شبح كوتينيو يدفع روبن لدعم توماس مولر

يعتبر الكثيرون أن قدوم كوتينيو الى المعسكر البافاري هو بداية نهاية لمسيرة توماس مولر مع بايرن ميونيخ. واستبدال مولر في الدقيقة 57 يوم السبت الماضي (24 أغسطس/ آب 2019) بكوتينيو ما هو إلا تأكيد على هذه النظرية.

هذا الأمر الذي لم يرق للهولندي آرين روبن، صاحب الأفضال على بايرن ميونيخ في السنوات العشرة الأخيرة قبل اعتزاله نهاية الموسم الماضي. فقد سارع الأخير في حواره مع قناة "سكاي 90" الخاصة للتأكيد على مكانة الدولي السابق توماس مولر داخل الفريق. وشدد روبن قائلا: "بالنسبة لي هو لاعب مهم جدا. إنني من أشد المعجبين بتوماس مولر. إنه لا يجر الانتباه إليه دائما، مع ذلك هو لاعب بارع في سد الفراغات".

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020 سبعة أندية بمدرب جديد تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020 نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020 80 مليون يورو رقم قياسي ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020 الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020 ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020 بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020 كلاوديو بيتزارو في سن الـ41 المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش



وفي حقيقة الأمر فإن كوتينيو جاء إلى بايرن ميونيخ واستلم القميص رقم 10، وهو الرقم الذي كان يحمله أيضا النجم المخضرم روبن. لكن على الأرض تغيّر موقعه داخل التشكيلة بينتقل إلى مركز مولر المفضل "المركز 10". وظهر في الحوار الصحفي امتعاض روبن من الأمر معتبرا أن اسم مولر لا بد أن يكون من الأسماء الرئيسية على جدول المدرب نيكو كوفاتش. والسبب لأنه "يتحرك نحو الأمام وفي ذات الوقت يتراجع إلى العمق من أجل الدفاع. وهذا ما يجعل مهمة المنافس في الدفاع عصية، خاصة وأن الفريق (بايرن ميونيخ) عادة ما يلعب أمام فرق تدافع في الخلف"، يقول روبن في إشارة إلى فرق الدوري الألماني.

وردّا على السؤال حول كوتينيو، الوافد الجديد إلى المعسكر البافاري، يقول روبن إنه لاعب "بإمكانيات هائلة، لكنه بحاجة إلى الوقت وسيحقق نجاحات كبيرة لبايرن ميونيخ".

يذكر أن لاعب خط الوسط فيليب كوتينيو انتقل إلى ميونيخ على سبيل الإعارة لموسم واحد من برشلونة الإسباني، مع إمكانية الشراء بعقد نهائي، لكن نظير 120 مليون يورو.

و.ب