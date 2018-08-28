شبح الإقالة يحوم حول ثلاثة مدربين!

بعد فترة التوقف الدولي تعود عجلة الدوريات الأوروبية الكبرى إلى الدوران من جديد، إذ تشهد نهاية هذا الأسبوع مباريات من العيار الثقيل، في ظل توقعات بأن يشهد جدول الترتيب تغيرات قد تعصف بمدربين من طينة كبيرة من مناصبهم على رأس الإدارة الفنية للفرق، التي يشرفون عليها.
وستتركز الأنظار بشدة في الدوري الإنجليزي على جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد. وفي إسبانيا على قائد سفينة ريال مدريد جولين لوبيتيجي. أما ألمانيا فإن مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش يقاوم للهروب من شبح الإقالة.
مورينيو...الضيف الثقيل
يستقبل غداً السبت تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد برسم الأسبوع 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وتكتسي هذه المباراة أهمية كبيرة لمدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو، الذي يعيش تحت ضغوط كبيرة تُطالبه بالعودة بالفريق إلى سكة الانتصارات من جديد وتقليص الهوة مع فرق المُقدمة.
وسيحاول "الداهية" البرتغالي اقتناص نقاط المباراة كاملة من "البلوز" على ملعب "ستامفورد بريدج"، الذي قدم فيه مورينيو قبل عدة سنوات اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم كرة القدم، حينما كان يُشرف على تدريب تشيلسي.
ويُدرك مورينيو أنه لا مناص أمامه سوى تحقيق الفوز من أجل إخراس الأصوات المُطالبة بإقالته، كما أن الفوز أمام تشيلسي سيعيد بعضاً من هيبة المدرب البرتغالي الذي قد يجد نفسه قريباً خارج ملعب "مسرح الأحلام" قلعة مانشستر يونايتد.
لوبيتيجي...انطلاقة جديدة!
ويخوض ريال مدريد لقاء قوياً على أرضية ملعبه أمام ليفانتي. ويأمل مدرب "الميرنغي" جولين لوبيتيجي وضع حد لسلسة النتائج السلبية، التي حققها الفريق في المباريات الأخيرة، لاسيما وأن جماهير "الأبيض الملكي" تريد من فريقها تحقيق الفوز دائماً.
ويعرف لوبيتيجي أن الخسارة قد تطيح به من منصبه، إذ أشارت تقارير صحفية متطابقة إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ربط بالفعل مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي قنوات الاتصال بهدف خلافته للمدرب الحالي لوبيتيجي.
ويدخل مدرب "الأبيض الملكي" مباراة الغد بشعار الانتصار ولا شيء غير الانتصار، إذ سيدفع المدرب الإسباني بكل أوراقه من أجل مصالحة جماهير الفريق واستعادة ثقتها من جديد، فيما ستقرب الخسارة لوبيتيجي من الإقالة، وهو الذي استلم المهمة قبل شهور فقط.
كوفاتش في موقف صعب.
كوفاتش...العودة لسكة الانتصارات!
أما في ألمانيا، فإن ربان سفينة بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش يوجد في موقف لا يُحسد عليه، لاسيما وأن المدرب الكرواتي عُقدت عليه آمال كبيرة، من أجل تكريس هيمنة النادي البافاري على "البوندسليغا".
وتجرع بايرن ميونيخ مرارة الهزيمة في مباراتين وتعادل في آخرى ثم حقق النصر في أربع مباريات، وهو ما جعله يحتل المرتبة السادسة في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند.
ورغم أن كارل هاينز رومينغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ أكد الجمعة أن النادي البافاري "سيحمي المدرب (كوفاتش) واللاعبين والنادي"، إلا أن احتمالية إقالة كوفاتش قريباً تبقى قائمة، خاصة وأن جماهير بايرن ميونيخ لن ترضى بتحليق دورتموند وحيداً في صدارة الدوري الألماني، وهي التي لم تتعود على الخروج خاوي الوفاض نهاية الموسم.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
بداية متعثرة
بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
سانيول يُدرب البايرن مؤقتا
تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
عودة المخضرم هاينكيس
في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
العودة إلى سكة الانتصارات
في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
مواصلة التألق
واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
استعادة الصدارة
في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
توسيع الفارق
تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الابتعاد بالقمة
واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الاقتراب من اللقب
في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
التتويج باللقب
في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان