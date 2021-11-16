شراكة سعودية مع نادي بلنسية الإسباني لتطوير المواهب الكروية

وقع برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم اتفاقية شراكة اليوم الخميس (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، مع نادي بلنسية الإسباني، ضمن خطط التطوير التي يهدف إليها البرنامج التابع لوزارة الرياضة، حيث تعد هذه الشراكة هي الثانية من نوعها مع الفرق الإسبانية العريقة، إذ شهد أيلول/ سبتمبر من العام الماضي توقيع اتفاقية شراكة بين برنامج الابتعاث ونادي ريال سوسيداد الإسباني.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في تصريح صحفي: "سعداء بتوقيع الشراكة مع نادي بلنسية أحد أعرق الأندية الإسبانية، الذي رسخ مكانته في السنوات الأخيرة ضمن المراكز الخمسة الأولى من بين أفضل الأندية التي تحتضن أكبر عدد من اللاعبين الذين يمارسون اللعبة في أعلى مستوى، وهو ما يتماشى مع أهداف وأساس برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة ".

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تطوير لاعبي صقور المستقبل في البرنامج وتبادل الخبرات، من خلال تطبيق المنهجية المتبعة في نادي بلنسية، حيث سيشارك الجهاز الفني بالنادي الإسباني في العمل الميداني لبرنامج الابتعاث، بالإضافة إلى عقد العديد من الجلسات الافتراضية مع اللاعبين والمدربين، وإقامة ندوات بين المسؤولين في مجالات مختلفة مثل: الإعداد البدني، تدريب حراس المرمى، التغذية، والكشافين، إلى جانب تنظيم رحلات إلى المدينة الرياضية في باتيرنا، لحضور جلسات تدريبية عالية الأداء ولعب مباريات ودية ضد فرق أكاديمية بلنسية.

كما تتضمن الاتفاقية دعم البرامج التي ينظمها معهد إعداد القادة التابع لوزارة الرياضة، والذي يهتم بتأسيس المدربين في المجال الرياضي وعقد ندوات ومؤتمرات في السعودية.

هـ.د/ ع.غ (د ب أ)