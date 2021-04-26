شتاينماير "ممتن" للمسلمين على احترام قواعد مواجهة كورونا

أعرب الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن شكره للمسلمين في ألمانيا على التزامهم بقواعد كورونا خلال شهر رمضان. وقال شتاينماير اليوم الثلاثاء (27 أبريل/ نيسان 2021)، في مكتبه في بون "فيلا هامرشميت": "نحن ممتنون لأن المسلمين يلتزمون بقواعد النظافة المعمول بها".
وخلال مقابلته مع ممثلين عن الخدمات الاجتماعية للنساء المسلمات، أشار شتاينماير إلى أن الالتزام بشهر الصيام في ظل ظروف كورونا يشكل تحديا خاصا، وذلك إلى جانب عدم إمكانية الاحتفاء في مجموعات كبيرة كالمعتاد هذا العام أيضا بالحدث المجتمعي الرائع الذي يتطلع إليها المرء عادة، والمتمثل في عيد الفطر، وقال: "ستفتقدون ذلك... بقلب حزين أقول إنني لا بد أن أطلب مراعاة خيبة الأمل والتخلي حتى في شهر الصوم".
ووجه شتاينماير أيضا شكره للطوائف الدينية الأخرى، التي تضطر جميعا أيضا إلى التعامل مع القيود بطريقتها الخاصة.
وفي حوار مع المتحدثة عن جميعة النساء المسلمات، أوضحت أيتان كليكارسلان عن المشاكل التي تواجه الأمهات خلال جائحة كورونا خاصة مشاكل على غرار دعم الأطفال في "دراستهم الرقمية" بعد أن أغلقت المدارس بسبب الجائحة. كما تطرقت المتحدثة عن مشكلة السكن الضيقة الحجم التي يلجأ إليها الأجانب عادة بسبب تكاليفها المقبولة، غير أنها شكلت تحدّيا إضافيا في زمن الجائحة.
و.ب/ ع.ج.م(د ب أ، أ ب د)
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كيف يبدو شهر رمضان حول العالم في زمن كورونا؟
شعائر دينية رغم الإغلاق
ألمانيا- لازالت ألمانيا تواجه إغلاقاً مستمراً بسبب ارتفاع حالات فيروس كورونا، ومع ذلك استطاع المسلمون في مدينة كولونيا ممارسة شعائرهم الدينية ضمن الالتزام بقواعد الإغلاق، وذلك في مسجد المدينة المركزي؛ الشهير بتصميمه، وأحد أكبر المساجد في أوروبا.
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كيف يبدو شهر رمضان حول العالم في زمن كورونا؟
رمضان على ضفاف النيل
مصر- صيف حار وصيام طويل وفيروس كورونا.. مزيج ليس بالمثالي للصائمين، ولكن هؤلاء الفتية وجدوا حلاً للهروب من تعب الصيام الصيفي من خلال السباحة في نهر النيل بالقرب من العاصمة، والاستمتاع بالمياه الباردة والمنعشة. يا لها من طريقة مميزة للحفاظ على اللياقة أيضاً خلال شهر رمضان!
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كيف يبدو شهر رمضان حول العالم في زمن كورونا؟
أسماك على مائدة الإفطار
بنغلادش- تمكن هؤلاء الصيادين من اصطياد سمك ”هيلسا“ الوطني للمرة الأولى هذا العام، ولكنهم ليسوا سعداء بالأمر، فسوق السمك يمر بانهيار حاد بسبب إجراءات الإغلاق. ورغم أنه من المعتاد أن تزيد أسعار السمك خلال شهر رمضان، إلا أن الحال اختلف في هذا العام، إذ انخفض الطلب عليه، وقل سعره.
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كيف يبدو شهر رمضان حول العالم في زمن كورونا؟
حساء مجاني
غزة- رمضان؛ هو شهر العطاء، وفي حي الشجاعية قرر مواطن توزيع الحساء المجاني على العائلات الفقيرة، هذه العادة تنتشر خلال الشهر الفضيل كل عام، إذ يجتمع مواطنون مقتدرون في غزة ويوزعون الطعام على من يحتاجه. وهذا العام لم يختلف الأمر، خاصة مع ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا.
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كيف يبدو شهر رمضان حول العالم في زمن كورونا؟
خبز تقليدي.. لا إفطار من دونه
باكستان- طازج وساخن؛ الجميع يحب الخبز، ولكن في باكستان فإن الخبز التقليدي ملك المائدة بامتياز، إذ يزدحم الصائمون لدى الخباز ويشترونه قبيل الإفطار بوقت قصير. ولكن هذا العام قد يكون الأمر مختلفاً إذ تمر البلاد بموجة جديدة من فيروس كورونا، توعد خلالها المسؤولون بوضع إجراءات إغلاق أكثر حدة إن لم يلتزم المواطنون بالقوانين.
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كيف يبدو شهر رمضان حول العالم في زمن كورونا؟
الكحل الرمضاني
اليمن- رغم دخول البلاد في مرحلة جديدة من انتشار فيروس كورونا، ولكن يستمر سكان العاصمة صنعاء بممارسة تقاليدهم في شهر رمضان، إذ يعكف الرجال والفتية على تكحيل العين عقب صلاة العصر باعتبارها سنة نبوية، إلى جانب اعتقادهم بأن للكحل قدرات شفائية.
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كيف يبدو شهر رمضان حول العالم في زمن كورونا؟
زلابية رمضان
الجزائر- حلوة جداً ومقرمشة.. الزلابية الجزائرية هي الحلوى الأكثر شعبية في البلاد خلال شهر رمضان، ويتم تناولها عادة بعد الإفطار. تشهد الجزائر الآن استقراراً في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مما ساعد المواطنين على التجول بحرية في سوق المواد الغذائية. (إعداد: مرام سالم)