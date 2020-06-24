شجب واستنكار لاعتقال ئيسة تحرير موقع "المنصة" نورا يونس

طالبت منظمة العفو الدولية الأربعاء بضرورة أن "تسمح السلطات المصرية للصحفية نورا يونس بالاتصال بأسرتها ومحاميها وحمايتها من أي تعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة". جاء ذلك عقب إلقاء القبض على نورا يونس، رئيسة تحرير موقع "المنصة"، بعد مداهمة مقر الموقع وتفتيش أجهزة الكمبيوتر، حسب ما ذكر موقع "مدى مصر". وأضاف الموقع نقلاً عن رئيس التحرير التنفيذ لموقع "المنصة".

ومن جهتها استنكر مركز القاهرة لحقوق الإنسان "المداهمة الأمنية وتفتيشه والقبض على نورا يونس"، مطالباً بالإفراج الفوري عنها ووقف الأعمال الانتقامية وسياسة الترهيب والاستهداف المتعمد للصحفيين والمنصات الإعلامية المستقلة، على حد تعبير المركز.

وتعرض العديد من الصحفيين والناشطين والحقوقيين لمضايقات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه إثر إطاحة الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي في العام 2013.

وقبل يومين دانت منظمة العفو الدولية قبل يومين اعتقال الناشطة سناء سيف شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح.وقد قررت النيابة العامة بالأمس حبس 15 يوماً على ذمة التحقيق.

خ.س/و.ب (مواقع التواصل)