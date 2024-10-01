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شتيفاني هوبنر

السياسة والمجتمع

محررة وكاتبة لصفحة تعلم اللغة الألمانية على موقع dw.com.

كمؤلفة، تستمتع شتيفاني بتحليل قضايا السياسة والمجتمع ولديها شغف بموضوعات التكنولوجيا. وتجد السؤال المثير حول كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في زيادة التطرف - أو تغيير حياتنا نحو الأفضل.


بصفتها مديرة قناة ومحررة، فهي مسؤولة أيضًا عن جودة المقالات وعرضها على الموقع الخاص بتعلم اللغة الألمانية وتعليمها؛ وباعتبارها مدربة إعلامية، فإنها تقدر تبادل الآراء مع الزميلات والزملاء.

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موضوعات من شتيفاني هوبنر

صيدلي يقدم المشورة لزبون يستلم دواء بوصفة طبية، ألمانيا، صورة رمزية.

ألمانيا "صيدلية العالم" تعاني من نقص في الأدوية.. والسبب؟

ألمانيا "صيدلية العالم" تعاني من نقص في الأدوية.. والسبب؟

بعد أن كانت ألمانيا تعتبر "صيدلية العالم"، أصبحت تعاني من نقص شديد في الأدوية، الأمر الذي ينعكس على جودة العلاج.
صحة١٦ أكتوبر ٢٠٢٤
بلدة غوتينه السويد

عقارات بأبخس الأثمان: مبادرات أوروبية لإحياء الريف المهجور

عقارات بأبخس الأثمان: مبادرات أوروبية لإحياء الريف المهجور

هل تتخيل أن تمتلك قطعة أرض أو منزلاً في قلب أوروبا مقابل سعر زهيد؟ هذا ما تحققه مبادرات تهدف إلى إعادة الحياة إلى الريف.
منوعات٥ يوليو ٢٠٢٤
صورة بتاريخ الخامس من حزيران/يونيو 2024

ماذا يعني منح جائزة DW لحرية الرأي والتعبير لأرملة نافلني؟

ماذا يعني منح جائزة DW لحرية الرأي والتعبير لأرملة نافلني؟

منحت مؤسسة DW الإعلامية "جائزة حرية الرأي والتعبير" لأرملة المعارض الروسي، يوليا نافالنايا، و"مؤسسة مكافحة الفساد".
سياسة٦ يونيو ٢٠٢٤
تعتبر الفتيات أكثر عرضة لأنماط الجمال التي تنتشر على منصات الجمال

دراسة: الصوم عن منصات التواصل يعزز احترام الذات ويحمي الصحة

دراسة: الصوم عن منصات التواصل يعزز احترام الذات ويحمي الصحة

أظهرت دراسة أن التوقف عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي لأسبوع يتسبب في تأثير إيجابي على الجسم.
مجتمع١٢ مايو ٢٠٢٤
جنود من الحريديم (اليهود الأصوليين المتشددين) خلال مراسم أداء اليمين لانضمامهم إلى كتيبة "نيتسح يهودا"(26.05.2013)

"نيتسح يهودا" - هل تعاقب واشنطن وحدة عسكرية إسرائيلية؟

"نيتسح يهودا" - هل تعاقب واشنطن وحدة عسكرية إسرائيلية؟

يدرس البيت الأبيض فرض عقوبات على كتيبة "نيتسح يهودا"، التابعة للجيش الإسرائيلي، فماذا وراء هذه الكتيبة؟
سياسة٣٠ أبريل ٢٠٢٤
شعار "تيك توك"

لماذا يتخذ الاتحاد الأوروبي وأمريكا إجراءات ضد تيك توك؟

لماذا يتخذ الاتحاد الأوروبي وأمريكا إجراءات ضد تيك توك؟

تدعو واشنطن إلى بيع تطبيق "تيك توك". وبدأت بروكسل المزيد من الإجراءات ضد التطبيق المثير للجدل. فأين تكمن المشكلة؟
سياسة٢٥ أبريل ٢٠٢٤
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