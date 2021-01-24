 شبان لـDW: يجب فرض ترخيص لتصدير اللقاحات من أوروبا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.01.2021

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أخبار

شبان لـDW: يجب فرض ترخيص لتصدير اللقاحات من أوروبا

يتصاعد الغضب في الاتحاد الأوروبي بسبب تأخير تسليم لقاحات كورونا. وفي مقابلة مع DW دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان لإيجاد آلية أوروبية تتمثل بحصول الشركات المصنعة للقاحات على ترخيص مسبق قبل التصدير لمناطق أخرى من العالم.

وزير الصحة الألماني ينس شبان خلال مقابلته مع DW

وزير الصحة الألماني ينس شبان يدعو لفرض الحصول على ترخيص لتصدير اللقاحات من دول الاتحاد الأوروبي.

في ضوء تأخير تسليم لقاحات فيروس كورونا في أوروبا، دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان اليوم الاثنين (25 يناير/ كانون الثاني 2021) إلى مراقبة أفضل من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأعرب شبان في مقابلة مع DW عن ضرورة إيجاد آلية على مستوى الاتحاد الأوروبي يتعين من خلالها على الشركات المصنعة للقاحات كورونا الحصول على ترخيص بشكل مسبق قبل شحنه إلى مناطق أخرى من العالم.

مختارات

تمت في ألمانيا الموافقة على لقاحين هما: "بيونتيك وفايزر" الألماني الأمريكي، ولقاح "موديرنا" الأمريكي، ومن المنتظر أن تتم الموافقة على لقاح "أسترازينيكا" أيضا. لكن هل سيكون هناك إمكانية أن يختار الشخص اللقاح الذي يريده؟

تعتزم ألمانيا استخدام العلاج التجريبي القائم على الأجسام المضادة الذي تلقاه دونالد ترامب للشفاء من كوفيد-19. هذا في وقت أغلقت أبواب مشفى في العاصمة برلين أمام المرضى بعد ثبوت إصابة 20 شخصاً بالنسخة البريطانية المتحورة.

وقال وزير الصحة الألماني "في جميع العقود (المبرمة مع الشركات المصنعة) قمنا بضخ مئات الملايين من اليوروهات مسبقا بهدف توسيع وحدات الإنتاج". وتابع شبان في مقابلته مع DW بالقول: "لذلك من العدل أن يكون الاتحاد الأوروبي على اضطلاع على حجم ونوعية اللقاحات المنتجة التي غادرت التراب الأوروبي".

وعقدت المفوضية الأوروبية اجتماعا ثانيا خلال يوم واحد مع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركة الأدوية أسترازينيكا بشأن إعلان الشركة عن تأخيرات في تسليم لقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وفي حديثها بعد الاجتماع الأول بين المفوضية والدول الأعضاء والشركة، قالت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس إن إجابات أسترازينيكا على "أسئلة مهمة" اليوم الاثنين "لم تكن مرضية". وقالت "نريد أن يتم الوفاء بعقدنا بالكامل"، مضيفة أنها سألت الشركة عن الجرعات التي تم إنتاجها ومكان إنتاجها - وإذا كان قد تم تسليمها إلى أي مكان خارج الاتحاد الأوروبي - فأين هذه المكان؟".

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وتتصاعد التوترات في التكتل المكون من 27 دولة بسبب البداية البطيئة لحملة التطعيم الجماعية. وهددت إيطاليا باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة أسترازينيكا. ووقعت المفوضية عقدا مع الشركة في آب/أغسطس لتزويد التكتل بما يصل إلى 400 مليون جرعة من لقاح كورونا الذي تنتجه.

ع.ش/أ.ح (DW، د ب أ)

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