شتاينماير: ألمانيا وصلت لقدرتها القصوى في إيواء اللاجئين

في تصريحات للرئيس الألماني لصحيفة "كوريير ديلا سيرا" الإيطالية قبيل قيامه بزيارة لجزيرة صقلية الإيطالية. قال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إن ألمانيا تلقت في النصف الأول من العام الحالي أكثر من ثلث كل طلبات اللجوء داخل الاتحاد الأوروبي كما أن أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا يعيشون في ألمانيا "لهذا فإن ألمانيا وصلت مثل إيطاليا أيضا إلى الحد الأقصى للتحمل".

وأضاف شتاينماير أن ألمانيا وإيطاليا تتحملان أعباء كبيرة " ولهذا السبب فأنا آخذ الأمر على محمل الجد عندما أسمع صرخات استغاثة عالية من إيطاليا وكذلك أيضا من مدن ألمانية". يذكر أن ألمانياتوقفت حاليا عن إيواء المزيد من المهاجرين من إيطاليا عبر آلية التضامن الطوعية وذلك لأن إيطاليا ترفض استرداد لاجئين بموجب ما يعرف بإجراء دبلن.

ودعا شتاينماير إلى بذل جهود مشتركة وقال "علينا جميعا أن نبذل الجهود حتى تظل الأعباء محتملة وحتى تعاود أعداد الوافدين الانخفاض مرة أخرى" مشيرا إلى ضرورة توزيع الأعباء في أوروبا وتعزيز السيطرة والمراقبة على الحدود الأوروبية الخارجية.

ح.ز/ ا.ف ( د.ب.أ)