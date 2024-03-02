شتوتغارت يهدّد وصافة بايرن ودورتموند يتمسّك بالمركز الرابع

أشعل شتوتغارت معركة الوصافة في الدوري الالماني بعد فوزه على فولفسبورغ ليقلّص الفارق مع بايرن المتعثر إلى أربع نقاط فقط، فيما أبقى بوروسيا دورتموند على المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال بفوزه على مضيفه أونيون برلين.

أصبح فريق شتوتغارت على بعد أربع نقاط فقط من وصافة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه المثير على مضيفه فولفسبورغ (2/3) اليوم السبت (الثاني من مارس/ آذار 2024) في المرحلة الرابعة والعشرين من البوندسليغا.

ورفع شتوتغارت رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط عن بايرن ميونخ الوصيف وبفارق 11 نقطة عن باير ليفركوزن المتصدر، وتوقف رصيد فولفسبورغ عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتعادل بايرن ميونخ حامل اللقب في المواسم الـ11 الماضية مع مضيفه فرايبورغ (2/2) أمس الجمعة في الوقت الذي يلتقي فيه ليفركوزن مع مضيفه كولن غدا الأحد. ويدين شتوتغارت بالفضل في هذا الفوز لهدافه الغيني الدولي سيرهو جيراسي الذي سجل الهدفين الأول والثاني للفريق.

وانتهى الشوط الأول بتقدم شتوتغارت بهدف سجله جيراسي في الدقيقة 14 لكن الدنماركي يواكيم مايلي أدرك التعادل لفولفسبورغ في الدقيقة 50 ثم سجل جيراسي الهدف الثاني له وللفريق الضيف في الدقيقة 54، وأحرز جوشا فاغنومان الهدف الثالث لشتوتغارت في الدقيقة 78 ثم سجل لوكاس نميشا الهدف الثاني لفولفسبورغ في الدقيقة 83.

دورتموند يفوز خارج القواعد

أبقى بوروسيا دورتموند على المركز الرابع المؤهل الى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وذلك بفوزه على مضيفه أونيون برلين 2-0 وسط صراع قويّ مع لايبزيغ الخامس والفائز بسهولة على مضيفه بوخوم 4-1. وأهدى هدفا كريم أديمي (41) والهولندي إيان ماتسن (90) دورتموندفوزا ثمينا على حساب أونيون برلين رابع الموسم الماضي. وحافظ الفريق "الاصفر والأسود" على المركز الرابع بفارق نقطة يتيمة عن لايبزيغ. واستعاد فريق المدرب إدين ترزيتش توازنه بعد الخسارة امام هوفنهايم 2-3 الاسبوع الماضي. من جهته، تلقى أونيون برلين الذي يحتل المركز الرابع عشر حاليا في ترتيب البوندسليغا برصيد 25 نقطة، خسارته الاولى في ثلاث مباريات (تعادل وفوزان).

بفوزه على أونيون برلين حافظ دورتموند على المركز الرابع بفارق نقطة يتيمة عن منافسه لايبزيغ صورة من: Ina Fassbender/AFP/Getty Images

وفي المباراة الثانية، دكّ لايبزيغ منافسه بوخوم، الذي كان قد الحق خسارة مدوّية ببايرن ميونيخ في الجولة قبل الماضية بنتيجة 3-2، قبل ان يسقط امام بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الماضية، بوابل من الأهداف عن طريق الإسباني داني أولمو (30) والبلجيكي لوا أوبندا (68) والأوكراني إيفان أورديتس (71 خطأ في مرماه) والدنماركي يوسف بولسن (73)، فيما سجّل لبوخوم هدفه اليتيم ماكسيميليان فيتيك (7). وشهد اللقاء طرد لاعب بوخوم موريتز-بروني كفارتنغ (86).

وكان لايبزيغ قد سقط في الجولة الماضية على يد بايرن بنتيجة 2-1، ليستعيد نغمة الفوز في المرحلة الحالية، في ظل صراع قويّ مع دورتموند على المركز الرابع والاخير المؤهل الى المسابقة القارية المرموقة.

سداسية لأوغسبورغ على حساب دارمشات

وعاد أينتراخت فرانكفورت بفوز مهم في سعيه للتأهل الى مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" وذلك على حساب مضيفه هايدنهايم 2-1. سجّل لفرانكفورت بينيديكت غيمبر (39 خطأ في مرماه) والفرنسي نييلس نكونكو (49) فيما سجّل هدف هايدنهايم مارفن بليرينغر (59).

وحقّق اوغسبورغ فوزا كاسحا على حساب دارمشتات بسداسية نظيفة. وسجّل اهداف الفريق البافاري الستة كل من فيليب تييتز (2) والفنلندي فريدريك ينسن (12) والبوسني إرميدين ديميتروفيتش (20 و29) والسويسري روبن فارغاس (25) والكرواتي ديون بييلجو (85). ويحتل أوغسبورغ المركز العاشر برصيد 29 نقطة، اما دارمشتات بقي في المركز الثامن عشر والاخير بـ 13 نقطة.

كما تعادل ماينتس امام ضيفه مونشنغلادباخ 1-1. سجّل لماينتس هدف السبق جوناثان بوركاردت (12) قبل ان يعادل الفرنسي ناتان نغومو (55) لمونشنغلادباخ. ورفع مونشنغلادباخ رصيده الى 26 نقطة في المركز الثاني عشر فيما بقي ماينتس في دائرة الخطر بحلوله في المركز السابع عشر بـ 16 نقطة.

بايرن ميونيخ يسقط في فخ التعادل الثالث هذا الموسم صورة من: Ulrich Wagner/dpa/picture alliance

تعادل مخيب لبايرن

وفي افتتاح المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني أمس الجمعة. واصل بايرن ميونيخ، حامل اللقب في الأعوام الـ11 الأخيرة، ترنحه بسقوطه في فخ تعادل مخيّب أمام مضيفه فرايبورغ 2-2.

وكان فرايبورغ البادئ بالتسجيل عبر مدافعه كريستيان غونتر في الدقيقة 12، وردّ بايرن ميونيخ بهدفين للفرنسي ماثيس تيل (35) وجمال موسيالا (75)، قبل أن يدرك لوكاس هولر التعادل (87).

وعانى بايرن ميونيخ للمباراة الثانية توالياً لتحقيق الفوز بعدما حسم قمته مع ضيفه لايبزيغ 2-1 في المرحلة الماضية، وسقط في فخ التعادل الثالث هذا الموسم والأول في مبارياته الأربع الأخيرة التي حقق فيها فوزاً واحداً.

وعزّز بايرن ميونيخ موقعه في المركز الثاني برصيد 54 نقطة لكن حظوظه في الدفاع عن اللقب تضاءلت أكثر حيث بات بإمكان باير ليفركوزن الساعي إلى اللقب الأول في تاريخه، الابتعاد 10 نقاط في الصدارة عندما يحل ضيفاً على كولن السادس عشر غدا الأحد في ختام المرحلة.

هـ.د/ع.ش (أ ف ب، د ب أ)