شباب توك برنامج حواري تقدمه DW عربية من برلين. يناقش البرنامج الذي يقدمه جعفر عبد الكريم قضايا الشباب في العالم العربي ومن ضمنها تابوهات ومواضيع خارجة عن المألوف. يتابع البرنامج جمهور واسع في العالم العربي وخارجه.

شباب توك برنامج حواري وتفاعلي تقدمه DW عربية من العاصمة الألمانية برلين. يهتم بقضايا الشباب في العالم العربي. يناقش البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي جعفر عبد الكريم، مواضيع مختلفة ويعالج التابوهات والقضايا الخارجة عن المألوف. يعد برنامج شباب توك صوتا للشباب العربي من كافة التيارات والأطراف، ويستضيف ضيوفا من شباب العالم العربي وألمانيا. يتواصل برنامج شباب توك مع المشاهدين من خلال الفيسبوك والتويتر.