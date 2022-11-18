 ″شرطة الأخلاق″ في إيران - ما دورها وهل قرار حلّها جدي أم دعاية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 05.12.2022

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سياسة واقتصاد

"شرطة الأخلاق" في إيران - ما دورها وهل قرار حلّها جدي أم دعاية؟

أفادت أنباء بأن إيران تعتزم حل ما تُعرف بـ "شرطة الأخلاق" بعد شهور من الاحتجاجات عقب وفاة الشابة جينا مهسا أميني بسبب ملابسها. فما هي "شرطة الأخلاق" المثيرة للجدل؟ وهل قرار حلها جدي أم مجرد دعاية من النظام الإيراني؟

يُفرض على الإيرانيات ارتداء ملابس محتشمة في الأماكن العامة

يُفرض على الإيرانيات ارتداء "ملابس محتشمة" في الأماكن العامة

في منتصف أغسطس / آب الماضي، اعتقلت عناصر ما تُعرف بـ "شرطة الأخلاق" في إيران الشابة الكردية مهسا أميني بسبب ارتدائها ما اُعتبر بـ "لباس غير محتشم" لتدخل في غيبوبة خلال احتجازها.

مختارات

أدت قيود الحكومة الإيرانية على الإنترنت وقمع الشرطة للاحتجاجات، إلى تزايد اعتماد الإيرانيين على منصات التواصل الاجتماعي التي باتت وسيلة لا غنى عنها للحصول على معلومات موثوقة وتبادل المعلومات فيما بينهم.

تحولت أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط إلى استعراض للتوترات السياسية التي تجتاح واحدة من أكثر مناطق العالم تقلباً، وسط اتهام الدولة المضيفة، قطر بلعب دور غامض في أزمات المنطقة.

بعد نشرها فيديو ندّدت فيه بـ"القمع الواضح والصريح" الذي يتعرّض له الإيرانيون، السلطات في إيران تعتقل ابنة شقيقة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، فيما تستمر سلسلة الاعتقالات في ظل استمرار تظاهرات ضد النظام في طهران.

وبعد ثلاثة أيام وتحديدا في 16 من أغسطس / آب ، تلقى مهسا حتفها في المستشفى فيما أثار موتها موجة غضب كبيرة في إيران واندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في الكثير من المدن الإيرانية.

وفي غضون ذلك دعا نشطاء إيرانيون إلى الدخول في موجة جديدة من الاحتجاجات تبدأ الاثنين(5 ديسمبر كانون أول 2022) عبر الامتناع عن التسوق خلال الأيام الثلاثة المقبلة بهدف منع تداول الأموال في النظام المصرفي الإيراني. وقال ناشطون إن أكبر عدد ممكن من المحلات، خاصة في المراكز الاقتصادية 
مثل البازارات في المدن الكبرى، يجب أن تظل مغلقة حتى يوم الأربعاء المقبل. 

وأمس الأحد، خرج نائب إيراني ليقول إن الحكومة الإيرانية "قد انتبهت للمطالب الحقيقية للشعب" في تصريحات جاءت بعد يوم من اقتراح مسؤول حل "شرطة الأخلاق". وتثار أسئلة وشكوك عديدة حول جدية قرار حل "شرطة الأخلاق" وعما إذا كان حلا فعليا لهذا الجهاز الذي يقوم بأدوار خطيرة لصالح النظام السياسي في المجتمع الإيراني، أم أن إعلان القرار مجرد دعاية سياسية بهدف إمتصاص الغضب والإحتجاجات المتواصلة في البلاد.

فما هي "شرطة الأخلاق" وماذا تقوم به؟

ماذا تفعل "شرطة الأخلاق"؟

يُطلق على "شرطة الأخلاق" في إيران اسم "غشتي إرشاد" أو "دوريات التوجيه" وهي وحدة تابعة للشرطة الإيرانية منوط بها فرض قوانين اللباس الإسلامي على النساء والفتيات في الأماكن العامة وتأسست خلال حقبة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.

ويشار إلى أن ارتداء الحجاب أصبح إلزاميا في إيران عام 1983، لكن في عام 2006 بدات وحدات "شرطة الأخلاق" في تسيير دوريات في الشوارع حيث اُنيط بها مراقبة مدى الامتثال بقوانين ارتداء "الزي الإسلامي" في الأماكن العامة.

ووفقا للقواعد، فإنه يتعين على النساء والفتيات في إيران ارتداء الحجاب وملابس فضفاضة تعرف بـ "الشادور" في الأماكن العامة لكن دون تحديد السن القانوني الذي يُلزم على الإيرانيات تغطية الرأس.

وتضطر الفتيات إلى ارتداء الحجاب بداية من سن السابعة، بيد أن هذا لا يعني ضرورة تغطية الرأس في الأماكن العامة الأخرى.

وتستند قواعد عمل "شرطة الأخلاق" إلى تفسير النظام الإيراني للشريعة الإسلامية، ما يعني في نهاية المطاف ضرورة ارتداء الرجال والنساء "ملابس محتشمة"، لكن الواقع يشير إلى أن عناصر هذه الشرطة تستهدف النساء في المقام الأول.

واللافت للأنظار هو أنه لا توجد إرشادات محددة بشكل مفصل حيال وصف وتحديد ماهية "اللباس المحتشم" ما يترك مجالا كبيرا للتفسير الشخصي من قبل عناصر "شرطة الأخلاق"، وسط اتهامات ضدها باحتجاز النساء والفتيات في إيران بشكل تعسفي.

عند احتجازها من قبل شرطة الأخلاق، كانت مهسا أميني ترتدي فستانا طويلا ذا لون أسود وغطاء للرأس

عند احتجازها من قبل "شرطة الأخلاق، كانت مهسا أميني ترتدي فستانا طويلا ذا لون أسود وغطاء للرأس

لكن كيف يسير عمل "شرطة الأخلاق"؟

كانت ترتدي عناصر "شرطة الأخلاق" في الماضي ملابس خضراء بالنسبة للرجال فيما ترتدي العناصر النسائية بها ملابس سوداء "الشادور" الذي يغطي الرأس والجزء العلوي من الجسم.

تقوم عناصر "شرطة الأخلاق" بإخطار الفتيات أو النساء اللاتي جرى اعتقالهن أو في بعض الحالات يُجرى نقلهم إلى ما يُعرف بـ "مراكز التعليم والإرشاد" وفي بعض الأحيان "مراكز الشرطة"، إذ يُطلب منهن حضور دروس إلزامية حول الحجاب والقيم الإسلامية.

وبعد ذلك، يتعين عليهن الاتصال بأحد أقاربهن لإحضار "ملابس محتشمة" لتمهيد الطريق أمام إطلاق سراحهن.

ما تأثير "شرطة الأخلاق"؟

ولا يتوقف الأمر على قمع النساء والفتيات اللاتي لا ترتدين الحجاب، وإنما تقوم الحكومة الإيرانية بترويج وتطبيق تفسيرها الخاص بالزي الإسلامي سواء في المدارس ووسائل الإعلام وحتى المناسبات والفعاليات العامة.

ورغم ذلك، فقد وجدت العديد من الإيرانيات سبلا وطرقا لتحدي قواعد اللباس شديدة التحفظ، سواء بارتداء ملابس ضيقة وحجاب ملون والكشف عن الكثير من الشعر خاصة وأنه لا توجد قواعد صارمة حيال مسألة مقدار الشعر الذي قد يظهر من الحجاب.

وقد كشف استطلاع للرأي نشره البرلمان الإيراني عام 2018 عن أن ما بين 60% إلى 70٪ من الإيرانيات لا يطبقن "قواعد اللباس الإسلامي" بالشكل الصارم في الأماكن العامة، فيما دشنت ناشطات حملات ضد الحجاب الإلزامي منذ عقود، ما أسفر عن اعتقال العديد منهن.

ومنذ تولي الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي زمام الأمور في إيران، قامت "شرطة الأخلاق" بتكثيف تواجدها في المدن الكبرى.

مظاهرات تشهدها مدن إيرانية احتجاجا على مقتل مهسا أميني في منتصف أغسطس /آب الماضي.

مظاهرات تشهدها مدن إيرانية احتجاجا على مقتل مهسا أميني في منتصف أغسطس /آب الماضي.

وعلى وقع ذلك، بدأت آلاف النساء في الخروج إلى الشوارع بدون ارتداء الحجاب بل قمن بتوثيق ذلك في مقاطع مصورة لنشرها على منصات التواصل الاجتماعي لتشجيع أقرانهن.

وقد تزايدت الدعوات لحل "شرطة الأخلاق" في إيران عقب انتشار مقطع مصور يُظهر أُمّا إيرانية تناشد عنصر من "شرطة الأخلاق" إطلاق سراح ابنتها المريضة في يوليو / تموز الماضي.

وعلى إثر ذلك، شرعت إيرانيات محافظات، في خطوة غير مسبوقة، في انتقاد الحجاب الإلزامي عبر الإنترنت فيما قامت نائبات محافظات في البرلمان بالتحدث ضد قانون "شرطة الأخلاق" وعمل عناصرها على أساس أن هذا يؤثر سلبا على الرأي العام حيال قضية الحجاب والدين بشكل عام.

ومنذ عقود، ناضلت ناشطات في إيران ضد "الحجاب الإلزامي" ما أسفر عن اعتقال العديد منهن خاصة خلال موجة التظاهرات الأخيرة.

وقد أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية (IHR) غير الحكومية ومقرها أوسلو الخميس الماضي بمقتل ما لا يقل عن 448 شخصا "على أيدي قوات الأمن خلال المظاهرات الجارية في كافة أنحاء البلاد".

وجرى اعتقال الآلاف من بينهم مشاهير سواء من الرجال والنساء كان من بينهن ممثلات ولاعبات كرة قدم.

وكانت الممثلة المشهورة هنغامه غازياني قد نشرت مقطعا مصورا عبر تطبيق انستغرام وهي تخلع الحجاب ما أدى إلى اعتقالها، لكن أٌطلق سراحها لاحقا بكفالة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وفيما يتعلق بالأنباء عن اعتزام الحكومة حل "شرطة الأخلاق"، لم ترد الكثير من التفاصيل إذ ما زال الأمر يكتنفه الكثير من الغموض.

منير غيدي / م ع

  • فيما كانت الثورة الإسلامية في إيران تحتفل بمرور عشر سنوات على قيامها، عصفت بالبلاد أزمة سياسية حادة تخللتها مظاهرات عقب عزل رجل الدين حسين علي منتظري من منصب نائب مرشد الثورة الإسلامية. ويرجع عزل منتظري إلى معارضته تركيز السلطة في قبضة المرشد. (01.02.1979)

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    1989 مظاهرات ضد تركيز السلطة

    بعد قرابة شهر من قيام "الجمهورية الإسلامية" عام 1979، اندلعت مظاهرات قادتها النساء ضد فرض ارتداء الحجاب، وفرقتها بالضرب أو بإطلاق النار في الهواء. فيما كانت "الثورة الإسلامية" في إيران تحتفل بمرور عشر سنوات على قيامها، عصفت بالبلاد أزمة سياسية حادة تخللتها مظاهرات عقب عزل رجل الدين حسين علي منتظري من منصب نائب مرشد الثورة الإسلامية. ويرجع عزل منتظري إلى معارضته تركيز السلطة في قبضة المرشد.

  • خرجت مظاهرات من جامعة طهران في يوليو / تموز 1999 بسبب إغلاق صحيفة إصلاحية تحمل اسم سلام. كانت شرارة الاحتجاجات جامعة طهران فيما أدى قمع الشرطة للمحتجين إلى اتساع رقعة المظاهرات واستمرارها لقرابة أسبوع. واعتقلت الشرطة في حينه أكثر من ألف طالب.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    1999.. انتفاضة الطلاب

    خرجت مظاهرات من جامعة طهران في يوليو / تموز 1999 بسبب إغلاق صحيفة إصلاحية تحمل اسم "سلام". كانت شرارة الاحتجاجات جامعة طهران فيما أدى قمع الشرطة للمحتجين إلى اتساع رقعة المظاهرات واستمرارها لقرابة أسبوع. واعتقلت الشرطة في حينه أكثر من ألف طالب.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2003 ـ الطلاب شرارة الاحتجاجات مجددا

    في عام 2003، اندلعت مظاهرات طلابية ضد قرار خصخصة عدة جامعات فيما تطورت الاحتجاجات بعد دخول قوات الأمن الحرم الجامعي لجامعة طهران لتمتد المظاهرات إلى مدن إيرانية أخرى. هتف الطلاب ضد رموز دينية وضد الرئيس أنداك محمد خاتمي.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2009 ..."الثورة الخضراء"

    في عام 2009، شهدت إيران احتجاجات قادتها المعارضة التي اتهمت السلطات بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح فوز أحمدي نجاد بولاية ثانية. شارك في الاحتجاجات مئات آلاف الإيرانيين، رفضا للاعتراف بنتائج الانتخابات في إطار ما أُطلق عليه حراك "الثورة الخضراء".

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2017 احتجاجات الأربعاء البيض

    بدأت في عام 2017 موجة احتجاجات نسائية ضد الحجاب الإلزامي فيما جرى تدشين حملات إلكترونية لتشجيع النساء على ارتداء ملابس بيضاء كل يوم أربعاء في إطار ما أطلق عليه حملة "أيام الأربعاء البيض". وقامت بعض الإيرانيات بنشر صور ومقاطع مصورة بدون حجاب في الأماكن العامة.

  • في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2017... مظاهرات ضد الغلاء

    في نهاية عام 2017، اندلعت في عدة مدن إيرانية احتجاجات ضد زيادة أسعار المواد الغذائية وموجة الغلاء في حينه. بدأت الاحتجاجات في مشهد ثاني أكبر مدن إيران من حيث الكثافة السكاني، لكنها انتقلت بعد ذلك إلى مدن عدة منها همدان وأصفهان وسنندج والعاصمة طهران.

  • استمرت احتجاجات لا للغلاء في عام 2018 وأسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الالاف. على خلاف مظاهرات حراك الثورة الخضراء عام 2009، كانت موجة احتجاجات عامي 2017 و2018 بلا قيادة ولم تكن أيضا منظمة إلى حد كبير.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2018 احتجاجات بلا قيادة

    استمرت احتجاجات "لا للغلاء" في عام 2018 وأسفرت عن مقتل العشرات واعتقال الالاف. على خلاف مظاهرات حراك "الثورة الخضراء" عام 2009، كانت موجة احتجاجات عامي 2017 و2018 بلا قيادة ولم تكن أيضا منظمة إلى حد كبير.

  • في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية المتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة على الأقل. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى فيما جرى إضرام النار في مصارف ومتاجر.

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2019...مظاهرات ضد رفع أسعار الوقود

    في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، شهدت إيران موجة جديدة من الاحتجاجات ضد الإعلان المفاجئ للحكومة الإيرانية المتمثل في زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 بالمائة على الأقل. وتسببت الاحتجاجات في سقوط قتلى وجرحى فيما جرى إضرام النار في مصارف ومتاجر.

  • في عام 2020، خرجت مظاهرات طلابية ضد الحكومة على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني. وبعد أيام من نفي تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا تعترف فيه بمسؤوليتها عن الحادثة التي أسفرت عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 176 شخصا. إعداد: محمد فرحان

    في صور ـ الاحتجاجات ضد النظام في إيران منذ قيام "الجمهورية الإسلامية"

    2020..احتجاجات بعد إسقاط طائرة أوكرانية

    في عام 2020، خرجت مظاهرات طلابية ضد الحكومة على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية بعد دقائق على إقلاعها من مطار الخميني. وبعد أيام من نفي تورطها في إسقاط الطائرة الأوكرانية، أصدرت الحكومة الإيرانية بيانا تعترف فيه بمسؤوليتها عن الحادثة التي أسفرت عن مقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 176 شخصا. إعداد: محمد فرحان


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