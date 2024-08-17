شبكة دردشة إيرانية حاولت التأثير على الانتخابات الأمريكية!

حاولت شبكة حسابات إيرانية استخدام برنامج الدردشة الآلي "تشات جي بي تي" بتوليد نصوص للتأثير على الانتخابات الأمريكية، وفق ما ذكرت الشركة المطورة للبرنامج. وأضافت أنها أغلقت حسابات وألا مؤشر على وصولها لجمهور ذي مغزى.

ذكرت شركة "أوبن آيه آي" -مطورة برنامج الدردشة الآلي- تشات جي بي تي أن شبكة من الحسابات الإيرانية استخدمت البرنامج لتوليد نصوص تهدف إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضافت الشركة في بيان صدر -أمس الجمعة (16 أغسطس / آب 2024) "لقد قمنا بحظر حسابات لها صلة بعملية التأثير الإيرانية، باستخدام برنامج تشات.جي.بي.تي لتوليد محتوى يركز على قضايا رئيسية متعددة، بما في ذلك الحملة الرئاسية الأمريكية".

وتابعت الشركة "لقد حددنا وأغلقنا مجموعة من الحسابات ببرنامج تشات جي.بي.تي، تولد محتوى لعملية نفوذ إيرانية سرية، تعرف باسم ستورك 2035". وقالت الشركة "لم نشهد أي مؤشر على أن هذا المحتوى وصل إلى جمهور ذي مغزى".

ولم تحدد شركة "أوبن إيه إي" عدد الأشخاص المعنيين، لكنها قالت إن النصوص تهدف إلى جذب الأشخاص، الذين يتابعون الحزبين السياسيين الرئيسيين في أمريكا.

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وكانت شركة غوغل قد أكدت أن مجموعة من القراصنة على صلة بإيران استهدفت البريد الإلكتروني لطاقم عمل مرشحي الرئاسة الأمريكية.

وقالت غوغلإن مجموعة "أيه بي تي 42" للقرصنة -ذات الصلة بالحرس الثوري الإيراني- تمكنت من الوصول لحسابات البريد الإلكتروني لنحو 12 من أفراد طاقم عمل الحملتين الديمقراطية والجمهورية خلال مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين 2024.

وترمز "أيه بي تي" إلى التهديد المتقدم المستمر، وهو مصطلح تستخدمه السلطات الأمنية للإشارة إلى الجماعات التي تسيطر عليها الدول السلطوية المكلفة بتنفيذ هجمات سيبرانية بصورة ممنهجة.

ع.م/ ع.ج (د ب أ)