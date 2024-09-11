شتاينماير والسيسي يبحثان حرب غزة وسد النهضة

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأوضاع في غزة وآخر تطورات الخلاف المصري الإثيوبي حول سد النهضة. وتعد زيارة شتاينماير هي الأولى التي يقوم بها رئيس ألماني للقاهرة منذ 24 عاما.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه بحث اليوم الأربعاء (11 سبتمبر/ أيلول 2024) مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير الأوضاع في قطاع غزة وأهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إيجاد آلية لإدخال المزيد من المساعدات للقطاع.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة أنه من المهم أن تقوم أوروبا بدور كبير خلال هذه المرحلة المهمة لتشكيل قوة دفع إضافية "حتى نستطيع أن نصل إلى اتفاق يحقق الاستقرار ويخفف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأشار السيسي إلى أنه علاوة على مقتل أكثر من 40 ألفا أغلبهم من الأطفال والنساء وإصابة نحو 100 ألف فإن الجوع يستخدم كسلاح ضد الفلسطينيين في القطاع.

وقال الرئيس المصري إنه تطرق في لقائه مع نظيره الألماني إلى الملفات الثنائية المشتركة وقضايا إقليمية أخرى منها الأوضاع في السودان وليبيا إضافة إلى "ملف مياه النيل، وتحديدا سد النهضة، والتفاوض مع إثيوبيا فيما يخص الوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد".

وأضاف "أكثر من 10 سنوات ونحن نحاول التوصل إلى اتفاق، طبقا للمعايير والقوانين الدولية للأنهار العابرة للحدود" مشيرا إلى أن مصر ليس لديها مصدر آخر للمياه العذبة بخلاف النيل. وتعد زيارة شتاينماير هي الأولى التي يقوم بها رئيس ألماني للقاهرة منذ 24 عاما.

ع.ش/ ح.ز (رويترز)