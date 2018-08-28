شبح الإقالة يحوم حول ثلاثة مدربين!

بعد فترة التوقف الدولي تعود عجلة الدوريات الأوروبية الكبرى إلى الدوران من جديد، إذ تشهد نهاية هذا الأسبوع مباريات من العيار الثقيل، في ظل توقعات بأن يشهد جدول الترتيب تغيرات قد تعصف بمدربين من طينة كبيرة من مناصبهم على رأس الإدارة الفنية للفرق، التي يشرفون عليها.

وستتركز الأنظار بشدة في الدوري الإنجليزي على جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد. وفي إسبانيا على قائد سفينة ريال مدريد جولين لوبيتيجي. أما ألمانيا فإن مدرب بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش يقاوم للهروب من شبح الإقالة.

مورينيو...الضيف الثقيل

يستقبل غداً السبت تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد برسم الأسبوع 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وتكتسي هذه المباراة أهمية كبيرة لمدرب "الشياطين الحمر" جوزيه مورينيو، الذي يعيش تحت ضغوط كبيرة تُطالبه بالعودة بالفريق إلى سكة الانتصارات من جديد وتقليص الهوة مع فرق المُقدمة.

وسيحاول "الداهية" البرتغالي اقتناص نقاط المباراة كاملة من "البلوز" على ملعب "ستامفورد بريدج"، الذي قدم فيه مورينيو قبل عدة سنوات اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم كرة القدم، حينما كان يُشرف على تدريب تشيلسي.

ويُدرك مورينيو أنه لا مناص أمامه سوى تحقيق الفوز من أجل إخراس الأصوات المُطالبة بإقالته، كما أن الفوز أمام تشيلسي سيعيد بعضاً من هيبة المدرب البرتغالي الذي قد يجد نفسه قريباً خارج ملعب "مسرح الأحلام" قلعة مانشستر يونايتد.

لوبيتيجي...انطلاقة جديدة!

ويخوض ريال مدريد لقاء قوياً على أرضية ملعبه أمام ليفانتي. ويأمل مدرب "الميرنغي" جولين لوبيتيجي وضع حد لسلسة النتائج السلبية، التي حققها الفريق في المباريات الأخيرة، لاسيما وأن جماهير "الأبيض الملكي" تريد من فريقها تحقيق الفوز دائماً.

ويعرف لوبيتيجي أن الخسارة قد تطيح به من منصبه، إذ أشارت تقارير صحفية متطابقة إلى أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز ربط بالفعل مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي قنوات الاتصال بهدف خلافته للمدرب الحالي لوبيتيجي.

ويدخل مدرب "الأبيض الملكي" مباراة الغد بشعار الانتصار ولا شيء غير الانتصار، إذ سيدفع المدرب الإسباني بكل أوراقه من أجل مصالحة جماهير الفريق واستعادة ثقتها من جديد، فيما ستقرب الخسارة لوبيتيجي من الإقالة، وهو الذي استلم المهمة قبل شهور فقط.

كوفاتش في موقف صعب.

كوفاتش...العودة لسكة الانتصارات!

أما في ألمانيا، فإن ربان سفينة بايرن ميونيخ نيكو كوفاتش يوجد في موقف لا يُحسد عليه، لاسيما وأن المدرب الكرواتي عُقدت عليه آمال كبيرة، من أجل تكريس هيمنة النادي البافاري على "البوندسليغا".

وتجرع بايرن ميونيخ مرارة الهزيمة في مباراتين وتعادل في آخرى ثم حقق النصر في أربع مباريات، وهو ما جعله يحتل المرتبة السادسة في جدول الترتيب بفارق أربع نقاط عن المتصدر بوروسيا دورتموند.

ورغم أن كارل هاينز رومينغه، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ أكد الجمعة أن النادي البافاري "سيحمي المدرب (كوفاتش) واللاعبين والنادي"، إلا أن احتمالية إقالة كوفاتش قريباً تبقى قائمة، خاصة وأن جماهير بايرن ميونيخ لن ترضى بتحليق دورتموند وحيداً في صدارة الدوري الألماني، وهي التي لم تتعود على الخروج خاوي الوفاض نهاية الموسم.