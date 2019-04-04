 شبيغل: تركيا كانت البلد المثالي لعبور الإرهابيين إلى ″داعش″ | أخبار | DW | 04.04.2019

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أخبار

شبيغل: تركيا كانت البلد المثالي لعبور الإرهابيين إلى "داعش"

طالما اتهمت تركيا بتأمين ممر آمن للجهاديين للاتحاق بتنظيم "داعش" في سوريا. "دير شبيغل" الألمانية اضطلعت على مئات من جوازات السفر حصلت عليها من قوات سوريا الديمقراطية عليها أختام تركية.

Syrien IS Terroristen (picture-alliance/AP Photo)

من المعلوم أن عشرات آلاف الأشخاص من نحو مائة دولة، وخصوصا من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، قدموا في عام 2013 للانضمام إلى ما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق. ومن خلال تتبع أقوال وطريق سير من انضموا إلى التنظيم، اتضح أنهم كانوا يسلكون نفس الطريق تقريبا للوصول إلى داعش: تركيا.

أما الجديد فهو أن فريقا من مجلة "دير شبيغل"، كبرى المجلات السياسة في ألمانيا وأوروبا، قام بعملية بحث استقصائية وعثر خلالها على "وثائق رسمية" تثبت أن تركيا كانت "دولة العبور المثالي بالنسبة للمتعصبين إلى التنظيم الإرهابي"، حسبما ذكر اليوم الخميس (الرابع من أبريل/ نيسان 2019) موقع "شبيغل أونلاين"، التابع للمجلة الشهيرة.

وحصل فريق البحث التابع لـ"دير شبيغل" و"شبيغل تي في" على "صندوق بأكمله مملوء بالأدلة الرسمية حول دور تركيا: أكثر من 100 جواز سفر لأتباع الدولة الإسلامية من 21 دولة أسرهم ضباط الميليشيات الكردية في الأشهر الأخيرة. بما في ذلك بعض الألمان وكثيرين من إندونيسيا وروسيا وتونس، ولكن أيضا من دول غير متوقعة مثل ترينيداد وتوباغو وجنوب أفريقيا وسلوفينيا"، يقول الموقع.

"أدلة رسمية بالآلاف"

أما الشيء المشترك بين كل جوازات السفر هذه فهو ختم واحد على الأقل لدخول تركيا "وأحيانا هناك  ختمان بل وثلاثة أختام دخول وهو ما يتوافق أنه في البداية حتى عام 2014، حضر كثير من الجهاديين إلى مملكة الإرهاب وأقاموا لفترة قصيرة فيها، وبعد شهرين أو ثلاثة أشهر غادروا مرة أخرى لتجنيد أشخاص أكثر استعدادًا في بلادهم والعودة مرة أخرى" يوضح شبيغل أونلاين.

مختارات

وقع وزير الدفاع الأمريكي المستقيل على أمر الرئيس ترامب بسحب القوات الأمريكية من سوريا. وأعلن قادة الجيش رغبتهم في ترك أسلحة لقوات سوريا الديمقراطية، لكن هناك خشية من أن تستخدم هذه الأسلحة ضد تركيا، العضو بحلف الناتو. (29.12.2018)

وحدات حماية الشعب الكردية هي الشريك الرئيسي للولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم "داعش" والخصم الرئيسي لتركيا في سوريا. ويقوم مقاتلون أجانب بدعم الميليشيا. تقرير من ناوومي كونراد حول مقاتل مثالي ألماني في طريقه إلى الجبهة. (15.05.2018)

غير أن جوازات السفر ليس بها خاتم خروج من تركيا، ما يعني أنهم لم يغادروا أبداً تركيا رسميا، فهؤلاء إما عبروا الحدود إلى سوريا من مناطق أقل مراقبة أو أنهم ذهب إلى هناك عبر عمليات تهريب.

وخلال عرضه لجوازات السفر على فريق شبيغل بالمركز الثقافي في القاميشلي كرر مصطفى بالي، المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية اتهاماته لحكومة الرئيس أردوغان بمساعدة داعش ويقول "اليوم لدينا الأدلة". ويؤكد بالي "لدينا آلاف الجوازات من هذه العينة".

ويوضح بالي أن بعضا من الأسرى من أتباع داعش كانوا يحملون تلك الجوازات، أما الجزء الأكبر فحصلت عليه قواته من مبان إدارية كانت تابعة لداعش . وتقول شبيغل إن هذا ينطبق مع أقوال أسرى أو هاربين يتبعون داعش، أفادوا أنه بداية من 2015 كان هناك حظر تام للسفر وتمت مصادرة جوازات الصفر وبطاقات الهوية.

لكن بالي يذكر أنه لا يعرف مصير أصحاب هذه الجوازات وأغلبهم من الرجال وعدد قليل من النساء مع الأطفال ويقول وهو يهز كتفيه: "ربما ماتوا وربما أسروا".

غير أن المجلة الشهيرة لم تذكر أنها سألت مسؤولين أتراك للرد على اتهامات مصطفى بالي. 

ص.ش/و. ب 

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  • Syrische Flüchtlinge an der Grenze zur Türkei bei Suruc 22.09.2014

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مختارات

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أعلنت السلطات التركية أن أكثر من 130 ألف كردي سوري عبروا الحدود إلى تركيا هربا من تقدم تنظيم "الدولة الاسلامية" في شمال شرق سوريا. في غضون ذلك، شددت تركيا من إجراءاتها الأمنية على الحدود تحسبا لتدفق المزيد من اللاجئين. (22.09.2014)  

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