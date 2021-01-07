شتاينماير يعرب عن "ارتياحه الكبير" لانتقال السلطة في أمريكا

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأربعاء (20 يناير/ كانون الثاني 2021) عن "ارتياحه الكبير" لانتقال السلطة في الولايات المتحدة، قبل ساعات من تنصيب جو بايدن رئيساً، مؤكداً أن هذا الشعور يتشاركه "الكثير من الناس" في ألمانيا.

وقال الرئيس الألماني في رسالة عبر الفيديو "نحن مسرورون لأن الولايات المتحدة كشريك أساسي ستصبح مجدداً في المستقبل إلى جانبنا في الكثير من المسائل: في المعركة المشتركة والموحدة ضد وباء كوفيد-19 والحماية العالمية للمناخ وحول المسائل المتعلقة بالأمن".

في غضون ذلك، أكد الكثير من قادة العالم أنهم يتطلعون لانتقال السلطة الأربعاء في الولايات المتحدة حيث سينصب الديموقراطي جو بايدن رئيسا بعد أربع سنوات مضطربة من عهد دونالد ترامب.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "أريد أن أوجّه بشكل رسمي اليوم، في يوم تسلّم جو بايدن مهامه، دعوة إلى أن نبني سوياً ميثاقا تأسيسيا جديدا من أجل أوروبا أقوى ومن أجل ولايات متحدة أقوى ومن أجل عالم أفضل".

كما أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء بنهاية عهد "طاغية"، في إشارة إلى اليوم الأخير من ولاية ترامب، معتبرا أن "الكرة في ملعب" الرئيس المنتخب جو بايدن بشأن العقوبات والاتفاق حول البرنامج النووي.

مشاهدة الفيديو 03:16 شارك قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لمرحلة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة مع استلام جو بايدن الحكم. إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3o96u قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لمرحلة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة مع استلام جو بايدن الحكم.

بدوره، أكد حلف شمال الأطلسي أنه يتطلع للعمل مع بايدن لتعزيز الروابط بين أوروبا وواشنطن. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في تغريدة "نحن نتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن لتعزيز الروابط بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقت نواجه فيه تحديات عالمية لا يمكن لأي طرف أن يواجهها بمفرده".

أما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فقال إنه يتطلع "للعمل عن كثب" مع بايدن. وجونسون الذي واجه انتقادات بسبب علاقته الوثيقة مع ترامب، أشار إلى عدة مجالات يأمل في التعاون فيها مع الإدارة الجديدة. وأوضح في بيان "في معركتنا ضد كوفيد-19 وعبر التغير المناخي والدفاع والأمن وفي تعزيز الديموقراطية والدفاع عنها، أهدافنا واحدة وستعمل دولنا يدا بيد لتحقيقها".

كما دعا الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيوف روسيا والولايات المتحدة إلى إصلاح العلاقات المتوترة بينهما. وقال في مقابلة مع وكالة تاس الرسمية "الوضع الحالي للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يثير قلقا كبيرا". وأضاف "لكن هذا يعني أيضا أنه يجب القيام بشيء حيال ذلك من أجل إعادة العلاقات الى طبيعتها". وقال "لا يمكننا عزل أنفسنا عن بعضنا البعض".

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، DW)