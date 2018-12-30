شبكة حقوقية: مقتل 976 شخصاً بسبب التعذيب في سوريا العام الماضي

وثَّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير أصدرته اليوم (الأربعاء الثاني من يناير/ كانون الثاني 2019) على نسخة منه اليوم وفاة 951 شخصا بسبب التَّعذيب على يد قوات النظام السوري بينهم 11 طفلاً وسيدتان. وأشارت إلى أن سيدة واحدة قضت بسبب التعذيب على يد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) وقتل تسعة أشخاص بسبب التَّعذيب بينهم طفل على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

كما وثقت الشبكة مقتل عشرة أشخاص بسبب التعذيب على يد قوات الإدارة الذاتية وخمسة آخرين على يد جهات أخرى في عام 2018. وطبقا للشبكة، سجلت محافظة ريف دمشق الاحصائية الأعلى من حيث حصيلة الضحايا بسبب التعذيب في عام 2018، حيث بلغت 271 شخصاً.

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وتوزعت حصيلة بقية الضحايا على بقية المحافظات حيث بلغت 163 في حمص، و134 في الحسكة، و131 في حماة، و101 في درعا، و47 في دمشق، و 38 في إدلب، و29 في دير الزور، و25 في اللاذقية، و24 في حلب، و9 في الرقة، و4 في السويداء. وأشارت الشبكة إلى أن حصيلة الضحايا في شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي بلغت 12 حالة وفاة بسبب التعذيب جميعها في مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية التابعة لقوات النظام السوري. وطالبت "النظام السوري بفتح تحقيق فوري في جميع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز" ، مؤكدة على ضرورة تعليق أحكام الإعدام كافة؛ لأنها صادرة بناء على اعترافات مأخوذة تحت التعذيب الوحشي. وقدرت منظمات محلية ودولية عدد قتلى الصراع في سوريا منذ بداية عام 2011 بأكثر من 450 الف شخص ومئات آلاف الجرحى.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)