شتاينماير يهنئ المسلمين بنهاية رمضان وقدوم عيد الفطر

هنأ الرئيس الألماني -فرانك فالتر شتاينماير- المسلمين في ألمانيا بعيد الفطر معتبرا العيد جزءا من "الحياة الدينية" في بلاده، ورأى أن دعوة المسلمين بألمانيا للآخرين للاحتفال به معهم دلالة على "التسامح والاستعداد للتعايش".

أعلن الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير عن تمنياته للمسلمين في بلاده بعيد فطر سعيد بعد شهر رمضان. وجاء في رسالة تهنئة بعث بها الرئيس الألماني اليوم الثلاثاء (التاسع من أبريل / نيسان 2024): "رمضان وعيد الفطر جزء من الحياة الدينية المتنوعة في ألمانيا. إن قيام الجاليات المسلمة في جميع أنحاء البلاد اليوم بدعوة إخوتها في الإنسانية من الأديان الأخرى للاحتفال معها بنهاية شهر الصيام هو إشارة مهمة للتسامح والاحترام والاستعداد للتعايش والتبادل".

تجدر الإشارة إلى أن سلطات مدينة فرانكفورت -العاصمة المالية لألمانيا- كانت قد سمحت هذا العام 2024 -في سابقة هي الأولى من نوعها في كل أنحاء ألمانيا- بتعليق إضاءة خاصة احتفالا بقدوم شهر رمضان حيث تم تركيب أهِلَّة ونجوم وكتابة عبارة "رمضان كريم" بالفعل في القسم المعروف باسم "فريسغاس" من شارع غروسه بوكنهايمر، ويُعْرف هذا القسم بوجود عدد من المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.

وكان مجلس المدينة (البرلمان المحلي) قرر في العام الماضي 2023 تعليق الإضاءة بعد أن تقدمت كتل ائتلاف الحكومة البلدية في فرانكفورت (حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب فولت دويتشلاند) بطلب بهذا الخصوص، وبررت هذا الكتل طلبها بأن فرانكفورت يعيش فيها ما يتراوح بين 100 ألف و150 ألف مسلم يشكلون ما يقارب 15 بالمائة من إجمالي سكان المدينة.

ع.ج/ ع.م (د ب أ)