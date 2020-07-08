 شتاينماير: يجب على السياسيين العودة إلى ثقافة الاختلاف بدون كراهية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.07.2020

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أخبار

شتاينماير: يجب على السياسيين العودة إلى ثقافة الاختلاف بدون كراهية

أعرب الرئيس الألماني شتاينماير عن اعتقاده بأن ألمانيا نجحت في الرد على جائحة كورونا، نافيا أن يكون صوته انخفض عند تقييد الحقوق الأساسية على نطاق واسع بسبب الجائحة. ودعا للعودة إلى "ثقافة الاختلاف الحكيمة".

صورة من الأرشيف لشتاينماير خلال المقابلة الصيفية مع (ZDF) في عام 2018

الرئيس الألماني ينفي أن صوته انخفض خلال تقييد الحقوق الأساسية بسبب جائحة كورونا، ويدعو للعودة إلى ثقافة الاختلاف الحكيمة.

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير ساسة بلاده إلى عدم تجاوز الحدود في اختلافات الرأي والوصول إلى التحريض. وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (ZDF)، قال شتاينماير اليوم الأحد (12 يوليو/ تموز 2020): "أتمنى بشدة أن نظل متفقين على أن الكراهية والتحريض ليسا من المساجلات السياسية، وأن نجد لدينا الاستعداد للعودة إلى ثقافة الاختلاف التي تتسم بالحكمة".

مختارات

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، المواطنين في بلاده إلى التحلي بالصبر والانضباط والتضامن في أزمة كورونا. وفي كلمة نادرة رفض شتاينماير تشبيه إجراءات مكافحة كورونا بالحرب على عكس ما فعل ماكرون. (11.04.2020)

وأعرب وزير الخارجية الألماني الأسبق عن اعتقاده بأن ألمانيا نجحت في الرد على جائحة كورونا من خلال أموال مساعدة العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم ومن خلال القروض والمساعدات المرحلية للشركات. وقال شتاينماير إن المعاناة من القيود الناجمة عن الجائحة لم تكن بنفس الدرجة بالنسبة للجميع، منوها أن الأزمة عززت التفاوتات القائمة، "وهذا ما أدى إلى جزء من عدم الرضا، الذي لا نراه اليوم من الأغلبية، لكننا نشهده بشكل واضح في الشوارع".

ورأى شتاينماير أن تداعيات القيود الصارمة أدخلت الآباء العاملين والأمهات المعيلات على نحو خاص للغاية في " أصعب المواقف"، وشدد على أهمية عدم تراجع التقدير الكبير الذي حظي به في بداية الأزمة موظفات الخزينة وكل الآخرين الذين حافظوا على استمرار عمل المحلات، وطالب بالتعبير عن هذا التقدير الكبير خلال الدفع.

وفي رده على سؤال حول السبب وراء انخفاض صوته في بعض الأحيان خلال أزمة كورونا، على سبيل المثال عند تطبيق إجراءات رقابة عند الحدود وتقييد الحقوق الأساسية على نطاق واسع، قال شتاينماير: "أعتقد أن صوتي لم يكن منخفضا على الإطلاق"، مشيرا إلى أن هذا كان سيعني أن له وجهة نظر تختلف مبدئيا عن وجهة نظر المسؤولين السياسيين الذين اضطروا إلى اتخاذ قرارتهم تحت ظروف غامضة، وقال إن الأمر لم يكن كذلك.

وفيما يتعلق بفرض إجراءات رقابة على الحدود، قال شتاينماير إن الانزعاج في الخارج الأوروبي حيال الوقف المؤقت لصادرات بعض البضائع، كان أكبر منه حيال فرض الرقابة على الحدود، وقال إنه أسهم في العديد من الاتصالات الهاتفية مع ساسة أوروبيين في معالجة هذا الأمر.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)

  • Viola von Cramon, Bundestagskandidatin für B90/Die Grünen, fährt in Osterode E-Bike (Foto: DW/R. Oberhammer)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    الحفاظ على البيئة..أكثر من مجرد شعار!

    حزب الخضر مرتبط بالبيئة والتقنيات الصديقة لها، ولهذا استقلت مرشحة الحزب في مدينة أوستِرودِه الصغيرة بوسط ألمانيا، دراجة كهربية صديقة للبيئة، لتنتقل بها إلى أحد المؤتمرات الانتخابية بالمدينة التي لا يتجاوز عدد سكانها 24 ألف نسمة.

  • Ein Boules-Spieler bückt sich nach einer Kugel während einer Wahlkampf-Aktion von B90/Die Grünen in Osterode (Foto: DW/R. Oberhammer)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    طعام صحي وألعاب جماعية

    وخلال نفس الحملة الانتخابية التي تهدف لتجميع الأصوات لصالح الخضر، تم تقديم المنتجات الطبيعية للزوار والتي تنوعت بين جعة طبيعية خالية من الكحول، وعصائر ومخبوزات طبيعية (خالية من المواد الصناعية)، بالإضافة إلى تنظيم لعبة جماعية تقليدية بالكرات الصغيرة.

  • Menschen, die an Bierbänken sitzen, während einer Wahlkampfveranstaltung der Partei Die Linke (Foto: DW/P. Böll)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    هدايا ومعلومات حتى لغير الناخبين

    تحتاج الأحزاب لأفكار جديدة في حملاتها الانتخابية في الأحياء التي تقطنها أغلبية مهاجرة، وهنا في قلب حي كورفايلر بمدينة كولونيا، حاول حزب "اليسار" نشر برنامجه وأفكاره من خلال ألعاب وهدايا للصغار وحفلات شواء وتقديم المعلومات عن الحزب للمتواجدين في الاحتفال، بالرغم من أن معظمهم لا يحق له التصويت لعدم امتلاكه جوازَ سفرٍ ألمانياً.

  • Güldane Tokyürek, Bundestagskandidatin für Die Linke, im Gespräch mit einem Bürger (Foto: DW/P. Böll)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    الإنصات والحديث المباشر مع الناخب

    مرشحة حزب اليسار في حي كورفايلر، هي السياسية غولدانه توكيورِك، والتي فتحت لها أصولها التركية بعض الأبواب لدى الناخبين. وحرصت مرشحة "اليسار"، على نقل فكرة معينة لأصحاب الأصول المهاجرة، وهي أنهم جزء من ألمانيا.

  • Bürger vor einem Informationsplakat der Partei Die Linke in Köln (Foto: DW/P. Böll)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    أفكارومناقشات

    اعتمد حزب "اليسار" في هذه الفعالية الانتخابية في كولونيا، على وضع أفكاره على لوحة أمام المارة، كانت السبب في مناقشات واسعة بين مؤيد ورافض لهذه الفكرة أو تلك.

  • CSU-Veranstaltung von Emmi Zeulner im Vereinsheim in Ludwigschorgast mit CDU-Gastredner Wolfgang Bosbach (Foto: DW/P. Böll)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    نقاشات متواصلة مع الناخبين

    تغيرت الأجواء الهادئة التي يعرفها سكان قرية لودفيغشورغاست القريبة من مدينة كولمباخ بولاية بافاريا، والسبب هو المؤتمر الانتخابي لمرشحة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري إيمي تسويلنر بصحبة السياسي المخضرم فولفغانغ بوسباخ من الحزب المسيحي الديمقراطي. جذب المؤتمر الانتخابي، الناخبين من المدن والبلدات المجاورة ليس للاستماع فحسب، بل لمناقشة السياسيين أيضا.

  • Im Vordergrund Emmi Zeulner, dahinter ein diskutierender Zuschauer mit Mikrofon in der Hand (Foto: DW/P. Böll)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    قضايا ساخنة تغلب على الأجواء الاحتفالية

    لم تتركز الأجواء في هذا المؤتمر الانتخابي على شرب الجعة، كما هي العادة في المؤتمرات الانتخابية في بافاريا، بل إن النقاشات كانت ساخنة ومتعلقة بالكثير من القضايا الراهنة على الساحة الألمانية، ومن بينها النقاش حول مسألة وضع حد أقصى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا سنويا.

  • Ein älterer Mann sitzt im Publikum und beobachtet die CSU-Wahlveranstaltung von Emmi Zeulner in Ludwigschogast (Foto: DW/P. Böll)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    عندما يفشل السياسي في إقناع الناخب

    لا يقتصر الحضور في المؤتمرات الانتخابية لحزب ما، على أنصار هذا الحزب، بل إن هذه المؤتمرات أحيانا تجتذب رافضي برنامج الحزب نفسه، كما هو الحال مع هذا الرجل الذي أعرب عن تشككه في ما جاء خلال مؤتمر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. وأعرب بعض الحضور خلال المؤتمر صراحة عن نيتهم التصويت لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي المناوئ للمهاجرين.

  • Martin Schulz (SPD) geht vor einem Auto lang, vor einem TV-Auftritt in Lübeck (Foto: DW/R. Oberhammer)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    السيلفي والكلمات الحماسية قبل الوقوف أمام الكاميرا

    رجال الأمن يحيطون بمارتين شولتس -منافس المستشارة أنغيلا ميركل على كرسي المستشارية- قبيل دخوله الاستديو للقاء تليفزيوني. وفي هذه اللحظات لم ينس شولتس أنه في خضم حملة انتخابية، إذ حرص على التقاط "السيلفي" مع أنصاره وأدلى ببعض التصريحات الحماسية قبل أن يواجه الكاميرا للمرة الأخيرة قبل الانتخابات.

  • Mitglieder von Die PARTEI in Frankfurt/Oder vor einem Lokal (Foto: DW/R. Oberhammer)

    نوادر الانتخابات.. هكذا يجذب السياسيون الألمان أصوات الناخبين

    حملة انتخابية في مقهى للشيشة

    التقى أنصار حزب "الحزب" الساخر، في مؤتمر انتخابي بمدينة فرانكفورت على نهر الأودَر بشرق ألمانيا. واختار أنصار الحزب أحد مقاهي الشيشة كنقطة تجمع لهم، كما حرصوا على الظهور بملابس رسمية تضفي طابعا جديا على تجمع الحزب الساخر. إعداد: زيلكِه فونش/ ابتسام فوزي


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