 شرطة برلين تستبعد فرضية الهجوم في عملية دهس جديدة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.07.2020

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شرطة برلين تستبعد فرضية الهجوم في عملية دهس جديدة

أعلنت الشرطة الألمانية أنها ألقت القبض على سائق السيارة التي صدمت مجموعة من المارة وسط العاصمة برلين صباح اليوم الأحد. وأوضحت أنها لا تفترض حتى الآن أن يكون الحادث هجوماً.

سيارة تصطدم بمارة في حي بلندن.

سيارة تصطدم بمارة في حي بلندن.

أعلنت الشرطة الألمانية بالعاصمة برلين إلقاء القبض على سائق السيارة التي صدمت مجموعة من المارة وسط برلين صباح اليوم الأحد (26 يوليو/ تموز 2020). ولا تنطلق الشرطة إلى غاية اللحظة من فرضية أن يكون الحادث هجوماً، إذ قالت متحدثة باسم شرطة برلين إنه "ليس لدينا حتى الآن أي إشارة على حدوث هجوم".

مختارات

ارتفع عدد ضحايا حادث الدهس بمنطقة جنوب تيرول الواقعة في إيطاليا إلى سبعة سياح كلهم ألمان. وفيما تستبعد الشرطة فرضية أن يكون الحادث مدبرا، تظهر التحقيقات أن السائق، الذي أبدى ندما كبيرا، كان مخمورا ويقود بسرعة كبيرة جدا.

قرر الادعاء العام الألماني سجن المشتبه به في جريمة الدهس بمدينة فولكمارسن بولاية هيسن على ذمة التحقيقات. ويواجه الشاب الألماني المشتبه به اتهامات بالشروع في القتل، والتسبب في إصابة آخرين، إضافة لإعاقة المرور بشكل خطير.


ولم تؤكد المتحدثة الأنباء الواردة من صحيفة "بيلد" الألمانية التي أفادت بأن الأمن يستعين أيضاً بكلاب مخصصة للكشف عن متفجرات.
 وكانت قوات الإطفاء بالعاصمة الألمانية برلين قد أعلنت إصابة سبعة أشخاص صباح اليوم الأحد إثر صدم سيارة لمجموعة من المارة وسط برلين لأسباب قالت تقارير إعلامية محلية، أن سببها على الأرجح يعود إلى عدم قدرة السائق (24 عاماً) التحكم في سيارته، ما أدى إلى خروجها عن الطريق.

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وقال متحدث باسم قوات الإطفاء إن ثلاثة من هؤلاء الأشخاص يعانون من إصابات خطيرة، وأضاف أن أحد المصابين انزلق أسفل السيارة، وتمّ نقله إلى المستشفى مع باقي المصابين بعد إنقاذه. وتمت الاستعانة بـ 60 عنصراً من عناصر قوات الإطفاء ومروحيتي إنقاذ.
ووقع الحادث قرابة الساعة وعشرين دقيقة وفق توقيت العاصمة الألمانية، وذلك في ميدان "هاردنبرغ بلاتس" بحي شارلوتنبورغ البرليني.

و.ب/ ع.غ (أ ب، د ب أ) 

 

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