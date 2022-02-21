شتاينماير يدعو إلى "شراكة أقوى ومثمرة" بين أوروبا وأفريقيا

عقب إجراء محادث مع الرئيس السنغالي ماكي سال في داكار ، قال الرئيس الألماني أكد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الاثنين (21 فبراير/شباط 2022) أنه " رغم كل الاختلافات الموجودة، لابد أن نتوصل إلى طريق نحو شراكة أقوى ومثمرة".

وأشاد شتاينماير بالسنغال كديمقراطية راسخة ومرساة للاستقرار في المنطقة بأسرها، تلعب "دورا محوريا فعليا"، مشيرا إلى أنه أراد بزيارته هذه أن يعطي "دفعة جديدة" للشراكة الوثيقة المستمرة على مدار سنوات طويلة بين ألمانيا والسنغال.

وتناول شتاينماير الوضع الأمني الذي أصبح أكثر صعوبة في مالي بعد الانقلاب العسكري هناك، وقال إن هذا الوضع انعكس على المنطقة برمتها ". وأكد شتاينماير لمضيفه أن النقاش في ألمانيا حول استمرار المشاركة الألمانية في المهام العسكرية في مالي يتم إجراؤه "بجدية تتسم بروح المسؤولية". من جانبه، قال سال إنه يتمنى استمرار تواجد الجيش الألماني في مالي.

ورحب شتاينماير بالإنشاء المزمع لمرفق انتاج لقاحات في السنغال بمساعدة شركة بيونتيك الدوائية الألمانية، وقال إنه بذلك سيتحقق لأول مرة "إنتاج لقاحات في أفريقيا لأفريقيا" لافتا إلى أن هذه اللقاحات لا تزال تأتي حتى الآن من الخارج بنسبة 100% تقريبا.

من جانبه أكد سال أن بلاده لا ترغب في مجرد تلقي لقاحات كهدايا بل في القيام بإنتاجها بنفسها منوها إلى أن من غير المقبول أن يقتصر امتلاك اللقاحات على الدول الغنية فقط.

يشار إلى أن أفريقيا لا تنتج سوى 1 % من اللقاحات المستخدمة هذه القارة البالغ عدد سكانها 3,1 مليار نسمة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

مشاهدة الفيديو 02:14 الاتحاد الأوروبي يتعهد بتقديم تكنولوجيا اللقاحات لإفريقيا

وهذه ثاني زيارة رسمية يقوم بها رئيس ألماني لدولة السنغال الواقعة غرب إفريقيا وذلك بعد الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس الألماني الراحل هاينريش لوبكه قبل 60 عاما بالضبط. وتعد الزيارة الحالية مثار اهتمام لأن السنغال تولت للتو الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي الذي يضم كل دول قارة أفريقيا.

وتعد هذه هي أول رحلة خارجية لشتاينماير منذ بدء جائحة كورونا حيث لم يقم الرئيس الألماني بزيارات خارج أوروبا خلال العامين الماضيين باستثناء زيارة لإسرائيل في الصيف الماضي. وكانت آخر زيارة خارجية قام بها شتاينماير قبل اندلاع أزمة كورونا في شباط/فبراير 2020 حيث زار آنذاك كينيا والسودان.

ويعتزم شتاينماير غدا الثلاثاء إلقاء نظرة على المكان الذي ترغب فيه بيونتيك إقامة مرفقها لإنتاج لقاح كورونا. وكانت بيونتيك عرضت قبل أيام قليلة مرفق إنتاج من مرفقين جاهزين يتكون كل واحد منهما من وحدتين، ومن المنتظر أن يتم إقامة هذا المرفق مستقبلا في السنغال ورواندا ومن المحتمل أيضا في جنوب أفريقيا.

ولا يزال الإصدار المؤقت لبراءات اختراع اللقاحات مثار جدل بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي حيث تطالب أفريقيا بهذا لكن أوروبا وألمانيا أيضا ترفضان. ويرى خبراء أن إصدار براءات اختراع يمكن أن ينعش إنتاج اللقاحات في أفريقيا.

ع.ج.م/أ.ح (د ب ا)