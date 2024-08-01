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DW Kommentarbild Stefan Nestler

شتيفان نستلر

محرر في الفريق الرياضي مع التركيز بشكل خاص على علوم الرياضة والسياسة الرياضية بالإضافة إلى المعرفة المتخصصة في تسلق الجبال.

يعمل شتيفان نستلر في DW منذ أكثر من 30 عامًا، وفي قسم الرياضة منذ أكثر من 25 عامًا. ولم يفقد فضوله الصحفي.

في ثمانينات القرن الماضي، أكمل شتيفان نيسلر ما يسمى الآن بالدورة الدراسية المزدوجة، وتدرب كمحرر في مدرسة الصحافة الألمانية في ميونيخ، وفي الوقت نفسه درس الصحافة في جامعة لودفيغ ماكسيميليان. 
بعد تخرجه، عاد إلى مسقط رأسه في كولونيا، ليعمل كصحفي إذاعي لدى DW. عمل في غرفة التحرير بالمحطة لمدة ثماني سنوات قبل أن يتحول إلى الرياضة في أوائل عام 1997.

بالإضافة إلى العمل اليومي لمحرر رياضي ألماني كرس شتيفان نفسه مرارًا وتكرارًا لهوايته، تسلق الجبال. كمراسل كان يكتب من جبال الهيمالايا وكاراكورام. ليس فقط لبرنامج راديو DW، ولكن بشكل متزايد أيضًا لموقعها على الإنترنت. لقد شق طريقه إلى جبل إيفرست ورافق الرحلات الاستكشافية وتطور أكثر فأكثر من مراسل مغامرات إلى مغامر. 
وصل شتيفان إلى القطب الشمالي على الزلاجات في عام 2009 وكان جزءًا من فريق تسلق الجبال الذي تسلق سبعة آلاف جبل في غرب الصين لأول مرة في عام 2014.

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