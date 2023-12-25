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شرطة برلين تخطط لأكبر انتشار لها على الإطلاق عشية رأس السنة

٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

أعلنت شرطة العاصمة الألمانية برلين أنها تعتزم تنفيذ عملية انتشار واسعة وغير مسبوقة عشية رأس السنة، وذلك في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في ألمانيا العام الماضي وعلى خلفية التوترات المجتمعية بالبلاد نتيجة الحرب على غزة.

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أرشيف: صورة لأجواء عيد الميلاد قبالة بوابة براندنبور في برلين عام 2022
أرشيف: صورة لأجواء عيد الميلاد قبالة بوابة براندنبور في برلين عام 2022صورة من: Adam Berry/Getty Images

في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في ألمانيا العام الماضي، وعلى خلفية التوترات المجتمعية بالبلاد نتيجة الحرب على  غزة، تعتزم شرطة العاصمة برلين تنفيذ عملية انتشار واسعة وغير مسبوقة عشية رأس السنة. وفي هذا السياق قالت مفوضة  شرطة برلين  باربارا زلوفيك لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الاثنين (25 ديسمبر/ كانون الأول 2023): "هذه هي أكبر عملية للشرطة عشية رأس السنة على مدار العقود الأخيرة". وأضافت: "يرجع هذا بشكل أساسي إلى الصراع في الشرق الأوسط، الذي يجعل الوضع العملياتي أكثر تحديا وتعقيدا".

وفي العام الماضي، بالإضافة إلي الألعاب النارية الكثيفة، والمعتادة في الشوارع، تم أيضا إلقاء ألعاب نارية على رجال الشرطة والإطفاء والمسعفين، ومهاجمتهم، في بعض أحياء برلين ومدن كبرى أخرى.

وقالت مفوضة الشرطة زلوفيك إنه سيتم نشر ما بين 2000 إلى 2500 من رجال شرطة برلين وتوفير دعم من ولايتي ساكسونيا وساكسونيا انهالت، بالإضافة إلي الشرطة الاتحادية عشية رأس السنة الجديدة. وأضافت "سيتم، في الوقت نفسه، زيادة عدد سيارات الدورية من 150 خلال الليل إلى 220 دورية". وأشارت زلوفيك إلى أنه بالإضافة لذلك، سيتم نشر 500 من رجال الشرطة الاتحادية في محطات السكك الحديدية، ومحطات قطارات المسافات الطويلة بضواحي المدينة.

ومن بين أسباب الزيادة الكبيرة في أعداد الشرطة ما وقع من أحداث عشية رأس السنة الماضية في  برلين. وقالت زلوفيك "نعزز الحماية بشكل كبير لرجال الإطفاء وخدمات الطوارئ الأخرى، كما أننا موجودون أيضا بشكل كبير في الشوارع والأحياء ذات الصلة." وأوضحت "أنه يضاف إلى ذلك الحالة العاطفية التي أثارها الصراع في الشرق الأوسط ونتصور أن هذه العواطف سيكون لها وجود أيضا في الشوارع".

ح.ز/ ع.غ (د.ب.أ)

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