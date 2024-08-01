شتيفان نستلر

في ثمانينات القرن الماضي، أكمل شتيفان نيسلر ما يسمى الآن بالدورة الدراسية المزدوجة، وتدرب كمحرر في مدرسة الصحافة الألمانية في ميونيخ، وفي الوقت نفسه درس الصحافة في جامعة لودفيغ ماكسيميليان.

بعد تخرجه، عاد إلى مسقط رأسه في كولونيا، ليعمل كصحفي إذاعي لدى DW. عمل في غرفة التحرير بالمحطة لمدة ثماني سنوات قبل أن يتحول إلى الرياضة في أوائل عام 1997.

بالإضافة إلى العمل اليومي لمحرر رياضي ألماني كرس شتيفان نفسه مرارًا وتكرارًا لهوايته، تسلق الجبال. كمراسل كان يكتب من جبال الهيمالايا وكاراكورام. ليس فقط لبرنامج راديو DW، ولكن بشكل متزايد أيضًا لموقعها على الإنترنت. لقد شق طريقه إلى جبل إيفرست ورافق الرحلات الاستكشافية وتطور أكثر فأكثر من مراسل مغامرات إلى مغامر.

وصل شتيفان إلى القطب الشمالي على الزلاجات في عام 2009 وكان جزءًا من فريق تسلق الجبال الذي تسلق سبعة آلاف جبل في غرب الصين لأول مرة في عام 2014.