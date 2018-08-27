 شرطة ألمانيا: العصابات العائلية دليل صارخ على فشل الاندماج | أخبار | DW | 10.01.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

شرطة ألمانيا: العصابات العائلية دليل صارخ على فشل الاندماج

قال زعيم نقابة شرطة مكافحة الجريمة سيباستيان فيدلر، عشية بدء محاكمة متهمين من عصابة ذات جذور عربية إن وجود العائلات الإجرامية في ألمانيا تشكل دليلا صارخا على فشل سياسة الاندماج، مطالبا بمواجهة الظاهرة بصرامة أكبر.

Deutschland, Berlin: Razzia gegen Clan-Mitglied wegen Verstoß gegen Waffengesetz (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

دعا رئيس الرابطة الألمانية لموظفي مكافحة الجريمة إلى مواجهة نشاطات العائلات الإجرامية في ألمانيا بصرامة قانونية أكبر مشيرا إلى أن " وجود العائلات الإجرامية بكل أشكالها وتنوعها، يشكل بدون شك، دليلا صارخا على فشل سياسة الاندماج في البلاد". جاء ذلك في تصريح للزعيم النقابي لصحيفة "دي فيلت" عشية انطلاق جلسات محاكمة متهمين أربعة مفترضين يشتبه بتورطهم في عملية السطو على متحف بوده ببرلين وسرقة قطعة  نقدية ذهبية تاريخية تزن قرابة 100 كغم.

مختارات

واصلت الشرطة الألمانية تصديها لـ"العائلات العربية الإجرامية" في العاصمة برلين. وأعلنت الشرطة شنّ حملة مداهمات وتفتيش بمشاركة 30 عنصر، وذلك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء مرفوقين بقوات أمنية خاصة. (05.09.2018)

بدأ متحف بوده في برلين باستقبال زواره بعد عملية ترميم شاملة استمرت خمسة أعوام. ويضم هذا المتحف منحوتات ورسومات فنية تؤرخ لعصور مختلفة. كما أنه يؤرخ ضرب النقود عبر التاريخ في مجموعة نقدية تعد الأهم في العالم. (17.10.2006)

وقال فيدلر، حسب الصحيفة: "سيستغرق الأمر أعواما وقوة مجتمعية هائلة للسيطرة نوعا ما على هذه النوع من الجرائم تدريجيا".

وأوضح الخبير الألماني أن مرتكبي هذه الجرائم لا يقبلون الدولة التي يعيشون بها "فهم ينظرون للدولة بلا هيبة أو وازع من ضمير على أنها سوقا للأعمال الإجرامية".

وطالب فيدلر الدولة بإعادة التفكير بشأن انتزاع أطفال العائلات كرد فعل على ارتكاب هذه العائلات لجرائم بشكل جماعي مضيفا "يجب على الدولة من أجل الحيلولة دون انجراف أطفال هذه العائلات في طريق الإجرام أن تتدخل بشكل أكثر نشاطا في هذه العائلات، وانتزاع الأطفال منهم في الحالات المتطرفة من أجل حمايتهم شخصيا من هذا المستقبل".

يذكر أنه من المقرر أن يمثل أربعة شبان ينتمون لعائلة "إجرامية عربية" اليوم الخميس (10 كانون ثان/يناير 2019) أمام محكمة ولاية برلين بتهمة سرقة قطعة ذهبية تاريخية تقدر قيمتها بملايين اليورو، من أحد متاحف العاصمة الألمانية، وذلك بعد نحو عامين من الجريمة. ويواجه الشباب الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاما تهمة ارتكاب سرقة جماعية بحجم خطير.

مشاهدة الفيديو 02:55
بث مباشر الآن
02:55 دقيقة

جزيرة المتاحف في برلين تجذب الزوار

وبحسب المعلومات المتوفرة، ينتمي ثلاثة من هؤلاء الشبان الأربعة إلى عائلة عربية واحدة. فيما يبدو الرابع صديقا ألمانيا. وتطالب النيابة العامة بعقوبات قاسية بحق المتهمين المفترضين، فيما يطالب المحامون عنهم بإسقاط التهم عنهم وذلك لضعف الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة والتي لا تكفي، حسب المحاميين، لإدانتهم.

يشار إلى أن العملة الذهبية الكندية التي تزن 100 كيلوغرام ومنقوش عليها صورة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، سرقت ليلة 28/27 من آذار/مارس 2017 من متحف بوده ببرلين في عملية وصفت باحترافية إجرامية كبيرة، وقدرت قيمتها المادية آنذاك بنحو 3.75 مليون يورو.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ)

  • Deuschland syrischer Imbiss in Bonn (DW/N. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    "أهلا وسهلاً" بك في ألمانيا

    اللغة العربية هي اللغة الرابعة الأكثر استخداماً على شبكة الإنترنت والأوسع انتشاراً ونموأ، متفوقةً على الفرنسية والصينية. وتنتشر المطاعم العربية في أرجاء ألمانيا وخصوصا المطاعم السورية حاليا. وتقدم أصنافاً شهية من الأطباق الشرقية لزبائنها من مختلف الأجناس، الأمر الذي أدى لانتشار أسماء هذه الوجبات باللغة العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    في المطاعم و المحلات

    التسوق في المحلات العربية المنتشرة في ألمانيا لم يعد مقصورا على العرب فقط، فهناك الكثير من الألمان، الذين يتسوقون في تلك المحلات أيضا، والتي تبيع مواد غذائية مستوردة من بلاد عربية. ولذلك انتشرت بينهم كلمات مثل "الفلافل والحمص". كما أن كلمة "حلال" أصبحت شائعة جداً بين الألمان.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    كلمات عربية بذكريات تاريخية

    انتشرت في الأعوام الأخيرة بشكل ملفت للانتباه المقاهي العربية في المدن الألمانية، وترى عربا وألمانا وآخرين يجلسون يدخنون الأرجيلة. غير أن تواجد مقاهي عربية في ألمانيا أمر ليس بالجديد والدليل هذا المقهى الشهير في بون، والذي يعود إلى الحقبة التي كانت فيها مدينة بون عاصمة لألمانيا الاتحادية ومقرا للسفارات والقنصليات المختلفة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    المنشآت الصحية تقدم خدماتها بالعربي

    تضع الكثير من الصيدليات والمشافي في ألمانيا تعليمات باللغة العربية، بهدف جذب وتسهيل الأمر على المقيمين العرب والسائحين أيضاً للخدمات التي تقدمها هذه المرافق. وتنتشر السياحة الطبية العربية في ألمانيا وخصوصا في مدينة بون، حيث يعتبر حي "باد غودسبرغ"، أحد أكبر أحياء بون، "حيا عربيا" في نظر الكثيرين من العرب والألمان على السواء.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محلات ألمانية تعرض منتجاتها بالعربي

    التواجد العربي كبير في مدن ألمانيا، فهناك المقيمون العرب والسياح واللاجئون العرب أيضا. وتسعى المحلات الألمانية لجذب الزبائن العرب والتيسير عليهم. ولذلك تجد من بين العمال فيها من يتحدثون العربية. وتجد أيضا كلمات باللغة العربية في كل مكان من أقسام تلك المحلات، كما نرى هنا مثلا في أحد محلات سلسلة "ريفه" الشهيرة.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    منشورات رسمية مترجمة إلى العربية

    اللغة العربية هي إحدى اللغات الرسمية الست المعتمدة في الأمم المتحدة. وتنتشر في الدوائر الحكومية والرسمية الألمانية منشورات تحتوي على اللغة العربية أيضا، لتسهيل تعامل العرب في ألمانيا مع موظفي تلك الدوائر. هنا مثلا اللغة العربية تقع مباشرة بعد الألمانية والإنجليزية وقبل اللغات الأخرى.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/S. Samir)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    محطات القطار تتكلم العربية

    يتكلم اللغة العربية، كلغة أم، ما يزيد عن 422 مليون نسمة، الأمر الذي يجعلها أحد أكثر اللغات انتشاراً حول العالم، وكذلك في ألمانيا. وفي محطات القطارات في ألمانيا يمكنك أيضا الحصول على الصحف الصادرة بالعربية في "أكشاك" بيع الصحف. وقد تجد أحيانا من يتحدث العربية من بين الموظفين بالسكك الحديد من أبناء الجاليات العربية.

  • Deutschland Arabische Schrift in Bonn (DW/N.A. Alojayli)

    جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

    العربية في أسواق عيد الميلاد

    للجالية المغربية حضور مميز في الحياة الألمانية بمختلف جوانبها. كما لها أثرُ مهم في انتشار الثقافة العربية في بلاد المهجر. حيث تنتشر المحلات المغربية، خصوصا محلات المواد الغذائية. ويشارك عربٌ أيضا في أسواق عيد الميلاد (الكريسماس)، مثل هذا المحل، الذي يبيع منتجات تقليدية مغربية في بون. اعداد: سمر سمير/ نور العجيلي


مختارات

جولة مصورة - شوارع ألمانيا تتكلم العربية أيضا

نتيجةً لنمو حجم الجالية العربية في ألمانيا، وخاصةً بعد موجة اللاجئين في عام 2015، ازداد تواجد لغة الضاد في سائر جوانب الحياة الألمانية بشكلٍ ملحوظ. DW عربية تقوم بجولة مصورة تعرض تواجد اللغة العربية في شوارع ألمانيا. (20.12.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

جزيرة المتاحف في برلين تجذب الزوار  

مواضيع ذات صلة

DW Fokus Europa - Arabische Clans

من هي العائلات "العربية الإجرامية" في ألمانيا؟ 27.08.2018

بين حين وآخر تتجدد مداهمات كبيرة للشرطة الألمانية على مقرات ما يسميه الإعلام "عائلات عربية إجرامية"، فمن هي هذه العائلات؟ وهل هي عائلات عربية بالفعل؟

Berlin - Architektur der Museumsinsel - Bode-Museum

برلين: أمريكي يقفز في نهر لكنه لم يظهر ثانية 11.06.2017

رغم أن السباحة في نهر شبريه بالعاصمة الألمانية برلين ممنوعة، إلا أن شابا أمريكيا لم يكترث بذلك، وقفز ليسبح في النهر صحبة رفيق له. لكنه لم يظهر ثانية وتوفي غرقا.

Deutschland Berlin Goldmünze Big Maple Leaf aus Bode Museum gestohlen

سرقة عملة ذهبية بحجم إطار سيارة من متحف في برلين 28.03.2017

ما زالت الشرطة الألمانية تبحث عن القطعة النقدية العملاقة التي سُرقت في برلين، والتي تصل قيمتها إلى 3.8 مليون يورو. ومن غير المعروف بعد كيف تمكن اللصوص من سرقة ونقل العملة التي بحجم إطار سيارة والبالغ وزنها مائة كيلوغرام.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  