مواد مخدرة، وأكثر من 30 ألف سيجارة مهربة، ونحو 550 كيلوغراما من تبغ الشيشة المُهرب، و123 سيارة ودراجتين بخاريتين و104 قطعة من السلاح.

وأكد وزير داخلية ولاية برلين، أندرياس غايزل، في بيان أن السلطات الأمنية زادت بوضوح من ضغطها على العناصر الإجرامية، التي طورت عالما موازيا له قوانينه الخاصة الرافضة للقوانين السارية. وقال غايزل: "لا يمكننا التسامح مع ذلك بعد الآن"، مشددا على أنه سيجري تطبيق قواعد دولة القانون على الجميع بدون استثناء حتى خلال جائحة كورونا، حسب قوله.

يُذكر أن شرطة برلين صادرت عام 2018 نحو 77 عقارا بقيمة 9.3 مليون يورو من عائلات إجرامية منحدرة من أصول عربية.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)