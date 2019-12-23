 شتاينماير: من مسؤولية الألمان التصدي لمعاداة السامية | أخبار | DW | 22.01.2020

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أخبار

شتاينماير: من مسؤولية الألمان التصدي لمعاداة السامية

بعد وصوله إلى القدس للمشاركة في الذكرى الـ75 لتحرير معسكر أوشفتيس النازي، التقى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مجموعة من الناجين من المحرقة مؤكدا على ضرورة بذل جهود أكبر لمكافحة معاداة السامية.

فرانك-فالتر شتاينماير في القدس

الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير في لقائه إحدى الناجيات من الهولوكوست

بعد لقائه لمجموعة من الناجين من الهولوكوست في القدس، أعرب الرئيس الألماني فرانك - فالتر شتاينماير عن اعتقاده بأن مسؤولية الألمان حيال قتل النازيين لملايين اليهود، تلزمهم بالعمل على التصدي لمكافحة معاداة السامية اليوم.

ويقوم الرئيس الألماني حاليا رفقة زوجته إيلكه بودنبندر بزيارة إلى إسرائيل تستغرق يومين، حيث سيحضر غدا الخميس (23 يناير/كانون الثاني 2020) مع نحو 50 ممثلا لدول أخرى من جميع أنحاء العالم ندوة دولية كبرى ينظمها مركز ياد فاشيم لإحياء ذكرى الهولوكوست.

وقال شتاينماير إن هؤلاء الأشخاص (أي الناجين من المحرقة) "لم يذكروه فقط بمصائرهم، بل نبهوا كذلك إلى أن ندرك مسؤوليتنا اليوم في التصدي لمعاداة السامية".

والتقى شتاينماير بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وأجرى معه محادثات أولية. وصرّح شتاينماير بعد اللقاء: "أنا ممتن جداً لنظيري وصديقي الرئيس الإسرائيلي ريفيلين للدعوة ولإتاحة الفرصة للمحادثات". وأضاف الرئيس الألماني: "أنا ممتن في المقام الأول أيضاً لأن أكون أول رئيس ألماني يتحدث في ياد فاشيم في المنتدى العالمي عن الهولوكوست والمشاركة مع الآخرين في تذكر ما حدث".

وكتب شتاينماير في سجل الزائرين: "بالامتنان والتواضع أمد يدي إلى اليد التي امتدت لي ولبلادي بالدعوة إلى المنتدى العالمي للهولوكوست كعلامة على المصالحة".

وتأتي الذكرى السنوية الـ75 لتحرير معسكر أوشفتيس النازي في بولندا والتي كانت مستعمرة نازية أثناء الحرب العالمية الثانية، يوم الاثنين الموافق لـ27 من يناير/كانون الثاني 2020.

وشهدت ألمانيا حوادث معادية للسامية في السنوات الأخيرة، من أبرزها مؤخرا هجوم على معبد يهودي ومطعم شرقي في مدينة هاله شرقي ألمانيا، أسفر عن مقتل شخصين.

  • Roonstrasse Synagogue in Cologne, Germany (picture-alliance/Arco Images/Joko)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    كولونيا، 1959: الصليب المعقوف وخطاب الكراهية

    في أيلول/سبتمبر 1959، قام رجلان من الحزب النازي الألماني، برسم الصليب المعقوف وكتابة شعار "الألمان يطالبون بخروج اليهود"، على جدران الكنيس في كولونيا. انتشر بعد ذلك عبر ألمانيا رسومات وشعارات جدارية ضد السامية، تمكنت الشرطة من اعتقال الجناة، وقام البرلمان بتمرير قانون ضد "تحريض الناس"، والذي لازال حبراً على ورق.

  • Synagogue in Lübeck, Germany (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    لوبيك 1994: أول حريق متعمد على معبد منذ عقود

    أصيب العالم بالصدمة بعد إحراق كنيس يهودي شمال لوبيك في آذار/مارس 1994، في هجوم يعتبر الأول من نوعه منذ عقود. تم في النهاية إدانة أربعة أشخاص من اليمين المتطرف. في اليوم التالي للحريق، تجمع 4000 شخص في الشارع، حاملين شعارات "لوبيك تحبس أنفاسها"، ولكن في العام 1995 تعرض ذات الكنيس إلى هجوم آخر.

  • Alte Synagoge in Essen, Germany (picture-alliance/B. Boensch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    إيسن 2000: إلقاء حجارة داخل كنيس قديم

    قام أكثر من 100 فلسطيني من لبنان، بإلقاء الحجارة على كنيس قديم في إيسن بغرب ألمانيا في تشرين الأول/أكتوبر 2000. جاء الحادث بعد مظاهرة ضد "العنف في الشرق الأوسط". أصيب خلال الهجوم شرطي ألماني، فيما نفى نائب رئيس الوفد العام لفلسطين في ألمانيا(الممثلية الفلسطينية) محمود علاء الدين تورطه.

  • Neue Düsseldorfer Synagoge in Düsseldorf, Germany (picture-alliance/dpa/R. Weihrauch)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    دوسلدورف 2000: حريق متعمد وحجارة

    قام شاب فلسطيني، 19 عاماً، وآخر مغربي، 20 عاماً، بتخريب كنيس يهودي جديد في دوسلدورف باستخدام الحجارة ومواد حارقة في تشرين الأول/أكتوبر 2000، "انتقاماً" من اليهود وإسرائيل. وصرح المستشار الألماني، آنذاك، جيرهارد شرودير :"يجب أن يثور الناس ضد معاداة السامية". وعلى إثر الحادث قامت السلطات الفيدرالية وعدة مؤسسات غير ربحية بإطلاق حملات ضد التطرف.

  • Neue Synagoge in Mainz, Germany (picture-alliance/akg/Bildarchiv Steffens)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    ماينز 2010: هجوم بقنبلة مولوتوف بعد وقت قصير من افتتاح كنيس

    بعد وقت قصير من افتتاح كنيس في ماينز، قام متطرفون بإحراق الكنيس الجديد في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2010. المبنى المدهش، من تصميم المعماري مانويل هيرز، أنشئ فوق كنيس قديم تم إحراقه على يد النازيين عام 1938. 

  • Wuppertal synagogue in Germany (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    فوبرتال 2014: مواد حارقة

    في يوليو 2014، ألقى ثلاثة شبان فلسطينيين مواد حارقة بالقرب من الباب الأمامي لكنيس في فوبرتال. إلا أن المحكمة أقرت بعدم وجود "دليل قاطع" على معاداة السامية. أثار القرار الجدل بشكل واسع، وتسبب بموجة غضب وسط الجالية اليهودية في ألمانيا ووسائل الإعلام الأجنبية. وعليه أعلن رئيس الجالية اليهودية فوبرتال أن الحكم "دعوة لمزيد من الجرائم".

  • Neue Synagoge in Berlin, Germany (picture-alliance/dpa/Avers)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    برلين 2019: مهاجم وسكين

    تسلق رجل وفي حوزته سكينًا حاجزًا يقع في المعبد اليهودي الجديد في برلين مساء يوم السبت 4 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وذلك خلال الفترة المقدسة بين عطلتي "رأس السنة" ويوم كيبور. استطاع رجال الأمن السيطرة على المهاجم، الذي ظلت دوافعه غير واضحة. وقامت الشرطة لاحقاً بإطلاق سراحه، وهو قرار وصفه زعماء يهود بأنه "فشل" في تحقيق العدالة.

  • Synagogue in Halle, Germany (Imago Images/S. Schellhorn)

    في صور.. الهجمات على الكنس اليهودية في ألمانيا

    هاله 2019: إطلاق نار في يوم الغفران

    تجمع حوالي 80 شخصًا في الكنيس بعد ظهر الأربعاء للمشاركة في مراسم يوم الغفران، والذي يعتبر أقدس يوم في التقويم اليهودي. وبحسب ما ورد، حاول المهاجم المزعوم إطلاق النار على المعبد، ولكن لم يتمكن من المرور عبر باب الأمان. قتل اثنين من المارة وأصيب آخرين بإطلاق النار. وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الفاعل، ليثبت لاحقاً أن لديه سجلا من الخطاب اليميني المتطرف ومعاداة السامية وكراهية النساء.


إ. ع/أ.ح (د ب أ)

 

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