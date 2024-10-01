شتيفاني هوبنر

كمؤلفة، تستمتع شتيفاني بتحليل قضايا السياسة والمجتمع ولديها شغف بموضوعات التكنولوجيا. وتجد السؤال المثير حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في زيادة التطرف - أو تغيير حياتنا نحو الأفضل.



بصفتها مديرة قناة ومحررة، فهي مسؤولة أيضًا عن جودة المقالات وعرضها على الموقع الخاص بتعلم اللغة الألمانية وتعليمها؛ وباعتبارها مدربة إعلامية، فإنها تقدر تبادل الآراء مع الزميلات والزملاء.