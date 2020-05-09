شرطة برلين.. 400 حملة ضد عائلات إجرامية في عام 2019

شنت الشرطة في العاصمة الألمانية برلين العام الماضي نحو 400 حملة أمنية للتصدي لعائلات إجرامية. وجاء في التقرير السنوي لشرطة برلين، الذي نشرته وزارة الداخلية المحلية للولاية اليوم الاثنين (25 مايو/ ايار 2020) أن الشرطة فتشت خلال هذه الحملات أكثر من 700 عقار، من بينها أكثر من 300 مقهى وحانة ونحو 200 مقهى للشيشة ومكاتب مراهنات وأماكن للترفيه وصالونات حلاقة ومتاجر مجوهرات.
وبحسب البيانات، تم رصد الكثير من المخالفات القانونية خلال هذه الحملات، كما تم إصدار نحو ألف بلاغ جنائي وأكثر من 5900 بلاغ بشأن مخالفات إدارية. ووفقا للتقرير، صادرت الشرطة خلال هذه الحملات نحو 35 ألف يورو من جرائم الاتجار بالمخدرات، ونحو 970 وحدة لبيع مواد مخدرة، وأكثر من 30 ألف سيجارة مهربة، ونحو 550 كيلوغراما من تبغ الشيشة المُهرب، و123 سيارة ودراجتين بخاريتين و104 قطعة من السلاح.
وأكد وزير داخلية ولاية برلين، أندرياس غايزل، في بيان أن السلطات الأمنية زادت بوضوح من ضغطها على العناصر الإجرامية، التي طورت عالما موازيا له قوانينه الخاصة الرافضة للقوانين السارية. وقال غايزل: "لا يمكننا التسامح مع ذلك بعد الآن"، مشددا على أنه سيجري تطبيق قواعد دولة القانون على الجميع بدون استثناء حتى خلال جائحة كورونا، حسب قوله.
يُذكر أن شرطة برلين صادرت عام 2018 نحو 77 عقارا بقيمة 9.3 مليون يورو من عائلات إجرامية منحدرة من أصول عربية.
ع.ش/ أ.ح (د ب أ)
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
هذه الأيادي قامت من قبل بتهريب المخدرات واستعمال أسلحة في عمليات إجرامية لخدمة عصابة "الشارع الثامن عشر". والآن فهي تعجن خبزاً في سان سلفادور. يدير ويلفريدو غوميز مخبز كنيسة "ابن عيزر" في العاصمة السلفادورية. غوميز عضو سابق في عصابة الشارع الثامن عشر، ويعمل معه في المخبز عشرة أعضاء سابقين في العصابة تخلوا عن الجريمة لصالح حياة سلمية جديدة.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
من بين واجبات ويلفريدو غوميز إنجاز حسابات المخبز. وكان غوميز، البالغ من العمر 40 عاماً، قد انضم كمراهق إلى عصابة الشارع الثامن عشر في لوس أنجلوس الأمريكية. هذه العصابة، ذات الهياكل الشبيهة بهياكل المافيا، هي واحدة من عصابات الشباب الإجرامية الأكثر شهرة وتُعرف باسم "ماراس". ويقول غوميز إن السلاح والنساء دفعاه إلى الانتماء إلى هذه العصابة الإجرامية.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
خوليو ماروكين، العضو السابق في العصابة الإجرامية، تخلى عن حياة الإجرام ويساعد الآن في إجراء القداس في كنيسة "ابن عيزر" بحي "دينا" في العاصمة سان سلفادور. غالباً ما تواجه أعضاءاً سابقين في العصابات الإجرامية عقبات عديدة في البحث عن مسكن ووظيفة. لذلك تقوم الكنيسة بتوفير الطعام والملجأ لهم.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
روبيرتو رينديروس هو الآخر ترك العصابة. لكن وشمه اللافت للنظر لا يزال يذكر بالأيام التي قضاها في عالم الجريمة ويترك المجال لشبهات المسؤولين الأمنيين حول شخصيته. ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على جميع عمال المخبز بحجة الاشتباه في تأسيسهم لمنظمة غير شرعية، والسبب في ذلك وشومهم التي تذكر بحياتهم السابقة في العصابة. بعد ذلك تم الإفراج عنهم جميعاً دون توجيه أي تهمة لهم.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
كان راؤول فالاداريس يعرف باسم "الظل" في عصابة الشارع الثامن عشر. لكن هذا الاسم واسم العصابة، الموشوم على وجهه، أصبحا في طي الماضي. وعلى الرغم من تهديد العصابة بتصفية أي شخص يزيل وشم انتمائه إليها، إلا أن فالاداريس قرر التخلص من هذا الوشم في وجهه وإزالته بالليزر.
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عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!
"فقدت بيتي وزوجتي وابني وفقدت أفضل سنوات عمري بالاعتقاد في أيديولوجية لا معنى لها". هكذا لخص الخباز ويلفريدو غوميز حياته ضمن عصابة الشارع الثامن عشر. زملاؤه في المخبز يشاطرونه الرأي. لقد أصبح المخبز الآن ليس مكاناً للعمل فقط، بل منبعاً لأحلام مستقبلية أيضاً: "في يوم ما سنتمكن من تأسيس محل نملكه وننافس به بيتزا هت". يوليا فيرجين وشتيفاني إينغليرت/ عبد الكريم اعمارا