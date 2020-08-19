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شبه جزيرة القرم

بقيت الجزيرة تابعة لروسيا إلى أن ألحقها الرئيس السوفيتي السابق نيكيتا خروتشوف بأوكرانيا كهدية عام 1954. وفي عام 2014 ضمتها روسيا مجددا عقب الثورة الأوكرانية التي أطاحت بالرئيسس فيكتور يانوكوفيتش وحكومته.

كانت موطناً للتتار الذين تحالفوا مع النازيين فقرر الرئيس السوفييتي ستالين طردهم منها. ثم عادوا اليها بعد انهيار الاتحاد السوفييتي ويشكلون حاليا 12 بالمائة من سكانها.ويريد التتار، وهم مسلمون، أن تظل القرم جزءا من أوكرانيا .

15.02.2016, Moskau, Russland, - Russian President Vladimir Putin (R) and his Belarussian counterpart Alexander Lukashenko (L) attend a signing ceremony during a session of the Supreme State Council of the Union State at the Kremlin in Moscow, Russia, 03 March 2015. EPA/SERGEI KARPUKHIN / POOL (zu dpa «Dauerherrscher Lukaschenko regiert Weißrussland mit harter Hand» vom 15.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

مع الغرب أم في دائرة النفوذ الروسي.. أين تقف بيلاروسيا؟ 19.08.2020

أين تقف بيلاروسيا اليوم، مع الغرب أم في معسكر الرئيس بوتين؟ المعارضة لا تلوح في مينسك بأعلام أوروبية في المظاهرات الشعبية. وبيلاروسيا تبقى مؤيدة لروسيا حتى بدون لوكاشينكو. نظرة تحليلية لبيرند ريغرت من بروكسل.
March 10, 2020, Moscow, Russia: Russian President Vladimir Putin addresses members of the State Duma, the lower house of the Russian parliament, on proposed constitutional changes put forward by Putin March 10, 2020 in Moscow, Russia. Under the proposed changes Putin will remain in power until 2036 instead of being required to leave office in 2024. (Credit Image: Â© Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Planet Pix via ZUMA Wire |

هل يبقى بوتين في السلطة مدى الحياة؟ 11.03.2020

في الذكرى السنوية لضم شبه جزيرة القرم بادر الرئيس الروسي بوتين إلى القيام بتعديل دستوري يسمح له الاستمرار في منصبه. وقد تحدث لأول مرة عن التعديل معتبرا أن القيود على فترات الولاية تقل أهميتها في أوقات الأزمات.
15.09.2018 5637870 15.09.2018 Russian soldiers wait sitting on an armoured personnel carrier (APC) as they take part in Vostok-2018 (East-2018) military drills in Primorskyi region, Russia, September 15, 2018. Vostok-2018 (East-2018) military drills are the biggest since a Soviet military exercise Zapad-81 (West-81) that took place in 1981. Iliya Pitalev / Sputnik Foto: Iliya Pitalev/Sputnik/dpa |

حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا.. فهل تنجح أوروبا في منعها؟ 28.11.2018

شهد مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم، التي ضمّتها موسكو عام 2014، أحداثا ساخنة، مطلع الأسبوع. ويتوقع خبراء أنها قد تشعل حربا، في ظل تبادل التهم بين البلدين والحديث عن محاولة لغزو أوكرانيا. فما موقف أوروبا وكيف تسعى للحل؟
Ukrainian border guard boats are docked in the Black Sea port of Odessa, Ukraine November 26, 2018. REUTERS/Yevgeny Volokin

خمس حقائق عن النزاع الأوكراني الروسي حول بحر آزوف 27.11.2018

توترت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا على خلفية رفض خفر السواحل الروسي عبور سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم. وقامت القوات الروسية على إثر ذلك باحتجاز ثلاث سفن أوكرانية. خمس حقائق عن النزاع.

ما هي أبرز التدخلات العسكرية الروسية؟ 26.11.2018

الوضع في توتر وتصعيد جديد بين روسيا وأوكرانيا، عقب احتجاز البحرية الروسية 3 سفن عسكرية أوكرانية في مضيق كيرتش، قبالة سواحل شبه جزيرة "القرم". تعرف على التدخلات العسكرية الكبيرة لروسيا في مناطق متفرقة حول العالم.
Ukrainian border guard boats are docked in the Black Sea port of Odessa, Ukraine November 26, 2018. REUTERS/Yevgeny Volokin

توتر بحر آزوف.. بوادر أزمة جديدة بين موسكو وكييف؟ 26.11.2018

بوادر أزمة جديدة تفجرت بين روسيا وأوكرانيا بعد احتجاز البحرية الروسية ثلاث سفن عسكرية أوكرانية، فيما تتصاعد المخاوف من احتمالات نشوب حرب في المنطقة، التي توجد على صفيح ساخن منذ أن قامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم.
15.11.2018, Berlin: Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister, gibt im Auswärtigen Amt ein Statement zum Brexit ab. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

برلين تصف إعاقة روسيا للملاحة في بحر آزوف بـ"غير مقبولة" 26.11.2018

وصفت الخارجية الألمانية إعاقة روسيا للملاحة في بحر آزوف بـ"غير مقبولة"، وذلك بعد تصعيد عسكري خطير بين كييف وموسكو قرب شبه جزيرة القرم. من جهته حذر وزير الخارجية الروسي من احتمال تجاوز "نقطة اللا عودة" بين روسيا والغرب.
People watch a broadcast of Russian President Vladimir Putin's address to the Federal Assembly, including State Duma deputies, members of the Federation Council, regional governors and civil society representatives, in Sevastopol March 18, 2014. Putin, defying Ukrainian protests and Western sanctions, on Tuesday signed a treaty making Crimea part Russia but said he did not plan to seize any other regions of Ukraine. REUTERS/Baz Ratner (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

بعد قيام بوتين بضم القرم – جمهوريات مرشحة لنفس المصير؟ 26.03.2014

أصبحت شبه جزيرة القرم الآن جزءا من الاتحاد الروسي، ويتساءل المراقبون عما إذا كان الرئيس بوتين قد وضع عينه بالفعل على بلدان أخرى مجاورة. DW في مسح للبلدان التي قد تنطبق عليها مثل هذه التخوفات.
وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد

وجوه من القرم .. خليط من الأعراق ومصير واحد 24.03.2014

تغيرت جغرافية شبه جزيرة القِرم السياسية، فعادت روسية بعدما كانت أوكرانية لأكثر من خمسين عاماً. الصحفي عباس الخشالي زار القرم وجنوب أوكرانيا الصيف الماضي أثناء الاحتفالات بعيد استقلالها والتقط صوراً للناس هناك.
People watch a broadcast of Russian President Vladimir Putin's address to the Federal Assembly, including State Duma deputies, members of the Federation Council, regional governors and civil society representatives, in Sevastopol March 18, 2014. Putin, defying Ukrainian protests and Western sanctions, on Tuesday signed a treaty making Crimea part Russia but said he did not plan to seize any other regions of Ukraine. REUTERS/Baz Ratner (UKRAINE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST)

ضم شبه جزيرة القرم لروسيا.. بين الفرحة والغضب 20.03.2014

وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال احتفال في الكرملين اتفاقا مع حكومة القرم الموالية لروسيا، يقضي بضم شبة جزيرة القرم إلى روسيا. خطوة أثارت البهجة عند البعض والإحباط والغضب عند البعض الآخر.
Ingo Mannteufel, Programm Osteuropa, Russische Redaktion. Foto: Bild, DW

تعليق: روسيا ستصبح في عزلة 17.03.2014

سيتسبب الاستفتاء في شبه جزيرة القرم في عزل روسيا دوليا. وبضمها للقرم تتجه روسيا نحو المواجهة، وستخسر في هذا الصراع كثيرا، حسب ما يرى إنغو مانتويفل، مدير القسم الروسي بـ DW.
Stichworte: Refat Tschubarov, Krimtataren, Krim, Referendum, Ukraine, Russland Bildbeschreibung: Refat Tschubarov - Vorsitzender der Vereinigung von Krimtataren im Interview für die DW am 15.3.2014 in Simferopol (Krim)

مخاوف التتار المسلمين من سيطرة روسيا على القرم 16.03.2014

يشعر التتار المسلمون في شبه جزيرة القرم بالخوف على حاضرهم ومستقبلهم من السيطرة الروسية، كما يقول رفعت تشوباروف زعيم تتار القرم في حواره التالي مع DW، خاصة بعد تجارب الترحيل المريرة التي مروا بها أيام الاتحاد السوفييتي.
A view of a board listing foreign currency rates against the Russian ruble just outside an exchange office in central Moscow on March 3, 2014. Russian stock markets crashed today almost 10 percent and the ruble plunged to historic lows in value against the dollar and euro, as alarm grew over the potentially disastrous economic consequences of military intervention in Ukraine. AFP PHOTO/ DMITRY SEREBRYAKOV (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

أزمة شبه جزيرة القرم تهدد أوكرانيا بالإفلاس 06.03.2014

حذر خبراء اقتصاديون من أن الأزمة السياسية في شبه جزيرة القرم قد تؤدي إلى إفلاس أوكرانيا، فيما استبعد هؤلاء أن تكون للأزمة تأثيرات سلبية على الأسواق العالمية أو إمدادات الغاز التي تمر عبر أوكرانيا إلى أوروبا.
EU-Ratspräsidentschaft Logo Frankreich 2008 EU Presidency logo, graphic element on white http://www.ue2008.fr/logo_fr.html

قادة الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يناقشون اليوم العلاقات المستقبلية بينهما 09.09.2008

يعقد قادة دول الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء محادثات مع الرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو بشأن العلاقات المستقبلة بين الجانبين. وتأتي هذه القمة في وقت تشهد فيه الحكومة الأوكرانية أزمة سياسية بسبب تداعيات الصراع في القوقاز