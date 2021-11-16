 شراكة سعودية مع نادي بلنسية الإسباني لتطوير المواهب الكروية | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.11.2021

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رياضة

شراكة سعودية مع نادي بلنسية الإسباني لتطوير المواهب الكروية

بعد توقيع شراكة العام الماضي مع نادي ريال سوسيداد الإسباني لكرة القدم، وقع برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم اتفاقية شراكة جديدة مع نادي بلينسية لتعزيز تطوير مهارات اللاعبين الشباب وتبادل الخبرات.

جمهور سعودي في افتتاح مونديال روسيا 2018

من خلال عقد شراكات مع أندية مختلفة في أوروبا تسعى الكرة السعودية لضمان حضورها في المنافسات الكروية القارية والدولية

وقع برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم اتفاقية شراكة اليوم الخميس (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021)، مع نادي بلنسية الإسباني، ضمن خطط التطوير التي يهدف إليها البرنامج التابع لوزارة الرياضة، حيث تعد هذه الشراكة هي الثانية من نوعها مع الفرق الإسبانية العريقة، إذ شهد أيلول/ سبتمبر من العام الماضي توقيع اتفاقية شراكة بين برنامج الابتعاث ونادي ريال سوسيداد الإسباني.

مختارات

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في تصريح صحفي: "سعداء بتوقيع الشراكة مع نادي بلنسية أحد أعرق الأندية الإسبانية، الذي رسخ مكانته في السنوات الأخيرة ضمن المراكز الخمسة الأولى من بين أفضل الأندية التي تحتضن أكبر عدد من اللاعبين الذين يمارسون اللعبة في أعلى مستوى، وهو ما يتماشى مع أهداف وأساس برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة ".

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تطوير لاعبي صقور المستقبل في البرنامج وتبادل الخبرات، من خلال تطبيق المنهجية المتبعة في نادي بلنسية، حيث سيشارك الجهاز الفني بالنادي الإسباني في العمل الميداني لبرنامج الابتعاث، بالإضافة إلى عقد العديد من الجلسات الافتراضية مع اللاعبين والمدربين، وإقامة ندوات بين المسؤولين في مجالات مختلفة مثل: الإعداد البدني، تدريب حراس المرمى، التغذية، والكشافين، إلى جانب تنظيم رحلات إلى المدينة الرياضية في باتيرنا، لحضور جلسات تدريبية عالية الأداء ولعب مباريات ودية ضد فرق أكاديمية بلنسية.

كما تتضمن الاتفاقية دعم البرامج التي ينظمها معهد إعداد القادة التابع لوزارة الرياضة، والذي يهتم بتأسيس المدربين في المجال الرياضي وعقد ندوات ومؤتمرات في السعودية.

هـ.د/ ع.غ (د ب أ)

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    سجل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة دخول أول مشجعات سعوديات لمشاهدة مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم.

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    دخلت المشجعات الإستاد مع بدء تطبيق القرار التاريخي بالسماح للنساء بمتابعة الرياضة المحببة من داخل الملعب.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    قدمت الكثير من النساء مع أفراد العائلة، فرصة لتشجيع الفريق المفضل والتقاط صور تاريخية والفرحة تغمرهن

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

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    دخلت النساء اللواتي أتين من دون مرافقين، والأخريات اللواتي وصلن برفقة عائلاتهن، من مداخل خاصة، بينما دخل المشجعون الرجال من مداخل أخرى.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وبما أن السعودية تمنع الاختلاط بين الجنسين، جلست النساء في أقسام خصصت للمشجعات الإناث وللعائلات التي تضم نساء وأقربائهن الرجال تفصلهم حواجز زجاجية عن باقي مقاعد الملعب المخصصة للمشجعين الذكور.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وقبل ساعات من المباراة، شجعت فرق في الدوري السعودي النساء على الذهاب إلى المباريات في تغريدات على حساباتهم في تويتر، وأعلنت بعض الفرق عن ملابس وعباءات خاصة بالمشجعات تحمل الوان الفريق.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور المباريات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع عام 2018.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    يذكر أن الدوري السعودي بدأ عام 1974، ويأتي حضور النساء مباريات كرة القدم في السعودية في إطار "جهود الإصلاح" الأخيرة في المملكة والتي تضمنت ايضا السماح للمرأة بقيادة السيارة.

    الكاتب: زمن البدري