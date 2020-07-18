شرطة برلين تستبعد فرضية الهجوم في عملية دهس جديدة

أعلنت الشرطة الألمانية بالعاصمة برلين إلقاء القبض على سائق السيارة التي صدمت مجموعة من المارة وسط برلين صباح اليوم الأحد (26 يوليو/ تموز 2020). ولا تنطلق الشرطة إلى غاية اللحظة من فرضية أن يكون الحادث هجوماً، إذ قالت متحدثة باسم شرطة برلين إنه "ليس لدينا حتى الآن أي إشارة على حدوث هجوم".



ولم تؤكد المتحدثة الأنباء الواردة من صحيفة "بيلد" الألمانية التي أفادت بأن الأمن يستعين أيضاً بكلاب مخصصة للكشف عن متفجرات.

وكانت قوات الإطفاء بالعاصمة الألمانية برلين قد أعلنت إصابة سبعة أشخاص صباح اليوم الأحد إثر صدم سيارة لمجموعة من المارة وسط برلين لأسباب قالت تقارير إعلامية محلية، أن سببها على الأرجح يعود إلى عدم قدرة السائق (24 عاماً) التحكم في سيارته، ما أدى إلى خروجها عن الطريق.

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وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إن ثلاثة من هؤلاء الأشخاص يعانون من إصابات خطيرة، وأضاف أن أحد المصابين انزلق أسفل السيارة، وتمّ نقله إلى المستشفى مع باقي المصابين بعد إنقاذه. وتمت الاستعانة بـ 60 عنصراً من عناصر قوات الإطفاء ومروحيتي إنقاذ.

ووقع الحادث قرابة الساعة وعشرين دقيقة وفق توقيت العاصمة الألمانية، وذلك في ميدان "هاردنبرغ بلاتس" بحي شارلوتنبورغ البرليني.

و.ب/ ع.غ (أ ب، د ب أ)