شتائم وكلمات نابية..الكاميرا تفضح دي ماريا!

فوق المستطيل الأخضر، يعد نجم باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا من بين اللاعبين، الذين يتحلون نوعاً ما بالهدوء في التعامل مع ضغوطات كرة القدم، لاسيما تصرفات بعض الخصوم والجماهير، التي تخرج أحيانا عن الحدود.

لكن، يبدو أن النجم الأرجنتني، كان يُعاني من ضغط رهيب أثناء مباراة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند، برسم إياب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها الفريق الفرنسي بثنائية نظيفة، ليحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

فقد كشفت صور التقطتها الكاميرا عن احتفال دي ماريا بطريقة مستفزة للغاية، بعدما تلقت شباك بوروسيا دورتموند الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول للمباراة، التي أقيمت بدون جماهير بسبب فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أنخيل دي ماريا، طالب من لاعبي باريس سان جيرمان إذلال فريق بوروسيا دورتموند الألماني. وأضافت أن النجم الأرجنتيني خاطب لاعبي فريق العاصمة الفرنسية قائلاً "علينا تسجيل ستة أو سبعة أهداف"، وأضاف: "سنقوم بإذلال أبناء الـ(كلمة نابية)".

الجدير ذكره أن بعض نجوم باريس سان جيرمان، سخروا من هداف بوروسيا دورتموند إييرليغ هالاند. فقد نشرت وسائل إعلام مختلفة صورة لنجوم باريس سان جيرمان، وهم يقلدون طريقة احتفال إييرلينغ هالاند، ما فهم منه أنها سخرية من المهاجم النرويجي الشاب.