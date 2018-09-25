نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

شباب توك

شباب توك برنامج حواري تقدمه DW عربية من برلين. يناقش البرنامج الذي يقدمه جعفر عبد الكريم قضايا الشباب في العالم العربي ومن ضمنها تابوهات ومواضيع خارجة عن المألوف. يتابع البرنامج جمهور واسع في العالم العربي وخارجه.

شباب توك برنامج حواري وتفاعلي تقدمه DW عربية من العاصمة الألمانية برلين. يهتم بقضايا الشباب في العالم العربي. يناقش البرنامج، الذي يقدمه الإعلامي جعفر عبد الكريم، مواضيع مختلفة ويعالج التابوهات والقضايا الخارجة عن المألوف. يعد برنامج شباب توك صوتا للشباب العربي من كافة التيارات والأطراف، ويستضيف ضيوفا من شباب العالم العربي وألمانيا. يتواصل برنامج شباب توك مع المشاهدين من خلال الفيسبوك والتويتر.

ARCHIV - Der sudanesische Präsident Omar Hassan al-Bashi (2.v.r.) schreitet am 12.10.2010 in Khartoum (Sudan) die Linie der Truppen ab. (zu dpa:Südafrika vor Weltstrafgericht: Sudans Präsident Al-Baschir ist immun vom 07.04.2017) Foto: Philip Dhil/EPA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

السودان .. أزمات سياسية خانقة واقتصاد مشلول 25.09.2018

فجرت حلقة "شباب توك" من DW عربية جدلاً حاداً داخل السودان بعد أن انتقدت إحدى ضيفات البرنامج العادات والتقاليد وصبّت جام غضبها على التحرش بحق النساء في السودان. لكن ماذا عن الوضع السياسي والحقوقي في البلاد؟

22.09.2018 +++ Die arabischsprachige DW-Talkshow Shababtalk hat in dieser Woche eine Kontroverse im Sudan ausgelöst. Zum Thema Was wollen sudanesische Frauen? hielt die 28-jährige Weam Shawky dort eine leidenschaftliche Rede, in der sie die Unterdrückung von Frauen verurteilte. Sie kritisierte die gesellschaftlichen Normen in Nordafrika, insbesondere die weit verbreitete Schikanierung von Frauen. Wenn ich auf die Straße gehe und ein Mann mich wie ein Objekt behandelt und nicht wie ein menschliches Wesen, dann ist die Person verwerflich, die ihm das Recht gibt mich zu belästigen - und nicht die Kleidung, die ich trage, sagte Shawky. quelle: https://tinyurl.com/yak7odv2

حلقة "شباب توك" من السودان تتحول لقضية رأي عام 24.09.2018

مطالبة شابة سودانية خلال حلقة برنامج "شباب توك" من الخرطوم، التي تناولت وضع المرأة السودانية، بالمساواة بين المرأة والرجل، أثارت جدلاً كبيراً. فكيف كانت ردود الفعل على مستوى قادة الرأي والإعلام؟ وإلى أين تسير الأمور؟
22.09.2018 +++ Die arabischsprachige DW-Talkshow Shababtalk hat in dieser Woche eine Kontroverse im Sudan ausgelöst. Zum Thema Was wollen sudanesische Frauen? hielt die 28-jährige Weam Shawky dort eine leidenschaftliche Rede, in der sie die Unterdrückung von Frauen verurteilte. Sie kritisierte die gesellschaftlichen Normen in Nordafrika, insbesondere die weit verbreitete Schikanierung von Frauen. Wenn ich auf die Straße gehe und ein Mann mich wie ein Objekt behandelt und nicht wie ein menschliches Wesen, dann ist die Person verwerflich, die ihm das Recht gibt mich zu belästigen - und nicht die Kleidung, die ich trage, sagte Shawky.. quelle: https://tinyurl.com/yak7odv2

السودان: تهديدات بالقتل بعد بث حلقة "شباب توك" من الخرطوم 23.09.2018

بعد تصريحات أطلقتها امرأة شابة في برنامج "شباب توك"، الذي تبثه DWعربية، هدد متطرفون مقدم البرنامج والقناة السودانية الشريكة بالعنف. وبات البرنامج الموضوع الأول في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي.

"غرباء أم أصدقاء؟" سؤال جعفر للألمان والعرب 26.08.2018

أطلق الصحفي ومقدم البرامج في دويتشه فيله جعفر عبد الكريم كتابه بعنوان "غرباء أم أصدقاء؟" حول تجربة المهاجرين في ألمانيا إنطلاقاً من تجربته، فكيف يرى جعفر الجالية العربية اليوم في ألمانيا؟

Interview zu dem Buch Fremde oder Freunde? von Jaafar Abdul-Karim

حوار مع جعفر عبد الكريم حول كتابه "غرباء أم أصدقاء؟" 21.08.2018

شرح خلفيات الإشكاليات السائدة في العالم العربي للألمان ليس بالمهمة السهلة، لكن الصحفي الحاصل على عدة جوائز جعفر عبد الكريم خاض غمار هذه المهمة في كتاب له. DW التقته وتحدثت معه عن كتابه وأشياء أخرى.
05.06.2018, Berlin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird von Peter Limbourg, Intendant der Deutschen Welle, beim Festakt 65 Jahre Deutsche Welle im Deutschen Bundestag begrüßt. Die Deutsche Welle produziert als der Auslandssender Deutschlands multimediale Informationsangebote in Fernsehen, Hörfunk und Internet in 30 Sprachen. Die Deutsche Welle wird ganz überwiegend mit Steuermitteln finanziert. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

ميركل في ذكرى تأسيس DW: دويتشه فيله مرادف للصحافة الجادة 05.06.2018

ثمنت المستشارة ميركل، خلال احتفال بالذكرى الـ 65 لتأسيس DW، عمل المؤسسة، ووعدت بتقديم مزيد من الدعم المالي لها. وأشارت ميركل إلى أن الكثير من الدول تعمل على توسيع مؤسساتها الإعلامية الموجهة للخارج مثل روسيا والصين.
Interview mit Bundeskanzler: Konrad Adenauer und DW-Redakteur Hans Wendt im Jahr 1963 Copyright: H. Bogler Datum unbekannt Bild geliefert von DW/Alexandra Schottka für DW/Monika Griebeler.

65 عاما على إنشاء "دويتشه فيله" ـ أهمية متزايدة 05.06.2018

في أوقات الأزمات العالمية والشعبوية المتنامية تقف دويتشه فيله أمام تحديات جديدة. وتعتزم المستشارة ميركل خلال حفل في البرلمان الألماني الحديث عن عمل دويتشه فيله، وهي تحتفل بمرور 65 عاما على تأسيسها.
DW Sendung Shababtalk. Copyright: DW

شباب توك يقدم المناظرة الانتخابية الأولى من نوعها في لبنان 05.04.2018

قدم جعفر عبد الكريم عبر برنامج شباب توك مناظرة فريدة من نوعها في لبنان بين ستة من المرشحين في الانتخابات النيابية التي ستجري في السادس من آيار/ مايو 2018. وتناول المرشحون في المناظرة قضايا عديدة تهم المواطن اللبناني.

Shababtalk 06.03.2018

ألمانيا: تفاصيل جديدة عن مقتل لاجئة سورية كما يرويها زوجها الحالي! 04.03.2018

من موقع حادثة مقتل لاجئة سورية، يكشف زوجها الحالي وشهود عيان تفاصيل جديدة عن الحادثة التي خلفت صدمة كبيرة في ألمانيا. مقدم برنامج شباب توك جعفر عبد الكريم زار موقع الجريمة واستطلع آراء الزوج والأصدقاء والجيران.
Studio-Selfie, 21.2.2018 Jaafar Abdul-Karim, Ahmad Magdey

أحمد مجدي لشباب توك: أريد أن أصبح ملهما! 21.02.2018

في حوار "من القلب إلى القلب"، الممثل المصري أحمد مجدي يكشف لبرنامج شباب توك مع جعفر عبد الكريم عن تجارب مريرة مرّ بها، وعن نجاحاته وصداقاته وعن ثورة 25 يناير.

es geht um die Sendung shababtalk.

باعت خاتم زواجها لشراء سترة نجاة لزوجها! 14.02.2018

كثيرة هي قصص الحب المثيرة كتلك التي جمعت السوري صلاح وحبيبته يارا. رحلة الحب هذه انطلقت عبر الفيسبوك واجتازت البحار وصولا إلى برنامج شباب توك من برلين مع جعفر عبد الكريم.

01.2012 DW Shababtalk arab Videopodcasting

برنامج شباب توك -DW عربية: مطلوب محرر/ة للوسائط المتعددة Multimedia 09.02.2018

نبحث لبرنامج شباب توك الذي تقدمه دويتشه فيله عربية DW ARABIA عن محرر/ة للوسائط المتعددة Multimedia، للعمل بعقد عمل حر مع البرنامج في برلين.

Shababtalk am 06.02.2018 im Studio in Berlin

سياسي ألماني يميني شعبوي يعتنق الإسلام: لقد تكلمت مع الله! 06.02.2018

"تكلمت مع الله في الليل"، هكذا وببساطة يروي عضو حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي قصة اعتناقه الإسلام في برنامج شباب توك مع جعفر عبد الكريم. بيد أن هذه البساطة لا تخلو من غموض يُثير أسئلة كثيرة.
Protesters chant anti-Iraqi government slogans as they carry a large national flag during a protest against corruption and the lack of government services in Tahrir Square in central Baghdad, Iraq, Friday, July 31, 2015. (AP Photo/Khalid Mohammed)

العراق اليوم: ديمقراطية العراق التي لا يريدها العرب والجوار 15.12.2017

اختبرت ديمقراطية العراق عبر وسائل الإعلام توّجتها زيارة كادر شباب توك مع جعفر عبد الكريم ومواجهتهم لنواب البرلمان بصراحة على الهواء. لكن جوار العراق التركي والإيراني والعربي يرفض أن يتعامل معها كحقيقة. حوار إذاعي.
06.08.2017 DW Moderator Jaafar Abdul Karim und Prinzessin von Jordanien Reem Ali

برنامج "شباب توك" يفوز بجائزة البحر المتوسط للصحافة لمؤسسة آنا ليند 08.12.2017

فاز برنامج "شباب توك"، الذي يقدمه جعفر عبد الكريم، على قناة DW عربية، بجائزة البحر المتوسط للصحافة لمؤسسة آنا ليند في فئة الإذاعة والتلفزيون. وتم توزيع الجوائز في احتفالية عُقدت في مقر البرلمان الأوروبي بمدينة بروكسل.

Shabatalk - Preisverleihung an Jugend im Irak - die Preise wurden in verschieden Kategorien vergeben, wie z.B. Singen, Gedichte und Sozialarbeit © DW

لأول مرة: جائزة شباب توك للشباب المبدع 01.12.2017

انطلقت جائزة شباب توك للمبدعين الشباب والبداية من العاصمة العراقية بغداد حيث كرَّم برنامج شباب توك ممثلا بمقدمه جعفر عبد الكريم مجموعة من المبدعين الشباب في العراق.
مزيد من المقالات