 شتاينماير يعرب عن ″ارتياحه الكبير″ لانتقال السلطة في أمريكا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.01.2021

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أخبار

شتاينماير يعرب عن "ارتياحه الكبير" لانتقال السلطة في أمريكا

قبل ساعات قليلة من تنصيب بايدن رئيسا جديدا لأمريكا، لم يخف الرئيس الألماني شتاينماير "ارتياحه الكبير" لانتقال السلطة في الولايات المتحدة، فيما يتطلع كثير من قادة العالم إلى العمل سويا مع الرئيس الأمريكي الجديد.

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير

في رسالة فيديو: الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يبدي"ارتياحه الكبير" لانتقال السلطة في الولايات المتحدة.

أعرب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأربعاء (20 يناير/ كانون الثاني 2021) عن "ارتياحه الكبير" لانتقال السلطة في الولايات المتحدة، قبل ساعات من تنصيب جو بايدن رئيساً، مؤكداً أن هذا الشعور يتشاركه "الكثير من الناس" في ألمانيا.

مختارات

إثر الإعلان عن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تنفس الكثير من حكام العالم الصعداء وعبروا عن ارتياحهم لخسارة ترامب "المشاكس". والرئيس الألماني يدعو للاستفادة من ذلك لترميم وتجديد العلاقة مع واشنطن.

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن بايدن سيجد أن ألمانيا " مستعدة للوقوف إلى جانبه من أجل عالم أفضل وأكثر سلاما وعدلا"، وذلك في وقت أدى فوز جو بايدن إلى ارتياح بين مجموعة من الأحزاب في ألمانيا.

يحتفي الاتحاد الأوروبي بأن لديه "من جديد صديقا" في البيت الأبيض "بعد 4 سنوات طويلة" من عهد ترامب، داعيا الرئيس الأمريكي الجديد إلى اجتماع مع قادة الاتحاد بهدف وضع "ميثاق تأسيسي جديد" لـ"تجديد شباب" العلاقات عبر الأطلسي.

وقال الرئيس الألماني في رسالة عبر الفيديو "نحن مسرورون لأن الولايات المتحدة كشريك أساسي ستصبح مجدداً في المستقبل إلى جانبنا في الكثير من المسائل: في المعركة المشتركة والموحدة ضد وباء كوفيد-19 والحماية العالمية للمناخ وحول المسائل المتعلقة بالأمن".

في غضون ذلك، أكد الكثير من قادة العالم أنهم يتطلعون لانتقال السلطة الأربعاء في الولايات المتحدة حيث سينصب الديموقراطي جو بايدن رئيسا بعد أربع سنوات مضطربة من عهد دونالد ترامب.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "أريد أن أوجّه بشكل رسمي اليوم، في يوم تسلّم جو بايدن مهامه، دعوة إلى أن نبني سوياً ميثاقا تأسيسيا جديدا من أجل أوروبا أقوى ومن أجل ولايات متحدة أقوى ومن أجل عالم أفضل".

كما أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأربعاء بنهاية عهد "طاغية"، في إشارة إلى اليوم الأخير من ولاية ترامب، معتبرا أن "الكرة في ملعب" الرئيس المنتخب جو بايدن بشأن العقوبات والاتفاق حول البرنامج النووي.

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قادة الاتحاد الأوروبي يستعدون لمرحلة جديدة في العلاقات مع الولايات المتحدة مع استلام جو بايدن الحكم.

بدوره، أكد حلف شمال الأطلسي أنه يتطلع للعمل مع بايدن لتعزيز الروابط بين أوروبا وواشنطن. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في تغريدة "نحن نتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب جو بايدن لتعزيز الروابط بين الولايات المتحدة وأوروبا في وقت نواجه فيه تحديات عالمية لا يمكن لأي طرف أن يواجهها بمفرده".

أما رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فقال إنه يتطلع "للعمل عن كثب" مع بايدن. وجونسون الذي واجه انتقادات بسبب علاقته الوثيقة مع ترامب، أشار إلى عدة مجالات يأمل في التعاون فيها مع الإدارة الجديدة. وأوضح في بيان "في معركتنا ضد كوفيد-19 وعبر التغير المناخي والدفاع والأمن وفي تعزيز الديموقراطية والدفاع عنها، أهدافنا واحدة وستعمل دولنا يدا بيد لتحقيقها".

كما دعا الزعيم السوفياتي السابق ميخائيل غورباتشيوف روسيا والولايات المتحدة إلى إصلاح العلاقات المتوترة بينهما. وقال في مقابلة مع وكالة تاس الرسمية "الوضع الحالي للعلاقات بين روسيا والولايات المتحدة يثير قلقا كبيرا". وأضاف "لكن هذا يعني أيضا أنه يجب القيام بشيء حيال ذلك من أجل إعادة العلاقات الى طبيعتها". وقال "لا يمكننا عزل أنفسنا عن بعضنا البعض".

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، DW)

  • Joe Biden and Anthony Blinken

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    وزير الخارجية: أنتوني بلينكن

    كان أنتوني بلينكين أحد المقربين من الرئيس المنتخب جو بايدن لفترة طويلة. وقد عمل في إدارة رئيسين ديمقراطيين، بالإضافة إلى عمله كمساعد رئيسي في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. كما شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي ونائب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، عندما كان بايدن نائباً للرئيس.

  • Former Secretary of State John Kerry

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    مبعوث شؤون التقلب المناخي: جون كيري

    اختار بايدن وزير الخارجية الأسبق جون كيري في منصب جديد يركز على التقلبات المناخية، ليكون أول مبعوث لشؤون التغير المناخي في تاريخ أمريكا. شغل كيري منصب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس منذ عام 1983 حتى 2013، قبل أن يتولى منصب وزير الخارجية في إدارة أوباما الثانية. كما وقع كيري اتفاقية باريس للمناخ عن الولايات المتحدة في عام 2015، لينسحب منها الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بعد ذلك بعامين.

  • Linda Thomas-Greenfield, Job Biden's nominee to become the US ambassador to the UN

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة: ليندا توماس غرينفيلد

    عملت ليندا توماس غرينفيلد مساعدة لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا في عهد الرئيس أوباما منذ عام 2013 حتى عام 2017، وقادت السياسة الأمريكية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء خلال مراحل عصيبة، مثل تفشي فيروس إيبولا. يخطط بايدن لإعادة منصب سفير الأمم المتحدة كحقيبة وزارية في حكومته.

  • Alejandro Mayorkas, Joe Biden's pick for Secretary of Homeland Security

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    وزير الأمن الداخلي: أليخاندرو مايوركاس

    شغل اليخاندرو مايوركاس منصب رئيس جهاز خدمات المواطنة والهجرة خلال رئاسة أوباما، وقاد عملية تطبيق برامج مثل «العمل المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة»، وهو برنامج سمح لأطفال المهاجرين غير الشرعيين بالحصول على إقامة في البلد. وفي حال تأكيد ترشيحه، سيكون أول مهاجر من أصول أمريكية جنوبية يتولى هذا المنصب.

  • Jake Sullivan standing next to Hillary Clinton in 2009

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    مستشار الأمن القومي: جيك ساليفان

    عمل ساليفان مستشاراً للأمن القومي في الفترة بين عامي 2013 و2014 أثناء تولي بايدن منصب نائب الرئيس. كما شغل منصب نائب هيلاري كلينتون عندما كانت وزيرة الخارجية. ثم شغل فيما بعد منصب كبير مستشاريها للسياسة الخارجية خلال حملتها الرئاسية غير الناجحة في عام 2016.

  • Avril Haines, Joe Biden's pick for Director of National Intelligence

    بالصور: أبرز المسؤولين الذين اختارهم جو بايدن في إدارته

    أول امرأة تدير الاستخبارات القومية: أفريل هاينز

    كانت هاينز أول امرأة تشغل منصب نائبة مدير وكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) في الفترة ما بين 2013 و2015. كما شغلت منصب نائب مستشار الأمن القومي بعد انتقال أنتوني بلينكن إلى وزارة الخارجية عام 2015. وفي حال تأكيد ترشيحها، ستكون هاينز السيدة الأولى التي تترأس مجتمع أجهزة الاستخبارات الأمريكية. إعداد ديفيس فان أوبدورب/ و.ع


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