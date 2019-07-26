 شراء ″اللايكات″ الوهمية.. تجارة خطرة! | سياسة واقتصاد | DW | 21.12.2019

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سياسة واقتصاد

شراء "اللايكات" الوهمية.. تجارة خطرة!

من لا يريد أن يصبح مشهوراً ويحظى بشعبية واسعة؟ هذا الأمر بات ممكناً من دون بذل أدنى جهد عن طريق شراء "اللايكات" الوهمية للصور والمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. لكن لهذا التلاعب مخاطر على الاقتصاد والديموقراطية.

التلاعب بوسائل التواصل الإجتماعي لا يشكل خطراً على الاقتصاد فحسب، وإنما على الديمقراطية أيضاً

التلاعب بوسائل التواصل الإجتماعي لا يشكل خطراً على الاقتصاد فحسب، وإنما على الديمقراطية أيضاً

بضع نقرات و 80 يورو، هذا كل ما تطلبه الأمر، لتحصل تانيا كوينه على 500 إعجاب إضافي على صفحتها  الشخصية. ددفعت مديرة إحدى وكلات التصميم ورئيسة دائرة الحزب الديموقراطي الحر FDP في لونه بورغير هايده (lüneburger Heide)، شمال ألمانيا لإحدى شركات بيع الاعجابات الوهمية  وتدعى Paidlikes العام الماضي لتظهر بصورة أفضل وأكثر شعبية على الإنترنت. وتوظف هذه الشركة لديها ما يسمى بـ "Clickworkers"، وهم موظفون مهمتهم الرئيسة تتمثل في الضغط على زر "أعجبني" على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

كشف النقاب عن اللايكات الوهمية

في حديثها لـ DW كشفت كوينه عن الدافع وراء رغبتها في زيادة شعبتها على مواقع التواصل الإجتماعي: "منذ  تلك الحادثة وأنا أفكر كثيراً في سبب محاولتي زيادة شعبيتي". وأضافت: "أنا سياسية محلية. لكن في انتخابات الولاية، أواجه أيضاً سياسيين محترفين، لديهم مكاتب متخصصة بوسائل التواصل الاجتماعي وينشرون آخر الأنشطة على فيسبوك وآخر الصور على انستغرام كل يوم. وتتابع كوينه حديثها: "إنه نوع من الضغط المتراكم، الذي يمارسه المرء على نفسه من خلال محاولته الوصول إلى ما وصل إليه الآخرون".

تانيا كوينه، مديرة إحدى وكلات التصميم ورئيسة دائرة الحزب الديموقراطي الحر في لونن بورغر هايده.

تانيا كوينه، مديرة إحدى وكلات التصميم ورئيسة دائرة الحزب الديموقراطي الحر في لونن بورغر هايده.

أعلنت شبكة الأبحاث الخاصة بالمؤسسات الإعلامية الألمانية SZ و NDR و WDR  أن آلاف الألمان، بما في ذلك الموسيقيون ومدربون اللياقة البدنية وبائعي السيارات، اشتروا الإعجابات على الإنترنت. وقد كان خبراء من جامعة الرور في بوخوم قد أتاحوا الوصول إلى بيانات مؤسسة بيع الإعجابات Paidlikes. ووفقاً لمجموعة من الأبحاث في هذا المجال، فإن سياسيين من جميع الأحزاب الرئيسية ضمن قائمة من أقدموا على شراء الإعجابات على الإنترنت لزيادة شعبيتهم.17 منهم ينتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد المسيحي الاجتماعي والحزب الديمقراطي الحر، و 14 آخرون للحزب الاشتراكي الديمقراطي، و11 سياسيا من حزب البديل من أجل ألمانيا وثلاثة لكل من حزب الخضر واليساريين.

لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كان أولئك الذين أبدوا الإعجاب قد أعطوا الأمر بالقيام بذلك، كما كان الحال مع تانيا كوينه، أم لا. فهناك أيضاً أسماء في القائمة تمنع الدفع مقابل نقرات الإعجاب. وهذا ليس خطأ بالضرورة، كما قالت كوينه، التي ترى بأنه قد يقف وراء ذلك المؤيدون أو المنافسون السريون الذين يأملون في تشويه سمعة خصومهم بالاعجابات الوهمية. هذه "اللايكات" قد تكون أيضاً مناورة لصرف النظر عن التلاعب الفعلي. وتتساءل كوينه لماذا قد يشكل شراء سياسية محلية لبعض اللايكات مشكلة؟

Deutschland PaidLikes Affäre Roman Müller-Böhm, FDP Screenshot PaidLikes (PaidLikes)

Paidlikes إحدى شركات بيع الاعجابات الوهمية

الاستحواذ على اهتمام الناتو أيضاً

يتحدث السويدي باي سيباستيان، وهو خبير رقمي في "مركز الاتصالات الاستراتيجية" ستراتكوم في العاصمة اللاتفية ريغا، عن وجود "صناعة تلاعب" خلف تجارة شراء الاعجابات على الإنترنت. يقدم ستراتكوم الاستشارة للناتو، حتى لو لم يكن جزءًا من هيكل قيادة التحالف العسكري. ويقول باي: "لقد قمنا بتحديد شركات في جميع أنحاء العالم ، من أوروبا مروراً بروسيا إلى الفلبين أو غرب إفريقيا الذين يجنون الأموال من وراء التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي".

يشعر باي وزملاؤه بالقلق من كون التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي بات متاحاً للجميع وبتكلفة منخفضة. مقابل 300 يورو فقط، اشتروا الآلاف من التعليقات والمتابعين وكذلك عشرات الآلاف من الاعجابات والآراء. "في البداية كنا نظن أنه علينا تكليف بعض قراصنة المعلومات بهذه المهمة. ولكن اتضح أنه  من السهل جداً العثور على شركات بيع الإعجابات على محركات البحث "غوغل" أو "بينغ"، حيث يضعون إعلانات لهم حتى. التلاعب له عواقب". وأضاف: " تصور صاحب متجر لبيع الكباب، يشتري التقييمات الإيجابية أوالسلبية لمنافسه. وهذا يسمى ببساطة تلاعب". التلاعب، الذي لا تقوم الشركات التقنية العملاقة مثل غوغل و فيسبوك بالتصدي له بشكل كاف . في تجربة الباحثين، لم يتم حذف أربعة من أصل خمسة تفاعلات تم التلاعب بها بعد أربعة أسابيع. "الأمر ليس دائماً سهلاً من الناحية التقنية. لكن الشركات لا تستثمر ما يكفي لمعالجته".

باي سيباستيان، خبير رقمي في مركز الاتصالات الاستراتيجية ستراتكوم

باي سيباستيان، خبير رقمي في "مركز الاتصالات الاستراتيجية" ستراتكوم

الاعجابات الوهمية تهدد الديمقراطية!

التلاعب بوسائل التواصل الاجتماعي لا يشكل مصدر إزعاج وخطر على الاقتصاد فحسب، وإنما على الديمقراطية أيضاً، كما يقول باي. "إذا كنت تستخدم طرق عرض لإيهام الخوارزمية بأن العديد من الأشخاص يتابعون محتوى ما، فإن هذا المحتوى ينتشر على نطاق واسع ويوصى به من قبل الكثيرين." يمكن للحكومات استخدام هذا التلاعب في المناقشات الديمقراطية عبر الإنترنت. ويقول باي: "يمكنك تقويض الأصوات المشروعة وتعزيز الأصوات غير المشروعة. يمكنك إعطاء ملامح خاطئة الانطباع بأنها جزء من نقاش محلي. من الصعب معرفة ما هو حقيقي وما هو غير ذلك ومن هو حقا وراء ذلك".

ترى السياسية المحلية، تانيا كوينه أن التلاعب بالنقاشات بهذه الطريقة المتعمدة، يجعل الأمر مشكوكاً فيه للغاية. ترغب كوينه في المستقبل، الابتعاد عن مقدمي خدمات شراء الاعجابات الوهمية. "لن أفعل ذلك بعد الآن لأنني أعتقد أن ذلك لا يجدي نفعاً". ترغب كوينه في التركيز أكثر على المحادثات الشخصية واللقاءات. وتقول: "سيكون من الجيد لنا جميعاً إعادة التفكير في هذا الأمر".

بيتر هيله/ إ.م

  • A couple sits with a selfie stick in a field of bright orange poppies

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    من تفتح الزهور إلى الدمار

    بعد فصل الشتاء الذي كان غنياً بهطولات الأمطار، جاء الربيع في جنوب ولاية كاليفورنيا مع مساحات كبيرة من الأزهار البرية الرائعة، والتي تشكل خلفية مثالية لاتفوت للصور، الأمر الذي كان سبباً في تدفق حوالي 50 ألف شخص إلى المنطقة بحثاً عن الصورة المثالية. ولكن عندما تداس هذه الزهور وتقطف وتسحق من قبل الأشخاص الذين يجوبون المكان لالتقاط الصور، فإنها لن تنمو مرة أخرى.

  • A deep canyon, at the bottom of which a river runs around a large rock

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    عندما تنتشر صور الطبيعة

    ما اعتاد أن يكون مكاناً لعطلة عائلة محلية على نهر كولورادو بالقرب من غراند كانيون، أصبح أحد أكثر الأماكن شهرة على الإنستغرام في الولايات المتحدة. وتحولت منطقة " Horsehoe Ben" من جذب بضعة آلاف زائر إلى ملايين الزوار سنوياً. يتم توسيع مواقف السيارات لاستيعاب الحشود التي تسد الممرات وتسبب الازدحام المروري.

  • A beautiful still lake with mountains rising in the background

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    دون قصد

    بعد وقت قصير من نشر المصور المحلي يوهانس هولزر صورة لبحيرة بافارية بالقرب من المكان الذي نشأ فيه، انطلق رواد إنستغرام لالتقاط صور في المكان نفسه. في مقابلة مع قناة BR الألمانية، قال إن الطريق إلى البحيرة يبدو الآن وكأنه قد تعرض لهجوم جيش كبير. كما أن المكان أصبح مليئا بأعقاب السجائر والقمامة، ولم يعد مكاناً مناسباً للعزلة كما كان.

  • A collection of snow-covered rooftops nestled on the side of a mountain next to a lake

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    بلدة صغيرة يجتاحها ملايين الزوار سنويا

    عندما اكتشفت قرية نمساوية صغيرة يبلغ عدد سكانها 700 نسمة فقط كخلفية مثالية لصور إنستغرام، بدأت حوالي 80 حافلة سياحية، و10 آلاف زائر بالتدفق إليها يومياً. ويشكو السكان المحليون من أن السياح يتجولون في ممتلكاتهم للعثور على أفضل زاوية ممكنة لصورهم، ويتركون المخلفات وراءهم، ويصورون بـ"درونز" طائرات بدون طيار التي بدورها تخيف الطيور، وتدمر السلام والهدوء بشكل عام.

  • A small tower of five stones on a pebble beach

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    أبراج حجرية

    يعتبر شاطئ "بلايا جاردان" في جزيرة تينيريفي الإسبانية مكاناً شهيراً بين المصورين الذين يبنون أبراجاً صغيرة بالحجارة التي جمعت من الشاطئ. قد تشكل تصميماتهم صوراً رائعة، غير أنها من ناحية أخرى تلحق الضرر بالنظام البيئي المحلي، لأن العناكب والحشرات والسحالي التي تعيش تحت الحجارة تفقد ملجأها عند إزالة الأحجار من الشاطئ.

  • Tiny stone towers as far as the eye can see

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    لا تترك أثراً

    علاوة على ذلك، تقتلع الكائنات الحية النباتية الضرورية لصحة الأرض عندما يتم تغيير موضع الحجارة. الأمر الذي قاد علماء البيئة إلى تفكيك التكوينات الصخرية في وقت سابق من هذا العام، ونشر تفسيرات على إنستغرام تحت هاشتاغ (#Pasasinhue) ويعني"لا تترك أثراً". بعد أيام قليلة من الحملة، بدأ رواد الإنستغرام بإعادة بناء الأبراج الحجرية.

  • Two photos, one holding dead algae that looks like popcorn, the other holding rubbish

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    ليس تذكاراً!

    أطلق على هذا الشاطئ اسم "شاطئ بوبكورن" لوجود الطحالب الميتة التي تشبه وجبة الـ"البوبكرون" الفوشار في جزيرة فويرتيفنتورا، حيث اكتسب هذا النوع من الطحالب اهتمام رواد إنستغرام. غير أن العديد من الأشخاص يأخذون بعض الطحالب معهم إلى المنزل كتذكارات. إذ هناك حوالي 10 كيلوغرامات تختفي كل شهر. وبناء على ذلك، انطلق مشروع "تنظيف المحيط" في مشاركة صور مثل هذه على إنستغرام.

  • Mountains rise from a serene lake

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    أيسلندا

    بوجود أكثر من 10 مليون صورة على إنستغرام، أصبحت أيسلندا وجهة شهيرة للغاية للشخصيات المؤثرة. ولكن للحصول على الصورة المثالية، يقودون على الطرقات الوعرة الأمر الذي يلحق الضرر بالريف. ويجلسون على الأنهار الجليدية، ويمشون على الطحالب التي قد تموت جراء ذلك، وتحلق كاميرات "الدرونز" فوق الحيوانات البرية. أطلقت هيئة السياحة "Visit Iceland " الآن العديد من المبادرات لتعزيز السلوك المسؤول للسياح.

  • Screenshot from Instagram account Publich Lands Hate You

    هكذا يدمر "إنستغرام" البيئة

    "الأماكن العامة تكرهك"

    "الأماكن العامة تكرهك" - حساب مجهول على إنستغرام يهدف إلى تسليط الضوء على السلوك المهمل لبعض السياح. إذ يعيد هذا الحساب نشر صور لأشخاص ينتهكون القواعد في الطبيعة، مما دفع العلامات التجارية إلى إنهاء العمل مع بعض المؤثرين، وحتى إجراء تحقيقات من قبل خدمات المتنزهات القومية الأمريكية. غير أن الحساب قد تعرض لانتقادات لتسمية أشخاص دون موافقتهم. آن صوفي براندلين/ ريم ضوا.


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