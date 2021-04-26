شتاينماير "ممتن" للمسلمين على احترام قواعد مواجهة كورونا

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن شكره للمسلمين في ألمانيا على التزامهم بقواعد كورونا خلال شهر رمضان. وقال شتاينماير اليوم الثلاثاء (27 أبريل/ نيسان 2021)، في مكتبه في بون "فيلا هامرشميت": "نحن ممتنون لأن المسلمين يلتزمون بقواعد النظافة المعمول بها".

وخلال مقابلته مع ممثلين عن الخدمات الاجتماعية للنساء المسلمات، أشار شتاينماير إلى أن الالتزام بشهر الصيام في ظل ظروف كورونا يشكل تحديا خاصا، وذلك إلى جانب عدم إمكانية الاحتفاء في مجموعات كبيرة كالمعتاد هذا العام أيضا بالحدث المجتمعي الرائع الذي يتطلع إليها المرء عادة، والمتمثل في عيد الفطر، وقال: "ستفتقدون ذلك... بقلب حزين أقول إنني لا بد أن أطلب مراعاة خيبة الأمل والتخلي حتى في شهر الصوم".

ووجه شتاينماير أيضا شكره للطوائف الدينية الأخرى، التي تضطر جميعا أيضا إلى التعامل مع القيود بطريقتها الخاصة.

وفي حوار مع المتحدثة عن جميعة النساء المسلمات، أوضحت أيتان كليكارسلان عن المشاكل التي تواجه الأمهات خلال جائحة كورونا خاصة مشاكل على غرار دعم الأطفال في "دراستهم الرقمية" بعد أن أغلقت المدارس بسبب الجائحة. كما تطرقت المتحدثة عن مشكلة السكن الضيقة الحجم التي يلجأ إليها الأجانب عادة بسبب تكاليفها المقبولة، غير أنها شكلت تحدّيا إضافيا في زمن الجائحة.

و.ب/ ع.ج.م(د ب أ، أ ب د)