 شرطة الحدود الألمانية تصادر شحنة من الخفافيش المقلية | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 12.04.2023

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منوعات

شرطة الحدود الألمانية تصادر شحنة من الخفافيش المقلية

أحبطت الشرطة الألمانية محاولة لتهريب خفافيش مقلية وقرابة الطن من الأسماك غير المبردة في شاحنة قادمة من بلجيكا كان يقودها سائق من كوت ديفوار بدون أوراق هوية أو رخصة قيادة.

الشرطة الألمانية تصادر خفافيش مقلية مهربة في شاحنة قادمة من بلجيكا

صورة للخفافيش المقلية المهربة بالشاحنة

صادرت الشرطة الاتحادية الألمانية خلال تفتيش شاحنة في مدينة آخن بالقرب من الحدود البلجيكية  خفافيش مقلية  وحوالي طن من الأسماك غير المبردة.

وذكرت السلطات يوم الأربعاء (12 أبريل/ نيسان 2023) أن سائق الشاحنة البالغ من العمر 31 عاماً أحضر البضائع من بلجيكا إلى ألمانيا.

وتمت مصادرة الأسماك والخفافيش بأمر من المكتب البيطري المختص. وبحسب البيانات الواردة فقد قامت الشرطة الاتحادية علاوة على ذلك بمصادرة الشاحنة بسبب عدم تسجيلها وعدم وجود غطاء تأميني لها.

وعلى إثر ذلك وجهت السلطات اتهاماً للسائق الذي كان يقود الشاحنة بدون أوراق هوية وبدون رخصة قيادة، بارتكاب مخالفات مرورية على الطرق والدخول بطريق غير قانوني إلى ألمانيا.

وذكرت الشرطة أن المتهم تنتظره أيضاً إجراءات مخالفة نظامية بسبب انتهاكات مختلفة لقانون النظافة الغذائية. ويقوم المكتب المختص في المنطقة حالياً بالتحقق مما إذا كان قد انتهك أيضا قانون حماية الأنواع بسبب الخفافيش المقلية.

وبحسب البيانات، مثل المتهم أمام محكمة آخن أمس الثلاثاء (11 أبريل/ نيسان 2023)، وتقرر اعتقاله احتياطيا لإعادته إلى السلطات الإيطالية. وبحسب الشرطة، فإن الرجل مواطن من كوت ديفوار.

ع.غ/ م.س (د ب أ)

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    الكاتب: زمن البدري


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