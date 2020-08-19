شبه جزيرة القرم

بقيت الجزيرة تابعة لروسيا إلى أن ألحقها الرئيس السوفيتي السابق نيكيتا خروتشوف بأوكرانيا كهدية عام 1954. وفي عام 2014 ضمتها روسيا مجددا عقب الثورة الأوكرانية التي أطاحت بالرئيسس فيكتور يانوكوفيتش وحكومته.
كانت موطناً للتتار الذين تحالفوا مع النازيين فقرر الرئيس السوفييتي ستالين طردهم منها. ثم عادوا اليها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ويشكلون حاليا 12 بالمائة من سكانها.ويريد التتار، وهم مسلمون، أن تظل القرم جزءا من أوكرانيا .
يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء محادثات مع الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو بشأن العلاقات المستقبلة بين الجانبين. وتأتي هذه القمة في وقت تشهد فيه الحكومة الأوكرانية أزمة سياسية بسبب تداعيات الصراع في القوقاز