شبيهة بـ"حرب النجوم".. الدراجة الطائرة تظهر في العالم الحقيقي!

عُرضت دراجة طائرة يخطط المصنعون اليابانيون لإطلاقها في الولايات المتحدة الأمريكية العام المقبل لأول مرة في معرض ديترويت للسيارات يوم أمس الخميس، 15 سبتمبر/ أيلول 2022، وأعادت إلى أذهان البعض المركبات الطائرة السريعة التي اشتهرت في سلسلة أفلام (ستار وورز) "حرب النجوم".

الدراجة "إكس توريزمو" الطائرة تصنعها شركة "إيروينز" تكنولوجيز اليابانية ويمكنها الطيران لمدة 40 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة. وقال ثاد سوت، الرئيس المشارك لمعرض السيارات بعد إجراء اختبار قيادة، أو ربما اختبار تحليق "أشعر حقا وكأن عمري 15عاما وقد خرجت توا من"حرب النجوم"‬ وركبت دراجتهم". وأضاف "أعني، إنه شيء رائع! بالطبع هناك القليل من التخوف. لكني كنت متحمسا للغاية. انتابتني قشعريرة وشعرت وكأنني طفل صغير".

والدراجة الطائرة معروضة للبيع بالفعل في اليابان، وقال شوهي كوماتسو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيروينز، إن هناك خطط لبيع نسخة أصغر في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2023. ويبلغ سعر الدراجة 777 ألف دولار، على الرغم من أن كوماتسو قال إن الشركة تأمل في خفض التكلفة إلى 50 ألفا لنموذج كهربائي أصغر بحلول عام 2025.

في وقت سابق من الشهر الحالي، قالت شركة "إيروينز" إنها تتطلع إلى الإدراج على المؤشر "ناسداك" عبر الاندماج مع شركة استحواذ خاصة تبلغ قيمتها 600 مليون دولار.

رويترز/ إ.م