 شتاينماير يوجه رسالة لمسلمي ألمانيا بمناسبة حلول عيد الفطر | أخبار | DW | 03.06.2019

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أخبار

شتاينماير يوجه رسالة لمسلمي ألمانيا بمناسبة حلول عيد الفطر

وجه الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شتاينماير رسالة شكر وتحية للمسلمين، مشيراً إلى أن شهر رمضان وعيد الفطر صارا "جزءاً بديهياً من تعايشنا في ألمانيا". كما شدد على أن ألمانيا لن تتسامح مع أي تمييز أو كراهية ضد المسلمين.

Deutschland Bundespräsident Steinmeier (imago/epd/C. Ditsch)

بمناسبة انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر، دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الألمان إلى الانفتاح على المسلمين ورفض كل أنواع الاضطهاد والتمييز ضدهم.

مختارات

وقال الرئيس الألماني اليوم الاثنين (الثالث من حزيران/ يونيو 2019) في رسالة تحية للمسلمين في ألمانيا بمناسبة عيد الفطر: "لا نتسامح مع أي كراهية أو إقصاء أو الاشتباه الجماعي ضد المهاجرين المسلمين أو حتى( المسلمين) بشكل عام".

وأشار شتاينماير للحرية الدينية التي يقرها الدستور الألماني، والتي تحظر الإقصاء والتمييز، وقال: "يسرني أن أصبح رمضان وعيد الفطر جزءاً بديهياً من تعايشنا في ألمانيا".

وأكد الرئيس الألماني في رسالته أن المسلمين، الذين يتناولون وجبات الإفطار مع أبناء ديانات أخرى يرسلون "رسالة بالغة الأهمية من أجل التعايش السلمي، من أجل التسامح والاحترام في بلدنا"، وقال: "أود أن أشكرهم".

ويقدر عدد المسلمين في ألمانيا بنحو خمسة ملايين مسلم.

ويشار إلى أن الديوان الملكي السعودي أعلن عن قرار المحكمة العليا بثبوت رؤية هلال شوال مساء اليوم الاثنين، وأن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وذلك بعد شهر من الصيام. وأعلنت قطر والإمارات والبحرين والكويت والعراق (الوقف السني) واليمن الثلاثاء أول أيام العيد.

في المقابل أعلنت مصر وسوريا والأردن وليبيا وماليزيا وإيران وأندونيسيا والسودان أن غدا الثلاثاء هو متمم لشهر رمضان وأن أول أيام عيد الفطر بعد غد الأربعاء. في حين لم تعلن عدة دول عربية وإسلامية أخرى أي شيء بعد حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

أ.ح/خ.س (د ب أ، أ ف ب)

  • Deutschland Merkel Ramadan Fastenbrechen

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    في الثلاثين من يونيو/ حزيران الماضي، شاركت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مأدبة إفطار بمناسبة شهر رمضان، نظمتها وزارة الخارجية الألمانية في "فيلا بورزيغ" بحي تيغيل في العاصمة برلين.

  • Deutschland Merkel Ramadan Fastenbrechen

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    ألقت ميركل كلمة في المناسبة قالت فيها: "بدون أي شك، الإسلام بات جزءاً من ألمانيا". وإلى جانب المستشارة، شارك مسؤولون كبار ورجال دين من مختلف الأديان وشخصيات بارزة في السياسة والمجتمع.

  • Steinmeier Ramadan

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    ميركل ليست المسؤولة الألمانية الوحيدة المشاركة في إفطار رمضان، إذ شارك وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير هذا العام أيضاً عائلة سورية إفطارها الرمضاني.

  • Aussenminister Steinmeier mit syrischen Flüchtlingen Fastenbrechen 21. Juli

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    وللسنة الثانية على التوالي، يحرص وزير الخارجية الألماني على القيام بهذه اللفتة. فقد سبق لشتاينماير أن حلّ في 21 يوليو/ تموز من العام الماضي ضيفاً على عائلة سورية لجأت إلى ألمانيا مع طفلها.

  • Guido Westerwelle beim Fastenbrechen

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    بدأ هذا التلقيد عام 2013، عندما دعا وزير ألماني أول مرة لمائدة إفطار. ففي 30 يوليو/ تموز 2013، أقام وزير الخارجية الألماني السابق غيدو فيسترفيله مأدبة إفطار دعا إليها ممثلين عن الجالية المسلمة في ألمانيا وسفراء الدول العربية والإسلامية لدى برلين. كما حضرها وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان.

  • USA, Barack Obama beim Iftar dinner

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    دعوات السياسيين الغربيين لمواطنيهم المسلمين لمأدبة الإفطار تقليد معروف في عدة دول، مثل الولايات المتحدة. ففي 22 يونيو/ حزيران 2015 دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما مسلمين أمريكيين لحضور مأدبة إفطار في الحجرة الشرقية من البيت الأبيض.

  • Deutschland Köln Interreligiöses Fastenbrechen

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    وبالعودة إلى ألمانيا، نلاحظ أن مناسبة الإفطار الرمضاني لا تقتصر على القادة والوزراء الألمان، بل هي موجودة على كافة مستويات الحياة السياسية، حتى على مستوى البلدات والأحياء والمدن والولايات، كما في هذه المأدبة بمدينة كولون.

  • Ramadan in Deutschland Ditib-Gemeinde in Göttingen

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    وبالمقابل، ينظم المسلمون أنفسهم في ألمانيا موائد إفطار جماعي يدعون إليها غير المسلمين، سواء جيران المسجد أو مسؤولين عن الحكومة المحلية أو ممثلين عن الأديان الأخرى.

  • Screenshot Sendung Bayrischer Rundfunk Ramadan Logo

    موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

    ربما زاد الاهتمام بهذا الأمر خلال رمضان الحالي بشكل أكبر. فقد وضعت قناة حكومية ألمانية هي قناة BR في ولاية بافاريا شعار الهلال على زاوية الشاشة مع بدء شهر رمضان. كما تعتزم ذات القناة، وللمرة الأولى على قناة ألمانية، نقل شعائر صلاة عيد الفطر من أحد مساجد الولاية.

    الكاتب: فلاح آلياس


مختارات

موائد الإفطار الرمضانية.. تقليد سياسي جديد في ألمانيا

للمرة الثانية على التوالي، يشارك وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عائلة سورية طعام الإفطار. وقبله بأيام، شاركت المستشارة الألمانية ميركل مسلمين ألمان مائدة الإفطار. تقليد سنوي بدأ يترسخ لدى الساسة الألمان. (15.07.2015)  

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